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Salman Khan Property Sale: सलमान खान ने 3.50 करोड़ में बेचा अपना बांद्रा वाला अपार्टमेंट, क्या 10 साल में हुआ तगड़ा फायदा?

Salman Khan Property Sale: सलमान खान ने बांद्रा के 'शिव स्थान हाइट्स' में स्थित अपना अपार्टमेंट 3.50 करोड़ में बेचा है. जानिए 11 साल पुरानी इस डील से सलमान को आखिर कितना मुनाफा हुआ है.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 12, 2026, 12:33 PM IST

Salman Khan Property Sale: सलमान खान ने 3.50 करोड़ में बेचा अपना बांद्रा वाला अपार्टमेंट, क्या 10 साल में हुआ तगड़ा फायदा?

Image Credit: AI

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Salman Khan Property Sale: बॉलीवुड के 'दबंग' स्टार सलमान खान अक्सर अपनी फिल्मों के अलावा अपनी प्रॉपर्टी डील्स को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में स्थित 'शिव स्थान हाइट्स' बिल्डिंग का अपना एक अपार्टमेंट बेच दिया है.

सलमान खान ने कब लिया था ये प्रॉपर्टी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान ने यह अपार्टमेंट करीब 11 साल पहले, यानी 2015 में 2.88 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब उन्होंने इसे 3.50 करोड़ रुपये में बेचा है. इस हिसाब से उन्हें इस सौदे में करीब 62 लाख रुपये का फायदा हुआ है. हालांकि, मुंबई जैसे मेट्रो शहर में 11 साल की अवधि के हिसाब से यह मुनाफा काफी कम माना जा रहा है, जो कई लोगों के लिए हैरानी की बात है.

अपार्टमेंट की क्या है खासियत?

बेचे गए इस अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 758 स्क्वायर फीट है, जिसके साथ दो कार पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. प्रॉपर्टी की बिक्री का ट्रांजेक्शन 9 जुलाई को पूरा हुआ, जिसे मुनीर अकबरअली डंडावाला और उनके परिवार ने खरीदा है. खरीदार ने इस डील के लिए 21 लाख रुपये की भारी-भरकम स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया है.

ये भी पढ़ें- Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ

बांद्रा में सलमान का निवेश

'शिव स्थान हाइट्स' में सलमान खान की यह पहली प्रॉपर्टी सेल नहीं है. इससे पहले जुलाई 2025 में भी उन्होंने इसी बिल्डिंग में एक बड़ा अपार्टमेंट (1,318 स्क्वायर फीट) 5.35 करोड़ रुपये में बेचा था. बांद्रा में लगातार अपनी प्रॉपर्टी कम करने के बावजूद, सलमान खान का मुख्य ठिकाना आज भी उनका पुश्तैनी 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' ही है. बता दें कि सलमान और उनका परिवार 1974 से इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहा है, जो अभी भी अभिनेता की मां सलमा खान के नाम पर रजिस्टर्ड है.
फिलहाल, इस प्रॉपर्टी सेल को लेकर सलमान खान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मुंबई के रियल एस्टेट गलियारों में उनकी यह डील चर्चा का विषय बनी हुई है.

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