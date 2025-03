ईद, वो त्योहार जिसका इंतजार मुसलमानों से ज्यादा सिनेमा लवर्स को और इनमें भी सलमान के फैंस को रहता है. ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ईद, सलमान के फैंस के लिहाज से इसलिए भी खास रहती है, क्योंकि इस दौरान उन्हें 'भाई' से तोहफे के रूप में एक फिल्म मिलती है. इसी क्रम में सलमान की फिल्म सिकंदर 30 मार्च को ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म सुपर डुपर हिट हो इसलिए सलमान खान भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और प्रोमोशन का हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिसका उद्देश्य फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट कराना है.

सिकंदर की रिलीज से पहले सलमान ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. यूं तो इन तस्वीरों में सलमान बहुत डैशिंग नजर आ रहे हैं. लेकिन जो चीज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुई, वह केसरी रंग की वो घड़ी है जिसकी बदौलत भाई सोशल मीडिया ट्रेंड में आ गए हैं.

बता दें कि इस खास घडी में भगवान राम और अयोध्या स्थित राम मंदिर को दर्शाया गया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान को भगवान राम की घड़ी तोहफे में मिली है और इसे उनकी मां और बहन ने उन्हें गिफ्ट किया है. माना जा रहा है कि यह घड़ी सलमान का ईदी गिफ्ट भी हो सकती है.

See you in theatres this Eid! pic.twitter.com/XlC2xFkIQ0