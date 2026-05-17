'डेढ़ मिनट तक अटक गई थी सांसें, लगा सब खत्म...' जब Salman Khan ने बेहद करीब से देखी थी मौत; साझा किया किस्सा

अभिनेता सलमान खान ने अपने करियर के जानलेवा स्टंट्स याद करते हुए बताया कि फिल्म 'पत्थर के फूल' और 'जागृति' की शूटिंग के दौरान वे गंभीर हादसे का शिकार होकर मरते-मरते बचे थे.

Salman Khan Near Death Experience: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान न सिर्फ अपनी बेहतरीन अदाकारी बल्कि अपनी शानदार फिटनेस और दमदार एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं. 90 के दशक में उन्होंने कई सितारों को बॉडीबिल्डिंग के गुर भी सिखाए. लेकिन, एक्शन फिल्मों के पीछे छिपे खतरों को लेकर अभिनेता ने हाल ही में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर उनके फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं. सलमान ने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में वे कई बार गंभीर हादसों का शिकार होने से बाल-बाल बचे थे.

80 फीट ऊंचे पहाड़ से छलांग और फिसल गया पैर

एक हालिया इंटरव्यू में सलमान खान ने अपनी पुरानी फिल्मों की शूटिंग के दौरान हुए जानलेवा हादसों को याद किया. उन्होंने फिल्म 'जागृति' के एक सीन का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें करीब 80 फीट ऊंचे पहाड़ से नीचे रखे बॉक्स पर कूदना था. नीचे से देखने पर यह आसान लग रहा था, लेकिन जब वे ऊंचाई पर पहुंचे तो नीचे रखे बॉक्स माचिस की डिब्बी जैसे छोटे नजर आ रहे थे. वहां भारी भीड़ जमा थी, इसलिए वे पीछे नहीं हट सकते थे. सलमान ने जैसे ही दौड़कर छलांग लगाने की कोशिश की, बजरी पर उनका पैर फिसल गया. उस वक्त वे इतनी खतरनाक स्थिति में थे कि उनका सिर पहाड़ की नुकीली चट्टान से टकराते-टकराते बचा और वे सीधे नीचे जा गिरे.

'पत्थर के फूल' के सेट पर थम गई थीं सांसें

इसके बाद सलमान ने फिल्म 'पत्थर के फूल' की शूटिंग का एक और डरावना किस्सा साझा किया. फिल्म के एक सीन में उन्हें तेज रफ्तार में स्केटिंग करते हुए हाई जंप करना था. पहली कोशिश नाकाम रहने पर जब आस-पास के लोग हंसने लगे, तो अभिनेता ने दोबारा पूरे जोश के साथ स्टंट करने का फैसला किया. इस बार रफ्तार इतनी तेज थी कि वे संतुलन खो बैठे और कैमरे के पास बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरे. इस हादसे का उनकी पीठ पर इतना जोरदार असर हुआ कि वे करीब डेढ़ मिनट तक सांस भी नहीं ले पाए थे.

करियर से जुड़ा एक और चौंकाने वाला सच

इस बातचीत के दौरान सलमान खान ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी एक हैरान करने वाली बात बताई. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में आज तक कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है. हालांकि, वे खुद एक बेहतरीन लेखक रहे हैं और उन्होंने 'बागी' तथा 'वीर' जैसी फिल्मों की कहानियां लिखी हैं, लेकिन वे कभी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने में समय नहीं बिताते. आगामी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं, और उन्होंने अपनी अगली एक्शन फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है.

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