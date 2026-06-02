सलमान खान ने 'काला हिरण' फिल्म के निर्माताओं को भेजा नोटिस, ब्लैक बक शिकार से जुड़ी मूवी पर फिरा दबंग खान का माथा

बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने अक्षय पांडे की प्रस्तावित फिल्म 'काला हिरण' को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने अक्षय पांडे पर अपने काले हिरण के मामले का दुरुपयोग करने और व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

अभिनेता सलमान खान ने प्रस्तावित फिल्म "काला हिरण" को लेकर कानूनी मोर्चा खोल दिया है. उनकी ओर से लॉ फर्म डीएसके लीगल ने कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे को नोटिस भेजकर फिल्म के निर्माण और प्रचार से जुड़ी सभी गतिविधियों को तुरंत रोकने की मांग की है. 24 अप्रैल 2026 को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि फिल्म कथित तौर पर सलमान खान से जुड़े चर्चित काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित है, जिससे उनकी छवि प्रभावित हो सकती है और उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है.

नोटिस में दावा किया गया है कि सलमान खान की कानूनी टीम को जानकारी मिली है कि फिल्म के लिए कलाकारों से संपर्क किया जा रहा था और कहानी व पात्रों से जुड़ी सामग्री साझा की जा रही थी. कथित तौर पर यह बताया जा रहा था कि फिल्म की कहानी अभिनेता से जुड़े काले हिरण मामले पर आधारित है. सलमान खान की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने अपने नाम, व्यक्तित्व या उनसे जुड़ी किसी भी घटना के उपयोग के लिए कोई अनुमति नहीं दी है.

कानूनी नोटिस में यह भी कहा गया है कि काला हिरण मामला अभी राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में इस विषय पर फिल्म बनाना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. नोटिस के अनुसार, यदि मामले को सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया तो इससे लोगों के बीच पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ सकता है.

सलमान खान की कानूनी टीम का आरोप है कि फिल्म में अभिनेता और उनसे जुड़ी घटनाओं के सीधे संकेत दिए गए हैं. उनका कहना है कि बिना सहमति के ऐसा करना व्यक्तित्व अधिकार, निजता के अधिकार और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है. साथ ही फिल्म निर्माताओं पर अभिनेता की लोकप्रियता और पहचान का लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया है.

नोटिस में फिल्म को संभावित रूप से मानहानिकारक बताते हुए कहा गया है कि इसमें ऐसे दावे और चित्रण हो सकते हैं जो अभिनेता की सार्वजनिक छवि और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कानूनी टीम का आरोप है कि विवाद पैदा कर जनध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है.

डीएसके लीगल ने अक्षय पांडे और इस परियोजना से जुड़े अन्य पक्षों से फिल्म के विकास, निर्माण और प्रचार को तत्काल रोकने के साथ-साथ बिना शर्त लिखित माफी की मांग की है. नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि तय समय के भीतर जवाब नहीं मिलने पर दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिसमें हर्जाना और मुआवजे की मांग भी शामिल हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से