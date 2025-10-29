सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

बॉलीवुड सेलेब्स के साथ पब्लिकली थप्पड़ की घटनाएं शर्मिंदगी का रिकॉर्ड बन चुकी हैं. गौहर खान, रणवीर सिंह, कंगना रनौत और सलमान खान समेत कई सितारों को या तो सुरक्षाकर्मियों ने, या को-स्टार्स या पार्टनर ने सरेआम थप्पड़ मारा है.

फिल्मों का डायलॉग 'थप्पड़ से डर नहीं लगता लेकिन प्यार से लगता है' तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में यदि ऐसा हो जाए तो यह न केवल अपमानजनक होता है, बल्कि हमेशा के लिए चर्चा का विषय भी बन जाता है. खुद ही सोचिए, अगर ऐसा न होता तो क्या हम इन सेलेब्स पर हुई इस तरह की शर्मनाक घटनाओं की लिस्ट बनाते?

बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत तक, ऐसे कई बड़े सितारे हैं जिन्हें सरेआम पब्लिक प्लेस पर या शूटिंग सेट पर थप्पड़ का शिकार होना पड़ा है. आइए जानते हैं कौन-कौन हैं इस लिस्ट में शामिल..

गौहर खान (Gauahar Khan)

गौहर खान को 'इंडियाज रॉ स्टार' के फिनाले की लाइव शूटिंग के दौरान एक दर्शक ने थप्पड़ मार दिया था. उस व्यक्ति का मानना था कि छोटी और खुली ड्रेस पहनकर गौहर उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान कर रही हैं. यह घटना मीडिया में खूब सुर्खियों में रही थी.

रणवीर सिंह (Ranveer Singh)

साल 2022 के SIIMA अवॉर्ड्स के दौरान रणवीर सिंह को एक अजीबोगरीब घटना का सामना करना पड़ा. रेड कार्पेट पर उमड़ी भीड़ को काबू करने की कोशिश में उनके ही बॉडीगार्ड का हाथ गलती से अभिनेता के गाल पर जा लगा और उन्हें थप्पड़ पड़ गया.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut)

एक्ट्रेस से नेता बनीं कंगना रनौत के साथ यह कथित घटना 2024 में तब हुई, जब वह दिल्ली जा रही फ्लाइट UK707 में थीं. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद बोर्डिंग की ओर जाते समय CISF की एक महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मारा. ANI के अनुसार, थप्पड़ मारने वाली जवान ने बताया कि उनकी माँ उन किसानों के धरने में शामिल थीं, जिनके खिलाफ कंगना ने एक बयान दिया था. जवान ने कहा, "किसान 100 रुपये के लिए वहाँ बैठे हैं. क्या वो वहाँ बैठेंगी? मेरी माँ धरने पर थीं, जब कंगना ने वह बयान दिया था..."

बिपाशा बसु (Bipasha Basu)

2000 के शुरुआती दशक में एक्ट्रेसेस के बीच झगड़े आम थे. 2001 में फिल्म 'अजनबी' के सेट पर करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच थप्पड़ कांड की खबरें सुर्खियों में थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गर्मागर्म बहस के दौरान करीना ने कथित तौर पर बिपाशा को ‘काली बिल्ली’ कहा और थप्पड़ मार दिया था.

करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover)

टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर को उनके टीवी शो के सेट पर उनकी तत्कालीन पत्नी जेनिफर विंगेट ने कथित रूप से थप्पड़ मारा था. खबर थी कि जेनिफर को करण के एक्स्ट्रा मैरीटियल अफेयर का पता चला था, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा.

सलमान खान (Salman Khan)

यह घटना 2009 में हुई थी. दिल्ली के एक बिजनेसमैन की बेटी ने सलमान खान की एक प्राइवेट पार्टी में घुसकर कथित रूप से उन्हें थप्पड़ मारा. मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, लड़की नशे में थी. पार्टी में हंगामा होने के बावजूद सलमान शांत रहे और बॉडीगार्ड्स से उसे बाहर निकलवाकर मामले को शांत किया.

अमृता राव (Amrita Rao)

फिल्म ‘प्यारे मोहन’ के सेट पर अमृता राव को उनकी को-स्टार ईशा देओल ने कथित रूप से थप्पड़ मारा था. ईशा ने बाद में एक इंटरव्यू में घटना की पुष्टि की और बताया कि अमृता के रुखे व्यवहार की वजह से उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा किया था.

