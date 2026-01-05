कौन हैं टीना रिझवानी? मिलिए सलमान खान की होने वाली बहू और अयान अग्निहोत्री की दुल्हनिया से..

Who is Tina Rijhwani: सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी से सगाई कर ली है. टीना एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं और पिछले 10 वर्षों से मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

Who is Tina Rijhwani: बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान के परिवार में एक बार फिर खुशियों का माहौल है. सलमान के भांजे और मशहूर निर्माता अतुल अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी के साथ सगाई की घोषणा कर दी है. अयान ने एक बेहद रोमांटिक और फिल्मी अंदाज में टीना को प्रपोज किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

कॉर्पोरेट जगत का बड़ा नाम हैं टीना

टीना रिझवानी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती हैं. वे कॉर्पोरेट जगत में एक सफल करियर बना चुकी हैं. टीना 'ब्लू एडवाइजरी' नाम की कंपनी में कम्युनिकेशंस लीडरशिप रोल में हैं. उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग में लगभग 10 साल का गहरा अनुभव है. टीना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आती हैं और साल 2024 से अपनी वर्तमान कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं.

बेहद फिल्मी रहा प्रपोजल

अयान ने अपनी सगाई को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने पूल को गुलाब के फूलों से सजाया और शानदार आतिशबाजी के बीच टीना को अंगूठी पहनाई. अयान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, "अपनी गर्लफ्रेंड को 2025 में छोड़ दिया", जिसका मतलब था कि अब वह उनकी मंगेतर बन चुकी हैं.

अयान अग्निहोत्री का करियर

अयान को संगीत से गहरा लगाव है और वे 'अग्नि' के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने 'यूनिवर्सल लॉ' सिंगल से अपना गायन डेब्यू किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मामा सलमान खान के साथ भी काम किया है. सलमान खान के गाने 'यू आर माइन' में अयान ने रैप किया था, जिसे विशाल मिश्रा ने कंपोज किया था.



