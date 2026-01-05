FacebookTwitterYoutubeInstagram
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे CM योगी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे PM मोदी, PM मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे, सोमनाथ में 8-11 जनवरी तक कई कार्यक्रम | ज्वेलरी चोरी पर सर्राफा व्यापारियों का फैसला, झांसी में बुर्का, नकाब पहनने पर बड़ा फैसला, दुकानदारों ने बुर्का, नकाब हटाने के पोस्टर लगाए, दुकानदारों की अपील- बुर्का हटाकर खरीदारी करें, ज्वेलरी देखने या खरीदने पर नकाब हटाना होगा

Umar Khalid bail: उमर खालिद और शरजील को नहीं मिली जमानत, यहां जानें सुप्रीम के फैसले की हर बड़ी बात

STET Result 2025: कब जारी होगा बिहार एसटीईटी का रिजल्ट? bsebstet.org पर ऐसे कर पाएंगे चेक

कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त

प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा

कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी

Ikkis Box Office Collection Day 4: पहले हफ्ते में क्या 21 का आंकड़ा छू पाई Ikkis, छुट्टी का मिला फायदा, छापे इतने करोड़

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

कौन हैं टीना रिझवानी? मिलिए सलमान खान की होने वाली बहू और अयान अग्निहोत्री की दुल्हनिया से..

Who is Tina Rijhwani: सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी से सगाई कर ली है. टीना एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं और पिछले 10 वर्षों से मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

Pragya Bharti

Updated : Jan 05, 2026, 10:05 AM IST

कौन हैं टीना रिझवानी? मिलिए सलमान खान की होने वाली बहू और अयान अग्निहोत्री की दुल्हनिया से..
Who is Tina Rijhwani: बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान के परिवार में एक बार फिर खुशियों का माहौल है. सलमान के भांजे और मशहूर निर्माता अतुल अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी के साथ सगाई की घोषणा कर दी है. अयान ने एक बेहद रोमांटिक और फिल्मी अंदाज में टीना को प्रपोज किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

कॉर्पोरेट जगत का बड़ा नाम हैं टीना

टीना रिझवानी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती हैं. वे कॉर्पोरेट जगत में एक सफल करियर बना चुकी हैं. टीना 'ब्लू एडवाइजरी' नाम की कंपनी में कम्युनिकेशंस लीडरशिप रोल में हैं. उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग में लगभग 10 साल का गहरा अनुभव है. टीना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आती हैं और साल 2024 से अपनी वर्तमान कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं.

बेहद फिल्मी रहा प्रपोजल

अयान ने अपनी सगाई को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने पूल को गुलाब के फूलों से सजाया और शानदार आतिशबाजी के बीच टीना को अंगूठी पहनाई. अयान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, "अपनी गर्लफ्रेंड को 2025 में छोड़ दिया", जिसका मतलब था कि अब वह उनकी मंगेतर बन चुकी हैं.

अयान अग्निहोत्री का करियर

अयान को संगीत से गहरा लगाव है और वे 'अग्नि' के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने 'यूनिवर्सल लॉ' सिंगल से अपना गायन डेब्यू किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मामा सलमान खान के साथ भी काम किया है. सलमान खान के गाने 'यू आर माइन' में अयान ने रैप किया था, जिसे विशाल मिश्रा ने कंपोज किया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी
Ikkis Box Office Collection Day 4: पहले हफ्ते में क्या 21 का आंकड़ा छू पाई Ikkis, छुट्टी का मिला फायदा, छापे इतने करोड़
क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
अगस्त्य नंदा से लेकर धर्मेंद्र तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Ikkis की स्टारकास्ट? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
