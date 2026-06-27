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क्या सलमान खान छोड़ रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट, अब कहां बन रहा है भाईजान का नया 6 मंजिला सी-फेसिंग घर? जानें सुविधाएं

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ने वाले हैं. बांद्रा में मां सलमा खान की जमीन पर 6 मंजिला आलीशान सी-फेसिंग घर बनने जा रहा है, जहां अत्याधुनिक सुरक्षा और प्राइवेसी मिलेगी.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 27, 2026, 11:43 PM IST

क्या सलमान खान छोड़ रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट, अब कहां बन रहा है भाईजान का नया 6 मंजिला सी-फेसिंग घर? जानें सुविधाएं

Image Credit: AI 

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बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान पिछले कई दशकों से बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं. यह बिल्डिंग उनके प्रशंसकों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सलमान जल्द ही अपना आशियाना बदल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर बांद्रा के चिम्बई इलाके में एक नए और आलीशान 6 मंजिला घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं.

सुरक्षा और प्राइवेसी का नया केंद्र

हाल के वर्षों में सलमान खान को मिली धमकियों और साल 2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद, एक्टर की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं. हालांकि, नया घर उन्हें पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षा और प्राइवेसी प्रदान करेगा. यह नया बंगला मुख्य सड़क से हटकर एक शांत गली में स्थित है, जो इसे बाहरी हलचल से दूर एक सुरक्षित ठिकाना बनाता है.

मां सलमा खान की जमीन पर बनेगा नया घर

MCZMA (महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी) ने इस प्रोजेक्ट को 16 जून को मंजूरी दे दी है. यह नया घर सलमान खान की मां सलमा खान के स्वामित्व वाली जमीन पर बनाया जाएगा. इस प्लॉट पर पहले एक पुराना जर्जर मकान था, जिसे अब गिरा दिया गया है. नई इमारत ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग और 6 मंजिलों वाली होगी, जिसका कुल निर्माण क्षेत्र लगभग 1,014 वर्ग मीटर होगा.

पर्यावरण का खास ख्याल

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. इसके बजाय, परिसर के आसपास स्थानीय प्रजातियों के नए पेड़ लगाए जाएंगे. सच डेवलपर्स द्वारा बनाए जाने वाले इस आलीशान घर के लिए बीएमसी ने पहले ही अक्टूबर 2025 में प्रारंभिक अनुमति दे दी थी.

गैलेक्सी से कनेक्शन

सलमान खान 1974 से ही गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जहां से वह अपनी बालकनी में आकर फैंस का अभिवादन करते आए हैं. अब जब वे नए घर में शिफ्ट होंगे, तो प्रशंसकों को अपने पसंदीदा स्टार का एक नया पता देखने को मिलेगा. हालांकि, सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से अभी तक इस शिफ्टिंग पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से उनके फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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