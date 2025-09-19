'गाय हमारी भी माता है, क्योंकि मेरी मां…' जब Salman Khan ने बीफ खाने की बात से किया था इनकार

सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बीफ नहीं खाते हैं. इसके लिए उन्होंने कारण बताते हुए कहा था कि 'गाय हमारी भी माता है. मैं मानता हूं, क्योंकि मेरी खुद की मां हिंदू है.' उन्होंने आगे यह भी बताया कि वह सभी धर्मों के नियमों का पालन करते हैं.

सलमान खान के परिवार में हमेशा से हिंदू त्योहार सेलिब्रेट हुए हैं. फिर चाहे वो होली-दिवाली हो या गणेश चतुर्थी. फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में एक हैं. यही वजह है कि लोग अक्सर सलमान खान के निजी जीवन और उनके आदतों के बारे में जानने को बेताब रहते हैं. आए दिन मीडिया के तरफ से लिए गए इंटरव्यू में तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसा ही एक सवाल उनके खाने-पीने को लेकर पूछा गया था. यह सवाल, साल 2017 में बॉलीवुड लाइफ के एक इंटरव्यू में पूछा गया था. वीडियो में जब सलमान खान से पूछा गया कि वो क्या खाते हैं? तो अभिनेता ने जवाब में कहा “सब कुछ। मैं बस बीफ और पोर्क नहीं खाता।” साथ ही, उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताते हुए कहा कि 'गाय हमारी भी माता है..'

सलमान ने जब कहा था 'गाय हमारी भी माता है'

सलमान खान ने उस वक्त इंटरव्यू में यही कहा था कि, 'गाय हमारी भी माता है'. मैं मानता हूं, क्योंकि मेरी मां हिंदू है. भले ही मेरे पिता मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी मैं दोनों धर्मों के त्योहार को मनाता हूं'. आगे सलमान ने अपने परिवार में धर्म को लेकर भी कुछ अहम बातों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि'मेरी दूसरी मां हेलेन कैथोलिक है. मेरी मां मेरे घर में रहती है. मैं हर धर्म में विश्वास रखता हूं और आपको भी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए.'

यह भी पढ़ें- Salman Khan से इस एक्ट्रेस को मिला था धोखा, फिर इस क्रिकेटर की बनी दूसरी पत्नी, लेकिन 14 साल में ही हो गया तलाक

सलीम खान ने बीवी के बारे में कही थी ये बात

सलमान खान के पिता सलीम खान ने अपनी शादी को लेकर भी फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया. उन्होंने बताया था कि उनकी शादी सुशीला चरक के साथ हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही रीति-रिवाजों के साथ हुई थी. बाद में उनती पत्नी नें अपना नाम बदलकर सलमा रख लिया था. सलीम खान ने यह भी शेयर किया था कि धर्म अलग होने के कारण पत्नी के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.