सलमान खान का डूबता करियर के दौरान साउथ के इस सुपरस्टार ने थामा था हाथ, रातोंरात दिलाई ब्लॉकबस्टर हिट

सलमान खान के करियर में एक समय ऐसा भी आया जब उनकी लगातार फ्लॉप फिल्मों से उनका करियर डूबने लगा था. उस समय साउथ के एक सुपरस्टार ने उनका हाथ थामा और उनके करियर को नई उड़ान दी.

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 35 साल अपने करियर के दिए हैं. सलमान के करियर का फेमस किरदार “प्रेम” जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया, उन्हें अलग पहचान दिलाने लगा. सलमान खान ने कई एक्शन फिल्में कीं, जिनमें “टाइगर” जैसी फिल्मों के बाद सलमान ने टाइगर के नाम से अपनी एक अलग पहचान बनाई. लेकिन सलमान के करियर में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उनका करियर डूबता हुआ दिखाई देने लगा. उस समय साउथ के एक सुपरस्टार ने उनका हाथ थामा और उनके करियर को नई उड़ान दी.

जब सलमान खान का करियर था डूबने की कगार पर

साल 2000 में सलमान खान की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं. बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में चल नहीं पा रही थीं, और इंडस्ट्री में लोग यह तक कहने लगे थे कि सलमान का करियर अब खत्म हो चुका है. लेकिन 2009 में आई फिल्म “वांटेड” ने सबकुछ बदलकर रख दिया. इस फिल्म के बाद सलमान को उनके फैंस एक्शन हीरो के रूप में ज्यादा पसंद करने लगे. इसके बाद सलमान खान का करियर पूरी तरह बदल गया.

सलमान को संभाला साउथ के हीरो ने

सलमान खान का करियर 2002 से 2007 तक इस कगार पर आ चुका था कि अब उन्हें दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा जाएगा. तभी साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म “पोकिरी” के हिंदी रीमेक “वांटेड” ने उनकी किस्मत बदल दी. प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने सलमान को बॉक्स ऑफिस पर फिर से सुपरस्टार बना दिया.

