Virat Kohli ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ध्वस्त, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को पछाड़ बने नंबर-1

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ

दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

सलमान खान ने पैपराजी के साथ मनाया जन्मदिन, पनवेल फार्महाउस पर आधी रात को काटा केक, वीडियो वायरल

सुपरस्टार सलमान खान आज 60 साल के हो गए. पनवेल फार्महाउस पर परिवार और सितारों संग जश्न मनाने के साथ ही, आज उनकी प्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की पहली झलक भी रिलीज होगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 27, 2025, 11:27 AM IST

सलमान खान ने पैपराजी के साथ मनाया जन्मदिन, पनवेल फार्महाउस पर आधी रात को काटा केक, वीडियो वायरल
बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास अवसर पर उनके पनवेल स्थित फार्महाउस पर जश्न का माहौल है, जहां फिल्म जगत से लेकर खेल जगत की नामी हस्तियां शिरकत कर रही हैं. हमेशा की तरह, सलमान ने अपने जन्मदिन की शुरुआत बेहद सादगी से की. ब्लैक टी-शर्ट और डेनिम जींस पहने 'भाईजान' पैपराजी के सामने आए और उनके साथ केक काटकर खुशियां बांटीं. इस दौरान उनके पिता सलीम खान और परिवार के अन्य सदस्य भी साथ नजर आए. सलमान ने न केवल केक काटा, बल्कि अपने हाथों से पैपराजी को खिलाया, जिसे देखकर वहां मौजूद फैंस गदगद हो गए.

पार्टी में पहुंचे दिग्गज सितारे

पनवेल फार्महाउस पर आयोजित इस शानदार पार्टी में महेंद्र सिंह धोनी, रकुल प्रीत सिंह, मीका सिंह, संगीता बिजलानी, आदित्य रॉय कपूर और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारे अपने बच्चों के साथ नजर आए. वहीं, जोया अख्तर समेत कई दिग्गज हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी हैं.

'बैटल ऑफ गलवान' की पहली झलक का इंतजार

फैंस के लिए इस जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार उनकी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीज़र/वीडियो है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज शाम को फिल्म की पहली झलक दुनिया के सामने आएगी. अपूर्वा लाखिया के निर्देशन में बन रही यह फिल्म भारतीय सेना के पराक्रम पर आधारित है और इसे सलमान के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है.

Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ
दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
