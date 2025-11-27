FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

असम विधानसभा में बहुविवाह पर रोक के लिए प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल पारित, बिल में 7 और 10 साल की सजा का प्रावधान, पीड़िताओं को मुआवजा देने का भी प्रस्ताव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Hong Kong Fire: हांगकांग में मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई, 279 लोग अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Hong Kong Fire: हांगकांग में मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई, 279 लोग अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

आमिर-शाहरुख-अक्षय को पीछे कर गए सल्लू भाई, रिलीज से पहले Battle Of Galwan ने की 325 करोड़ की कमाई

आमिर-शाहरुख-अक्षय को पीछे कर गए सल्लू भाई, रिलीज से पहले Battle Of Galwan ने की 325 करोड़ की कमाई

1 मिनट में ऐसे पता करें कितना हेल्दी है आपका दिल, घर बैठे मिल जाएगी Heart Health की पूरी रिपोर्ट

1 मिनट में ऐसे पता करें कितना हेल्दी है आपका दिल, घर बैठे मिल जाएगी Heart Health की पूरी रिपोर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

आमिर-शाहरुख-अक्षय को पीछे कर गए सल्लू भाई, रिलीज से पहले Battle Of Galwan ने की 325 करोड़ की कमाई

माना जा रहा था कि बैटल ऑफ गलवान सलमान खान के लिए मील का पत्थर सबित हो सकती है. ऐसा होगा या नहीं इसका फैसला तो वक्त करेगा लेकिन हाल फ़िलहाल में फिल्म के राइट्स से जुड़ी जो खबर बाहर आई है उससे इतना तो साफ़ है कि सलमान के अच्छे दिन आने वाले हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 27, 2025, 06:11 PM IST

आमिर-शाहरुख-अक्षय को पीछे कर गए सल्लू भाई, रिलीज से पहले Battle Of Galwan ने की 325 करोड़ की कमाई
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ़िल्मों में से एक, सुपरस्टार सलमान खान की फ़िल्म बैटल ऑफ़ गलवान की शूटिंग लगभग पूरी होने वाली है. भले ही फिल्म की रिलीज़ डेट को लेकर अनिश्चितता बरक़रार हो, बावजूद इसके फिल्म की घोषणा ने सुर्खियों का बाजार गर्म किया हुआ है. बता दें कि बैटल ऑफ़ गलवान से सलमान खान को फिर से जीत मिलने की उम्मीद है ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रेड इसे 2026 के डार्क हॉर्स की संज्ञा दे रहा है.

बड़े बिज़नेस पोटेंशियल को देखते हुए, तमाम स्टूडियो फ़िल्म के राइट्स हासिल करने के लिए अभी सोच विचार कर ही रहे थे ऐसे में अगर ख़बरों की मानें तो जियो स्टूडियोज़ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है.बॉक्स ऑफ़िस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के अनुसार, जियो स्टूडियोज़ ने फ़िल्म को हथियाने के लिए एक गोल्डन डील की है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो ने बैटल ऑफ़ गलवान के सभी राइट्स (थियेट्रिकल और नॉन-थियेट्रिकल) 325 करोड़ की भारी कीमत पर खरीद लिए हैं.

हालांकि, फ़ाइनल डील फ़िल्म के बॉक्स ऑफ़िस परफ़ॉर्मेंस पर निर्भर करती है, क्योंकि 325 करोड़ इसकी बेस प्राइस है. कहा जा रहा है कि फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कैसा परफ़ॉर्म करती है, इसके आधार पर कीमत बढ़ या घट सकती है.

अगर यह सच है, तो यह किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे फायदेमंद डील में से एक है. इस डील में थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स भी शामिल हैं. गौरतलब है कि, Jio Studios अब इस बात को कंट्रोल करता है कि दर्शक बैटल ऑफ़ गलवान को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे.

सलमान खान फिल्म्स की बनाई 'बैटल ऑफ़ गलवान' 15 जून, 2020 को गलवान इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई घटना पर आधारित है, जब 200 भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से 1200 चीनी लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के खिलाफ अपने इलाके की रक्षा की थी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव
दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव
छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से
छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
MORE
Advertisement
धर्म
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इसकी वजह
राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? 99% लोग नहीं जानते होंगे
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
MORE
Advertisement