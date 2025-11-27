आमिर-शाहरुख-अक्षय को पीछे कर गए सल्लू भाई, रिलीज से पहले Battle Of Galwan ने की 325 करोड़ की कमाई

माना जा रहा था कि बैटल ऑफ गलवान सलमान खान के लिए मील का पत्थर सबित हो सकती है. ऐसा होगा या नहीं इसका फैसला तो वक्त करेगा लेकिन हाल फ़िलहाल में फिल्म के राइट्स से जुड़ी जो खबर बाहर आई है उससे इतना तो साफ़ है कि सलमान के अच्छे दिन आने वाले हैं.

बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ़िल्मों में से एक, सुपरस्टार सलमान खान की फ़िल्म बैटल ऑफ़ गलवान की शूटिंग लगभग पूरी होने वाली है. भले ही फिल्म की रिलीज़ डेट को लेकर अनिश्चितता बरक़रार हो, बावजूद इसके फिल्म की घोषणा ने सुर्खियों का बाजार गर्म किया हुआ है. बता दें कि बैटल ऑफ़ गलवान से सलमान खान को फिर से जीत मिलने की उम्मीद है ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रेड इसे 2026 के डार्क हॉर्स की संज्ञा दे रहा है.

बड़े बिज़नेस पोटेंशियल को देखते हुए, तमाम स्टूडियो फ़िल्म के राइट्स हासिल करने के लिए अभी सोच विचार कर ही रहे थे ऐसे में अगर ख़बरों की मानें तो जियो स्टूडियोज़ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है.बॉक्स ऑफ़िस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के अनुसार, जियो स्टूडियोज़ ने फ़िल्म को हथियाने के लिए एक गोल्डन डील की है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो ने बैटल ऑफ़ गलवान के सभी राइट्स (थियेट्रिकल और नॉन-थियेट्रिकल) 325 करोड़ की भारी कीमत पर खरीद लिए हैं.

हालांकि, फ़ाइनल डील फ़िल्म के बॉक्स ऑफ़िस परफ़ॉर्मेंस पर निर्भर करती है, क्योंकि 325 करोड़ इसकी बेस प्राइस है. कहा जा रहा है कि फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कैसा परफ़ॉर्म करती है, इसके आधार पर कीमत बढ़ या घट सकती है.

अगर यह सच है, तो यह किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे फायदेमंद डील में से एक है. इस डील में थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स भी शामिल हैं. गौरतलब है कि, Jio Studios अब इस बात को कंट्रोल करता है कि दर्शक बैटल ऑफ़ गलवान को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे.

सलमान खान फिल्म्स की बनाई 'बैटल ऑफ़ गलवान' 15 जून, 2020 को गलवान इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई घटना पर आधारित है, जब 200 भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से 1200 चीनी लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के खिलाफ अपने इलाके की रक्षा की थी.