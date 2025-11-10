बड़े पर्दे पर पहली बार साथ दिखेंगे सलमान खान-अभिषेक बच्चन, इस बड़ी फिल्म में मचाएंगे धमाल

Salman Khan-Abhishek Bachchan Upcoming Film Updates: सलमान खान और अभिषेक बच्चन पहली बार रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' में साथ दिखने वाले हैं. सलमान और अभिषेक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

बॉलीवुड में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैंस में खुशी की लहर है. दरअसल, अभिनेता सलमान खान और अभिषेक बच्चन जल्द ही एक ही फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. यह ख़बर कई प्रशंसकों के लिए इसलिए भी चौंकाने वाली भी है, क्योंकि इन दोनों का नाम जब भी साथ आता है, तो अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की चर्चा होना स्वाभाविक है. हालांकि, अब नई रिपोर्ट से पता चला है कि यह दोनों कलाकार रितेश देशमुख की आगामी फिल्म 'राजा शिवाजी' में दिखेंगे, जो 2026 में रिलीज होगी.

पहली बार बड़े पर्दे पर साथ दिखेंगे सलमान-अभिषेक

यह पहला मौका नहीं है जब सलमान और अभिषेक साथ में किसी फिल्म में हों. सलमान खान ने अपनी शुरुआती फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' में एक सपोर्टिंग रोल किया था. लेकिन अब, इतने सालों बाद, दोनों एक बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ दिखाई देंगे.

हाल ही में अभिनेता रितेश देशमुख ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म 'राजा शिवाजी' का ऐलान किया था. रितेश इस फिल्म में न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का लीड किरदार निभा रहे हैं, बल्कि वह इसका निर्देशन भी कर रहे हैं. पहले खबर आई थी कि सलमान खान उनके अंगरक्षक की भूमिका में होंगे. वह फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वसनीय व्यक्ति जीवा महाला का किरदार निभा रहे हैं.

'राजा शिवाजी' की स्टारकास्ट में अभिषेक बच्चन

जब रितेश देशमुख ने फिल्म का ऐलान किया था, तभी इसमें कई बड़े कलाकारों के नाम सामने आए थे. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, और फरदीन खान भी फिल्म की टीम का हिस्सा हैं. अभिषेक बच्चन ने रितेश के इस पोस्ट को री-पोस्ट भी किया था, जिससे उनकी भागीदारी की पुष्टि हुई. यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में अभिषेक बच्चन नकारात्मक या सकारात्मक भूमिका में होंगे. लेकिन ऐसी उम्मीद है कि रितेश ने उनके लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण रोल सोचा हुआ है.

सलमान और संजय दत्त की सीधी टक्कर

फिल्म में संजय दत्त जहां अफजल खान का खतरनाक किरदार निभा रहे हैं, वहीं जीवा महाला यानी सलमान खान की टक्कर उनसे सीधा देखने को मिलेगी. जीवा महाला छत्रपति शिवाजी महाराज के एक अत्यंत भरोसेमंद व्यक्ति थे, जिन्होंने अफजल खान से मुकाबले के दौरान शिवाजी महाराज की जान बचाई थी.

कब रिलीज होगी यह फिल्म?

फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है. इसके रिलीज होने की तारीख अभी नहीं बताई गई है. हालांकि, फैंस को सलमान खान या अभिषेक बच्चन के किरदार के बारे में आधिकारिक तौर पर पोस्टर या अनाउंसमेंट का इंतजार है, जिसकी उम्मीद जल्द ही है.

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभी एक्टर का पूरा फोकस उनकी आगामी बड़ी फिल्म 'Battle Of Galwan' पर है, जो अगले साल रिलीज होने वाली है. मुंबई में इस फिल्म का काम जल्द ही पूरा होने के बाद ही वह अगला प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं.

