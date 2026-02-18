FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CMAT Result 2026: सीएमएटी 2026 का रिजल्ट cmat.nta.nic.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

CMAT Result 2026: सीएमएटी 2026 का रिजल्ट cmat.nta.nic.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Salim Khan Health Update: सलीम खान ICU में भर्ती, अब कैसी है सलमान खान के पापा की तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा

Salim Khan Health Update: सलीम खान ICU में भर्ती, अब कैसी है सलमान खान के पापा की तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा

Tears from laughing eyes: हंसते-हंसते आंखों से क्यों आने लगते हैं आंसू? खुशी और आंखों के पानी का आपस में कुछ ऐसा है कनेक्शन

हंसते-हंसते आंखों से क्यों आने लगते हैं आंसू? खुशी और आंखों के पानी का आपस में कुछ ऐसा है कनेक्शन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम

सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम

Neem Karoli Baba:गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि

गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि

OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें

OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Salim Khan Health Update: सलीम खान ICU में भर्ती, अब कैसी है सलमान खान के पापा की तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा

Salim Khan Health Update: दिग्गज लेखक सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था; फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 18, 2026, 09:04 AM IST

Salim Khan Health Update: सलीम खान ICU में भर्ती, अब कैसी है सलमान खान के पापा की तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Salim Khan Health Update: बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक और 'दबंग' स्टार सलमान खान के पिता सलीम खान की सेहत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मंगलवार, 17 फरवरी 2026 की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डॉक्टरों की निगरानी में सलीम खान

ताजा जानकारी के मुताबिक, सलीम खान को सांस लेने में तकलीफ या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. वे जाने-माने चिकित्सक डॉ. जलील पारकर की देखरेख में हैं. डॉ. पारकर ने मीडिया को बताया कि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में निरंतर निगरानी में रखा गया है. बुधवार (18 फरवरी) सुबह 11 बजे परिवार की अनुमति के बाद अस्पताल द्वारा एक आधिकारिक प्रेस बुलेटिन जारी किए जाने की उम्मीद है.

अस्पताल पहुंचा खान परिवार और बॉलीवुड जगत

जैसे ही सलीम खान के भर्ती होने की खबर फैली, पूरा खान परिवार अस्पताल पहुंचा. सलमान खान, अरबाज खान, मां सलमा खान के अलावा पोते अरहान और दामाद आयुष शर्मा भी वहां मौजूद रहे. परिवार के अलावा सलीम खान के पुराने जोड़ीदार जावेद अख्तर और करीबी दोस्त संजय दत्त भी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे हैं.

हिंदी सिनेमा का एक स्वर्णिम अध्याय

सलीम खान हिंदी सिनेमा के उन स्तंभों में से हैं जिन्होंने 'सलीम-जावेद' की जोड़ी के माध्यम से बॉलीवुड को 'एंग्री यंग मैन' का दौर दिया. उन्होंने 'शोले', 'दीवार', 'डॉन' और 'जंजीर' जैसी कालजयी फिल्मों की पटकथा लिखी है. हाल ही में उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था. उनकी लेखनी ने न केवल फिल्मों को सफल बनाया, बल्कि स्क्रीनराइटर्स को इंडस्ट्री में एक नई पहचान और सम्मान भी दिलाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
Neem Karoli Baba:गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें
OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
शादी के 7 वचन क्या हैं? किसको कितने वचन लेने होते हैं और लड़कियों को वचन के दौरान मौन क्यों रहना होता है?
शादी के 7 वचन क्या हैं? किसको कितने वचन लेने होते हैं और लड़कियों को वचन के दौरान मौन क्यों रहना होता है?
Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
Phalguna Amavasya 2026: आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
MORE
Advertisement