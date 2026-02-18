Salim Khan Health Update: सलीम खान ICU में भर्ती, अब कैसी है सलमान खान के पापा की तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा

Salim Khan Health Update: दिग्गज लेखक सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था; फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Salim Khan Health Update: बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक और 'दबंग' स्टार सलमान खान के पिता सलीम खान की सेहत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मंगलवार, 17 फरवरी 2026 की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डॉक्टरों की निगरानी में सलीम खान

ताजा जानकारी के मुताबिक, सलीम खान को सांस लेने में तकलीफ या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. वे जाने-माने चिकित्सक डॉ. जलील पारकर की देखरेख में हैं. डॉ. पारकर ने मीडिया को बताया कि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में निरंतर निगरानी में रखा गया है. बुधवार (18 फरवरी) सुबह 11 बजे परिवार की अनुमति के बाद अस्पताल द्वारा एक आधिकारिक प्रेस बुलेटिन जारी किए जाने की उम्मीद है.

अस्पताल पहुंचा खान परिवार और बॉलीवुड जगत

जैसे ही सलीम खान के भर्ती होने की खबर फैली, पूरा खान परिवार अस्पताल पहुंचा. सलमान खान, अरबाज खान, मां सलमा खान के अलावा पोते अरहान और दामाद आयुष शर्मा भी वहां मौजूद रहे. परिवार के अलावा सलीम खान के पुराने जोड़ीदार जावेद अख्तर और करीबी दोस्त संजय दत्त भी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे हैं.

हिंदी सिनेमा का एक स्वर्णिम अध्याय

सलीम खान हिंदी सिनेमा के उन स्तंभों में से हैं जिन्होंने 'सलीम-जावेद' की जोड़ी के माध्यम से बॉलीवुड को 'एंग्री यंग मैन' का दौर दिया. उन्होंने 'शोले', 'दीवार', 'डॉन' और 'जंजीर' जैसी कालजयी फिल्मों की पटकथा लिखी है. हाल ही में उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था. उनकी लेखनी ने न केवल फिल्मों को सफल बनाया, बल्कि स्क्रीनराइटर्स को इंडस्ट्री में एक नई पहचान और सम्मान भी दिलाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से