Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबियत ठिक नहीं? लीलावती अस्पताल के डॉक्टर पर क्यों भड़के सलमान खान

Salim Khan Health Update: सलीम खान को माइल्ड ब्रेन हेमरेज के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी सेहत को लेकर सलमान खान और उनका परिवार परेशान है. चलिए हम आपको सलीम खान की हालत के बारे में बताते हैं.

Salim Khan Health Update: बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक और खान परिवार के मुखिया सलीम खान (90 वर्ष) को मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. जैसे ही उनकी बीमारी की खबर फैली, प्रशंसकों के बीच चिंता का माहौल बन गया. हालांकि, अस्पताल के डॉक्टरों और सलमान खान के बीच अनबन की खबरों ने भी इस घटना को नया मोड़ दे दिया है.

क्यों नाराज है सलमान खान?

खबरों के मुताबिक, सलमान खान और उनका पूरा परिवार अस्पताल प्रशासन और इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम से काफी नाखुश है. नाराजगी की मुख्य वजह सलीम खान की निजी स्वास्थ्य जानकारी का सार्वजनिक होना है. बताया जा रहा है कि डॉक्टर जलील पारकर द्वारा मीडिया को दिए गए विस्तृत हेल्थ बुलेटिन- जिसमें ब्रेन हेमरेज और वेंटिलेटर सपोर्ट जैसी जानकारियां शामिल थीं. इससे परिवार बेहद नाराज है. खान परिवार का मानना है कि स्वास्थ्य एक निजी मामला है. उन्होंने अस्पताल को सख्त आदेश दिए हैं कि भविष्य में परिवार की अनुमति के बिना कोई भी मेडिकल बुलेटिन या प्रेस रिलीज जारी न की जाए.

क्या है सलीम खान की वर्तमान स्थिति?

डॉक्टरों ने शुरुआत में बताया था कि सलीम खान को 'माइल्ड ब्रेन हेमरेज' हुआ था, जिसके बाद उनकी एक DSA प्रक्रिया की गई. एहतियात के तौर पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन नवीनतम जानकारी के अनुसार अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया है. वह वर्तमान में आईसीयू (ICU) में डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति 'स्थिर' बताई जा रही है.

अस्पताल में सितारों का तांता

सलीम खान का हाल जानने के लिए सलमान खान के अलावा अरबाज खान, सोहेल खान, अलवीरा और अर्पिता के साथ-साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां अस्पताल पहुंचीं. सलमान खान को कई बार अस्पताल के बाहर काफी तनाव में देखा गया. अस्पताल प्रशासन ने अब परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए आगे कोई भी हेल्थ बुलेटिन जारी करने से मना कर दिया है.

