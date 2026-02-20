FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB ALP Vacancy Notification 2026: रेलवे में निकलीं असिस्टेंट लोको पायलट की बंपर भर्तियां, जानें कब एक्टिव होगा एप्लीकेशन लिंक

रेलवे में निकलीं असिस्टेंट लोको पायलट की बंपर भर्तियां, जानें कब एक्टिव होगा एप्लीकेशन लिंक

Aamlaki Ekadashi 2026: इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व

इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व

Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबियत ठिक नहीं? लीलावती अस्पताल के डॉक्टर पर क्यों भड़के सलमान खान

Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबियत ठिक नहीं? लीलावती अस्पताल के डॉक्टर पर क्यों भड़के सलमान खान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, एक ने 19 साल की उम्र में शतक जड़कर रचा है इतिहास

T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, एक ने 19 साल की उम्र में शतक जड़कर रचा है इतिहास

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबियत ठिक नहीं? लीलावती अस्पताल के डॉक्टर पर क्यों भड़के सलमान खान

Salim Khan Health Update: सलीम खान को माइल्ड ब्रेन हेमरेज के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी सेहत को लेकर सलमान खान और उनका परिवार परेशान है. चलिए हम आपको सलीम खान की हालत के बारे में बताते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 20, 2026, 09:47 AM IST

Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबियत ठिक नहीं? लीलावती अस्पताल के डॉक्टर पर क्यों भड़के सलमान खान

Somy Ali Accused Salman Khan Father Salim Khan: सलमान खान के पिता सलीम खान पर सोमी अली का आरोप

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Salim Khan Health Update: बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक और खान परिवार के मुखिया सलीम खान (90 वर्ष) को मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. जैसे ही उनकी बीमारी की खबर फैली, प्रशंसकों के बीच चिंता का माहौल बन गया. हालांकि, अस्पताल के डॉक्टरों और सलमान खान के बीच अनबन की खबरों ने भी इस घटना को नया मोड़ दे दिया है.

क्यों नाराज है सलमान खान?

खबरों के मुताबिक, सलमान खान और उनका पूरा परिवार अस्पताल प्रशासन और इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम से काफी नाखुश है. नाराजगी की मुख्य वजह सलीम खान की निजी स्वास्थ्य जानकारी का सार्वजनिक होना है. बताया जा रहा है कि डॉक्टर जलील पारकर द्वारा मीडिया को दिए गए विस्तृत हेल्थ बुलेटिन- जिसमें ब्रेन हेमरेज और वेंटिलेटर सपोर्ट जैसी जानकारियां शामिल थीं. इससे परिवार बेहद नाराज है. खान परिवार का मानना है कि स्वास्थ्य एक निजी मामला है. उन्होंने अस्पताल को सख्त आदेश दिए हैं कि भविष्य में परिवार की अनुमति के बिना कोई भी मेडिकल बुलेटिन या प्रेस रिलीज जारी न की जाए.

क्या है सलीम खान की वर्तमान स्थिति?

डॉक्टरों ने शुरुआत में बताया था कि सलीम खान को 'माइल्ड ब्रेन हेमरेज' हुआ था, जिसके बाद उनकी एक DSA प्रक्रिया की गई. एहतियात के तौर पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन नवीनतम जानकारी के अनुसार अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया है. वह वर्तमान में आईसीयू (ICU) में डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति 'स्थिर' बताई जा रही है.

अस्पताल में सितारों का तांता

सलीम खान का हाल जानने के लिए सलमान खान के अलावा अरबाज खान, सोहेल खान, अलवीरा और अर्पिता के साथ-साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां अस्पताल पहुंचीं. सलमान खान को कई बार अस्पताल के बाहर काफी तनाव में देखा गया. अस्पताल प्रशासन ने अब परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए आगे कोई भी हेल्थ बुलेटिन जारी करने से मना कर दिया है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, एक ने 19 साल की उम्र में शतक जड़कर रचा है इतिहास
T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, एक ने 19 साल की उम्र में शतक जड़कर रचा है इतिहास
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
MORE
Advertisement
धर्म
Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
Luxury Lifestyle: जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
Mangal Gochar 2026: मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश
मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश
Horoscope 19 February: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shani Gochar 2026: शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
MORE
Advertisement