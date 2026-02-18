Salim Khan Health: संजय दत्त से ज़ावेद अख्तर तक, वेंटिलेटर पर सांसे गिन रहे सलीम खान से मिलने पहुंचे ये सितारे; देखें फोटोज

Salim Khan Hospitalized: सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सलमान खान सहित पूरा परिवार और संजय दत्त, जावेद अख्तर जैसे सितारे उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे.

Salim Khan Hospitalized: हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली लेखकों में शुमार सलीम खान (90 वर्ष) की अचानक तबीयत बिगड़ने से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है. मंगलवार सुबह उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उन्हें आईसीयू में विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है.

अपनों का लगा जमावड़ा

सलीम खान के अस्पताल में होने की खबर मिलते ही बॉलीवुड हस्तियों का वहां पहुंचना शुरू हो गया. अपने पिता के बेहद करीब रहने वाले सलमान खान इस खबर से काफी विचलित नजर आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी फिल्मों की शूटिंग और अन्य सभी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स फिलहाल रोक दिए हैं. वे सुबह और शाम, दोनों वक्त पिता का हाल जानने अस्पताल पहुंच रहे हैं.

संजय दत्त और जावेद अख्तर

सलमान खान के करीबी दोस्त संजय दत्त मंगलवार को अस्पताल पहुंचे, जहां उनके चेहरे पर गहरी मायूसी देखी गई. वहीं, सलीम खान के पुराने जोड़ीदार जावेद अख्तर भी अपने दोस्त की सेहत का अपडेट लेने देर रात अस्पताल के बाहर नजर आए.

दोनों पत्नियां और बेटे-बहू भी दिखे परेशान

सलीम खान की दोनों पत्नियां, सलमा खान और हेलन, एक ही कार में सवार होकर अस्पताल पहुंचीं. अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान के साथ नजर आए, जबकि मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा भी इस मुश्किल घड़ी में खान परिवार को ढांढस बंधाने अस्पताल पहुंचीं.

फैंस कर रहे हैं दुआएं

सलीम खान की बीमारी की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी उम्र और नाजुक स्थिति को देखते हुए फैंस सोशल मीडिया पर 'गेट वेल सून' के संदेश भेज रहे हैं. सलीम खान ने अपनी लेखनी से भारतीय सिनेमा को 'शोले' और 'दीवार' जैसी कालजयी फिल्में दी हैं, और आज पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से