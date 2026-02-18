FacebookTwitterYoutubeInstagram
रोबोट विवाद पर राहुल गांधी का पोस्ट, सरकार ने दुनिया में मजाक बनवाया- राहुल, AI समिट को तमाशा बना दिया-राहुल गांधी, समिट में चीनी उत्पादों का प्रदर्शन-राहुल गांधी, यूनिवर्सिटी ने माना, हमने नहीं बनाया ये रोबो डॉग, रोबोट विवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन, चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताया था, AI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी बाहर किया | रोबोटिक डॉग का नाम 'ओरियन' बताया था, 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से तैयार करने का दावा, चीनी कंपनी 'यूनिट्री' का 'Go2' मॉडल निकला, विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, यूनिवर्सिटी ने माना, हमने नहीं बनाया ये डॉग, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा- हमने नहीं बनाया

Salim Khan Health: संजय दत्त से ज़ावेद अख्तर तक, वेंटिलेटर पर सांसे गिन रहे सलीम खान से मिलने पहुंचे ये सितारे; देखें फोटोज

होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति

AKTU Result Odd Sem 2026: एकेटीयू ऑड सेमेस्टर के नतीजे aktu.ac.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं

Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?

सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम

एंटरटेनमेंट

Salim Khan Hospitalized: सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सलमान खान सहित पूरा परिवार और संजय दत्त, जावेद अख्तर जैसे सितारे उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे.

Pragya Bharti

Updated : Feb 18, 2026, 12:04 PM IST

Salim Khan Hospitalized: हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली लेखकों में शुमार सलीम खान (90 वर्ष) की अचानक तबीयत बिगड़ने से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है. मंगलवार सुबह उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उन्हें आईसीयू में विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है.

अपनों का लगा जमावड़ा

सलीम खान के अस्पताल में होने की खबर मिलते ही बॉलीवुड हस्तियों का वहां पहुंचना शुरू हो गया. अपने पिता के बेहद करीब रहने वाले सलमान खान इस खबर से काफी विचलित नजर आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी फिल्मों की शूटिंग और अन्य सभी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स फिलहाल रोक दिए हैं. वे सुबह और शाम, दोनों वक्त पिता का हाल जानने अस्पताल पहुंच रहे हैं.

Salman khan to visit hospital

संजय दत्त और जावेद अख्तर

सलमान खान के करीबी दोस्त संजय दत्त मंगलवार को अस्पताल पहुंचे, जहां उनके चेहरे पर गहरी मायूसी देखी गई. वहीं, सलीम खान के पुराने जोड़ीदार जावेद अख्तर भी अपने दोस्त की सेहत का अपडेट लेने देर रात अस्पताल के बाहर नजर आए.

Sanjay dutt visit salim khan

दोनों पत्नियां और बेटे-बहू भी दिखे परेशान 

सलीम खान की दोनों पत्नियां, सलमा खान और हेलन, एक ही कार में सवार होकर अस्पताल पहुंचीं. अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान के साथ नजर आए, जबकि मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा भी इस मुश्किल घड़ी में खान परिवार को ढांढस बंधाने अस्पताल पहुंचीं.

Salim khan wives salma and helen in one frame

फैंस कर रहे हैं दुआएं

सलीम खान की बीमारी की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी उम्र और नाजुक स्थिति को देखते हुए फैंस सोशल मीडिया पर 'गेट वेल सून' के संदेश भेज रहे हैं. सलीम खान ने अपनी लेखनी से भारतीय सिनेमा को 'शोले' और 'दीवार' जैसी कालजयी फिल्में दी हैं, और आज पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है.

दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
शादी के 7 वचन क्या हैं? किसको कितने वचन लेने होते हैं और लड़कियों को वचन के दौरान मौन क्यों रहना होता है?
घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
