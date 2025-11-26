FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

किसान ने अपनी जमीन देने से इनकार किया | मेरी जमीन पर बाबरी नहीं बनेगी- जमीन मालिक | हुमायूं कबीर ने बाबरी बनाने का एलान किया है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ब्लू ड्रम हत्याकांड: क्या मुस्कान के साथ जेल में रहेगी उसकी बेटी या परिजन संभालेंगे जिम्मेदारी, जानिए क्या कहता है जेल का कानून

क्या मुस्कान के साथ जेल में रहेगी उसकी बेटी या परिजन संभालेंगे जिम्मेदारी, जानिए क्या कहता है जेल का कानून

गरीबी देखी, बेघर रहे! पाकिस्तान से आए उस शख्स का पोता बना ₹3100 करोड़ का मालिक, जानें कौन है ये बॉलीवुड स्टार?

गरीबी देखी, बेघर रहे! पाकिस्तान से आए उस शख्स का पोता बना ₹3100 करोड़ का मालिक, जानें कौन है ये बॉलीवुड स्टार?

Male Fertility Decline: पुरुषों की प्रजनन क्षमता खतरे में! खाने में मौजूद 'ये' रसायन शुक्राणुओं की संख्या घटा रहा है; शोध से चौंकाने वाला खुलासा

पुरुषों की फर्टिलिटी खतरे में! खाने में मौजूद 'ये' रसायन घटा रहा स्पर्म काउंट, शोध से चौंकाने वाला खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?

क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

गरीबी देखी, बेघर रहे! पाकिस्तान से आए उस शख्स का पोता बना ₹3100 करोड़ का मालिक, जानें कौन है ये बॉलीवुड स्टार?

इस बॉलीवुड स्टार के दादा पाकिस्तान से आकर मुंबई में बेघर और बेरोजगार थे. फिल्ममेकर किदार शर्मा ने उन्हें मौका दिया. आज उनकी विरासत के दम पर पोते की अनुमानित संपत्ति ₹3100 करोड़ है. चलिए जानते हैं कि आखिर ये सुपरस्टार कौन है?

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 26, 2025, 09:43 AM IST

गरीबी देखी, बेघर रहे! पाकिस्तान से आए उस शख्स का पोता बना ₹3100 करोड़ का मालिक, जानें कौन है ये बॉलीवुड स्टार?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे प्रभावशाली और प्रशंसित परिवारों में से एक है- रोशन परिवार. पाकिस्तान से भारत आए रोशन लाल नागराथ की कलात्मक यात्रा एक संघर्षशील शुरुआत से शुरू हुई थी. आज भले ही आधुनिक दर्शक इनके पोते को बॉलीवुड सुपरस्टार मानते हैं, लेकिन इनके शानदार विरासत की नींव दादा रोशन लाल नागराथ ने ही रखी थी.

रोशन लाल नागराथ कौन हैं?

रोशन लाल नागराथ, इस परिवार की संगीत पहचान गढ़ने वाली रचनात्मक शक्ति थे. उनका जन्म 14 जुलाई, 1917 को गुजरांवाला में हुआ था. संगीत के प्रति शुरुआती रुझान के कारण उन्होंने लखनऊ के मैरिस कॉलेज में पंडित एस.एन. रतनजंकर से औपचारिक प्रशिक्षण लिया. इसके बाद उन्होंने मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खान से सरोद वादन की कला सीखी.
1940 में ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली में स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में काम करने के बाद, वह 1948 में बॉम्बे आ गए. फिल्मी दुनिया में संगीतकार के तौर पर पहचान बनाने की चाहत में वह मुंबई आए, लेकिन उन्हें भारी वित्तीय और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. फिल्म निर्माता किदार शर्मा ने बाद में याद किया कि रोशन लाल नागराथ एक समय स्थायी काम और रहने की जगह के बिना संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रेम विवाह के चलते AIR की नौकरी छोड़ दी थी.

संगीत में पहला ब्रेक और सफलता

रोशन लाल नागराथ का भाग्य तब बदला जब किदार शर्मा ने उनकी लगन देखकर उन्हें अपनी फिल्म 'नेकी और बदी' (1949) के लिए संगीत निर्देशक का ब्रेक दिया. हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन शर्मा ने उन्हें एक और मौका दिया. शर्मा की अगली फिल्म 'बावरे नैन' (1950) ने संगीत की दुनिया में बड़ी सफलता हासिल की, और रोशन को हिंदी सिनेमा के एक उभरते संगीतकार के रूप में मजबूती से स्थापित किया. 1960 का दशक उनका सबसे प्रतिष्ठित काल रहा, जब उन्होंने 'बरसात की रात' जैसी फिल्मों के लिए ऐसे कालजयी संगीत की रचना की, जिसने उन्हें अपार प्रशंसा दिलाई.

कौन है पाकिस्तान से आए शख्स के पोते सुपरस्टार और ₹3100 करोड़ के मालिक?

रोशन लाल नागराथ का कलात्मक सफर भले ही 50 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत को उनके बेटों और पोते ने आगे बढ़ाया. उनके बेटे राकेश रोशन एक प्रशंसित निर्देशक-निर्माता बने, जबकि राजेश रोशन एक जाने-माने संगीतकार बने.
उनके पोते हृतिक रोशन ने 'कहो ना...प्यार है' जैसी फिल्मों से असाधारण सफलता हासिल की और आज वह भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हृतिक रोशन की अनुमानित संपत्ति आज लगभग ₹3100 करोड़ है, जो उनके दादा के जुनून और दृढ़ता से बनी विरासत का प्रमाण है. हृतिक फिल्मों के अलावा अपने फिटनेस ब्रांड एचआरएक्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी भारी कमाई करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement