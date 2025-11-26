गरीबी देखी, बेघर रहे! पाकिस्तान से आए उस शख्स का पोता बना ₹3100 करोड़ का मालिक, जानें कौन है ये बॉलीवुड स्टार?

इस बॉलीवुड स्टार के दादा पाकिस्तान से आकर मुंबई में बेघर और बेरोजगार थे. फिल्ममेकर किदार शर्मा ने उन्हें मौका दिया. आज उनकी विरासत के दम पर पोते की अनुमानित संपत्ति ₹3100 करोड़ है. चलिए जानते हैं कि आखिर ये सुपरस्टार कौन है?

भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे प्रभावशाली और प्रशंसित परिवारों में से एक है- रोशन परिवार. पाकिस्तान से भारत आए रोशन लाल नागराथ की कलात्मक यात्रा एक संघर्षशील शुरुआत से शुरू हुई थी. आज भले ही आधुनिक दर्शक इनके पोते को बॉलीवुड सुपरस्टार मानते हैं, लेकिन इनके शानदार विरासत की नींव दादा रोशन लाल नागराथ ने ही रखी थी.

रोशन लाल नागराथ कौन हैं?

रोशन लाल नागराथ, इस परिवार की संगीत पहचान गढ़ने वाली रचनात्मक शक्ति थे. उनका जन्म 14 जुलाई, 1917 को गुजरांवाला में हुआ था. संगीत के प्रति शुरुआती रुझान के कारण उन्होंने लखनऊ के मैरिस कॉलेज में पंडित एस.एन. रतनजंकर से औपचारिक प्रशिक्षण लिया. इसके बाद उन्होंने मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खान से सरोद वादन की कला सीखी.

1940 में ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली में स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में काम करने के बाद, वह 1948 में बॉम्बे आ गए. फिल्मी दुनिया में संगीतकार के तौर पर पहचान बनाने की चाहत में वह मुंबई आए, लेकिन उन्हें भारी वित्तीय और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. फिल्म निर्माता किदार शर्मा ने बाद में याद किया कि रोशन लाल नागराथ एक समय स्थायी काम और रहने की जगह के बिना संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रेम विवाह के चलते AIR की नौकरी छोड़ दी थी.

संगीत में पहला ब्रेक और सफलता

रोशन लाल नागराथ का भाग्य तब बदला जब किदार शर्मा ने उनकी लगन देखकर उन्हें अपनी फिल्म 'नेकी और बदी' (1949) के लिए संगीत निर्देशक का ब्रेक दिया. हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन शर्मा ने उन्हें एक और मौका दिया. शर्मा की अगली फिल्म 'बावरे नैन' (1950) ने संगीत की दुनिया में बड़ी सफलता हासिल की, और रोशन को हिंदी सिनेमा के एक उभरते संगीतकार के रूप में मजबूती से स्थापित किया. 1960 का दशक उनका सबसे प्रतिष्ठित काल रहा, जब उन्होंने 'बरसात की रात' जैसी फिल्मों के लिए ऐसे कालजयी संगीत की रचना की, जिसने उन्हें अपार प्रशंसा दिलाई.

कौन है पाकिस्तान से आए शख्स के पोते सुपरस्टार और ₹3100 करोड़ के मालिक?

रोशन लाल नागराथ का कलात्मक सफर भले ही 50 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत को उनके बेटों और पोते ने आगे बढ़ाया. उनके बेटे राकेश रोशन एक प्रशंसित निर्देशक-निर्माता बने, जबकि राजेश रोशन एक जाने-माने संगीतकार बने.

उनके पोते हृतिक रोशन ने 'कहो ना...प्यार है' जैसी फिल्मों से असाधारण सफलता हासिल की और आज वह भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हृतिक रोशन की अनुमानित संपत्ति आज लगभग ₹3100 करोड़ है, जो उनके दादा के जुनून और दृढ़ता से बनी विरासत का प्रमाण है. हृतिक फिल्मों के अलावा अपने फिटनेस ब्रांड एचआरएक्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी भारी कमाई करते हैं.

