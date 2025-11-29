अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

रोहित शेट्टी, अजय-अक्षय को छोड़कर, जॉन अब्राहम के साथ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक बना रहे हैं. शेट्टी के पास मारिया की दोनों किताबों के अधिकार हैं, और फिल्म में 580 कलाकार कास्ट किए गए हैं.

फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट का खुलासा किया है. यह फिल्म मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के जीवन पर आधारित एक बायोपिक होगी. शेट्टी ने घोषणा की है कि इस फिल्म में मुख्य किरदार जॉन अब्राहम निभाएंगे. यह खबर तब आई जब राकेश मारिया की दूसरी किताब 'व्हेन इट ऑल बेगन' के लॉन्च इवेंट में शेट्टी ने यह बड़ा खुलासा किया.

राकेश मारिया की दोनों किताबों के अधिकार

इवेंट में नाना पाटेकर द्वारा मज़ाक में कॉपीराइट पर सवाल उठाने पर, रोहित शेट्टी ने तुरंत जवाब दिया कि उनके पास मारिया की दोनों किताबों-'लेट मी से इट नाउ' और हाल ही में लॉन्च हुई 'व्हेन इट ऑल बेगन' के फिल्म अधिकार पहले से ही हैं.

बायोपिक की शूटिंग शुरू, जॉन अब्राहम होंगे लीड

रोहित शेट्टी ने पुष्टि की कि बायोपिक की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. फिल्म में राकेश मारिया का किरदार एक्टर जॉन अब्राहम निभा रहे हैं. शेट्टी ने मारिया के साथ अपने "कॉस्मिक कनेक्शन" का उल्लेख किया, जिन्हें वह बचपन से जानते हैं.

विशाल कास्टिंग: 580 कलाकार

फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए रोहित शेट्टी ने असाधारण कदम उठाया है. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने लगभग 580 कलाकारों को कास्ट किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि मारिया की किताबों में दशकों से जुड़े प्रमुख मामलों में शामिल हर एक कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और हवाला ऑपरेटर का बारीकी से जिक्र है.

26/11 हमले का प्रामाणिक चित्रण

बायोपिक का एक सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा 26/11 मुंबई हमलों का पुनर्निर्माण है. रोहित शेट्टी ने बताया कि वे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम से 26/11 के हमलों का वास्तविक चित्रण करेंगे, क्योंकि चार घंटों में 1300 कॉल आई थीं और इतने सारे अधिकारी फील्ड में थे, जिसे किसी फिल्म ने नहीं दिखाया है. यह फिल्म पुलिस की उस अनदेखी प्रतिक्रिया को सामने लाएगी, जिसे मारिया ने सावधानीपूर्वक दस्तावेजित किया था.

राकेश मारिया का विश्वास

इवेंट के बाद, राकेश मारिया ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि उन्हें रोहित शेट्टी की दृष्टि पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा, "मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है. मैं उन्हें पूरी तरह भरोसा करता हूं." मारिया ने जॉन अब्राहम और रोहित शेट्टी की टीम पर अपना पूरा विश्वास जताया, जो उनके जीवन को बड़े पर्दे पर उतार रहे हैं.

