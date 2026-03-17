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'रात में शूटिंग नहीं करूंगा', बोलकर डायरेक्टर को बीच रास्ते में कार से किया बाहर, पढ़ें ऋषि कपूर का अनसुना किस्सा

Rishi Kapoor Untold Story: ऋषि कपूर शाम 7 बजे के बाद शूटिंग करना पसंद नहीं करते थे. एक बार फिल्म की स्क्रिप्ट में 'नाइट सीन' का नाम सुनते ही उन्होंने डायरेक्टर को कार से उतार दिया था.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 17, 2026, 03:17 PM IST

'रात में शूटिंग नहीं करूंगा', बोलकर डायरेक्टर को बीच रास्ते में कार से किया बाहर, पढ़ें ऋषि कपूर का अनसुना किस्सा
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ अपने कड़क अनुशासन और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे. उनके लिए काम के साथ-साथ निजी समय और आराम की बड़ी अहमियत थी. हाल ही में मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में ऋषि कपूर से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया.

क्यों ऋषि कपूर को डायरेक्टर पर आया था गुस्सा?

डेविड धवन ने बताया कि ऋषि कपूर का एक अटूट नियम था—वे शाम 7 बजे के बाद कभी शूटिंग नहीं करते थे. फिल्म साइन करने से पहले ही वे निर्माताओं को साफ कर देते थे कि सूर्यास्त के बाद वे कैमरे के सामने नहीं रहेंगे. वे देर रात तक काम करने के सख्त खिलाफ थे और इसी वजह से अक्सर ऐसी फिल्में छोड़ देते थे जिनमें नाइट शिफ्ट की जरूरत होती थी.

स्क्रिप्ट सुनते ही रोका रास्ता

डेविड धवन ने शो के दौरान बताया कि एक बार एक नए निर्देशक ऋषि कपूर को फिल्म की कहानी सुनाने आए. समय की कमी के कारण ऋषि जी ने उनसे कहा, "गाड़ी में बैठो, घर जाते-जाते कहानी सुना देना."
कहानी शुरू हुई, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर ने पहला सीन 'रात' का बताया, ऋषि कपूर का पारा चढ़ गया. उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और डायरेक्टर की ओर मुड़कर बोले, "मैं ऐसी फिल्में ही नहीं करता जिनमें रात की शूटिंग हो. मैं 7 बजे के बाद काम नहीं करता." इतना कहकर उन्होंने डायरेक्टर को बीच रास्ते में ही कार से उतार दिया और वहां से चले गए.

अनुशासन के पक्के थे 'चिंटू जी'

डेविड धवन के अनुसार, ऋषि कपूर न केवल समय के पक्के थे, बल्कि वे फिल्म की बारीकियों पर भी बहुत ध्यान देते थे. अगर उन्हें कोई सीन समझ नहीं आता था, तो वे डायरेक्टर से तब तक सवाल करते थे जब तक वे संतुष्ट न हो जाएं. उनकी इस आदत की वजह से निर्देशक भी उनके साथ काम करते समय काफी अलर्ट रहते थे.

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