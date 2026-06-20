अनिल कपूर की बेटी रिया की 1.35 करोड़ की जूलरी गायब! आखिर किसने चुराई डायमंड ईयररिंग्स? पुलिस कर रही जांच

अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर की टीम के साथ न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान 1.35 करोड़ रुपये के डायमंड ईयररिंग्स चोरी हो गए. मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की बेटी और मशहूर फिल्म निर्माता रिया कपूर इन दिनों एक बड़ी घटना को लेकर चर्चा में हैं. खबरों के अनुसार, रिया कपूर की टीम के साथ यात्रा के दौरान 1.35 करोड़ रुपये की डायमंड जूलरी गायब हो गई है. यह घटना तब हुई जब रिया की टीम एक अंतरराष्ट्रीय फैशन इवेंट में शामिल होने के लिए मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी.

किसने चुराई रिया कपूर की डायमंड इयरिंग्स?

रिया कपूर की मेकअप आर्टिस्ट सवलीन सिंह, जो पिछले सात वर्षों से उनके साथ जुड़ी हैं, इस पूरी यात्रा का हिस्सा थीं. किसी बड़े फैशन इवेंट (माना जा रहा है कि मेट गाला) की तैयारी के लिए, सवलीन ने मुंबई के नामी 'मेहता ज्वैलर्स' और 'गोयनका ज्वैलर्स' से दो जोड़ी बेशकीमती डायमंड ईयररिंग्स किराए पर लिए थे.

इन गहनों को दो अलग-अलग बॉक्स में रखकर सवलीन के हैंडबैग में रखा गया था. टीम 27 अप्रैल की रात को एमिरेट्स की फ्लाइट से मुंबई से रवाना हुई थी. दुबई में ट्रांजिट के बाद, 28 अप्रैल को जब टीम न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और होटल में चेक-इन किया, तो ज्वेलरी बॉक्स खाली मिले. जूलरी के गायब करने के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांज में पुलिस लगी हुई है.

पुलिस जांच और FIR

इस घटना के बाद सवलीन सिंह ने मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. मेकअप आर्टिस्ट का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि चोरी का यह सिलसिला कहां से शुरू हुआ- मुंबई एयरपोर्ट, फ्लाइट में, दुबई ट्रांजिट के दौरान या फिर न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद.

शिकायत के आधार पर, मुंबई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि 1.35 करोड़ रुपये मूल्य के ये हीरे आखिर कहां गायब हुए.

प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

चूंकि यात्रा कई चरणों (मुंबई-दुबई-न्यूयॉर्क) में पूरी हुई थी, इसलिए पुलिस के लिए यह पता लगाना एक बड़ी चुनौती है कि चोरी किस स्थान पर हुई. पुलिस अब संबंधित एयरपोर्ट्स के सीसीटीवी फुटेज और एयरलाइन स्टाफ से पूछताछ की तैयारी कर रही है. रिया कपूर की टीम को इस घटना से गहरा झटका लगा है और अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.

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