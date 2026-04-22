भारतीय एनीमेशन में नई उम्मीद जगा रही ‘रिटर्न ऑफ द जंगल’, 15 साल में हुई ये फिल्म तैयार

Return of the Jungle: वैभव कुमारेश द्वारा निर्देशित 'रिटर्न ऑफ द जंगल' भारतीय एनीमेशन में नई जान फूंकने को तैयार है. 15 साल की मेहनत से बनी यह फिल्म अपनी मौलिक कहानी से बच्चों और बड़ों को समान रूप से जोड़ेगी.

भारतीय फिल्म उद्योग जहां इन दिनों बड़े बजट की एक्शन फिल्मों और पैन-इंडिया प्रोजेक्ट्स के इर्द-गिर्द घूम रहा है, वहीं एक एनीमेटेड फिल्म Return of the Jungle इंडस्ट्री में नई उम्मीद लेकर सामने आ रही है. प्रख्यात एनीमेटर वैभव कुमारेश के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारतीय एनीमेशन को नई दिशा देने की क्षमता रखती है.

हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस प्रोजेक्ट को प्रमुखता से पेश किया गया, जहां इसे उभरती हुई भारतीय एनीमेशन फिल्मों में एक महत्वपूर्ण दावेदार माना गया.

मौलिक कहानियों की ओर कदम

भारत में एनीमेशन और वीएफएक्स का काम वैश्विक स्तर पर सराहा जाता है, लेकिन अपने दम पर बनी एनीमेटेड फीचर फिल्मों की संख्या कम रही है. हनुमान, अर्जुन: द वॉरियर प्रिंस, बॉम्बे रोज़ और गूपी गवैया बाघा बजैया जैसी फिल्मों ने सराहना तो पाई, लेकिन इंडस्ट्री में निरंतरता नहीं बन सकी.

रिटर्न ऑफ द जंगल इस कमी को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखी जा रही है, जो भारतीय संस्कृति और अनुभवों पर आधारित कहानी को बड़े पर्दे पर लाने का प्रयास है.

बच्चों से बड़ों तक, सभी के लिए कहानी

फिल्म की कहानी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के जीवन पर आधारित है, जिसमें दोस्ती, चुनौतियां और बचपन के अनुभवों को दिखाया गया है. उनके मार्गदर्शक ‘थाथा’ पारंपरिक पंचतंत्र शैली की कहानियों के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं. यह फिल्म न केवल बच्चों को आकर्षित करती है, बल्कि वयस्क दर्शकों के लिए भी यादों और भावनाओं से जुड़ने का अवसर देती है.

लंबे संघर्ष का परिणाम

इस फिल्म को तैयार करने में लगभग 15 साल का समय लगा है और इसे एक छोटी, समर्पित टीम ने अपने संसाधनों से विकसित किया है. यह भारतीय एनीमेशन जगत में बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत है, जहां निर्माता अपनी मौलिक पहचान स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

बदल सकती है धारणा

भारतीय दर्शकों के बीच एनीमेशन को लेकर बनी धारणा है कि यह केवल बच्चों के लिए है, अब बदलने की जरूरत है. Return of the Jungle इसी सोच को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसमें मनोरंजन के साथ भावनात्मक गहराई भी शामिल है.

आगे की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फिल्म को व्यापक स्तर पर रिलीज और दर्शकों का समर्थन मिलता है, तो यह भारतीय एनीमेशन इंडस्ट्री में निवेश और नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे सकती है.

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