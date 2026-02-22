FacebookTwitterYoutubeInstagram
शादी के 12 साल बाद सरगुन मेहता-रवि दुबे बनने वाले हैं पेरेंट्स? फैंस के बीच खुशियों की लहर

शादी के स्टेज पर स्कूल की ड्रेस में पहुंची दुल्हन, नजारा देख रो पड़ा दूल्हा, Video Viral

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के Trump, बोले- अब 10 नहीं 15% टैरिफ वसूलूंगा, जानें भारत पर कितना लगाया?

एंटरटेनमेंट

टीवी-पंजाबी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सरगुन मेहता और उनके पति रवि दुबे पेरेंट्स बनने वाले हैं या नहीं, इस लेख में आपको पता चल जाएगा. दरअसल, पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर लगातार यह खबरें चर्चा में बनी हुई हैं कि सरगुन मेहता प्रेग्नेंट हैं. इस वजह से फैंस में काफी उत्साह भी है. तो चलिए हम बताते हैं

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 22, 2026, 12:53 AM IST

सोशल मीडिया पर अक्सर सेलेब्रिटीज की निजी जिंदगी को लेकर बिना आधार की अफवाहें फैल जाती हैं, जो कि उनकी निजी जिंदगी को परेशान करने लगी हैं. ऐसा ही कुछ कई समय से टीवी-पंजाबी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सरगुन मेहता और उनके पति रवि दुबे के साथ हो रहा था. दरअसल, पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर लगातार यह खबरें फैल रही थीं कि सरगुन मेहता प्रेग्नेंट हैं. इन अफवाहों की वजह से फैंस में काफी उत्साह था, लेकिन कपल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई.

सरगुन ने पोस्ट के जरिए बताया सच

अभिनेत्री सरगुन ने शनिवार को आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस मामले पर विराम लगा दिया है. उन्होंने एक नोट शेयर किया, जिसमें अभिनेत्री ने खंडन करते हुए लिखा, "अफवाह फैलाने वालों को तो पिछले 2 साल से मेरी 'प्रेग्नेंसी' के बारे में मुझसे पहले ही सब पता चल जाता है. उनके अनुसार मैं पिछले 2 साल से प्रेग्नेंट हूं. भला, इतनी लंबी प्रेग्नेंसी किसी की होती भी है क्या?"

इंस्टाग्राम पर की पोस्ट

अभिनत्री ने आगे लिखा, "प्लीज शांत रहें और बिना किसी आधार की खबरें फैलाना बंद करें. कोई भी खबर फैलाने से पहले हमसे या हमारी टीम से एक बार पूछ लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ताकि सही जानकारी सामने आ सके." अभिनेत्री सरगुन मेहता ने नोट शेयर कर लिखा, "आपको ऐसी प्रेग्नेंसी के बारे में कैसे पता चल गया, जिसके बारे में मुझे और रवि को ही कोई जानकारी नहीं है? प्लीज ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करें."

फैंस और सेलेब्स के रिएक्शन

अभिनेत्री के पोस्ट शेयर करने के बाद कई यूजर्स और दोस्तों ने प्रतिक्रिया दी. अभिनेत्री गौहर खान ने कमेंट बॉक्स में हाथ जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी, तो सरगुन के पति रवि दुबे ने लिखा, "क्या कैप्शन है."

क्या सच में मां बनने वाली हैं सरगुन?

सेलेब्स को अपनी निजी जिंदगी को लेकर बार-बार ऐसे झूठे दावों का सामना करना पड़ता है. इससे पहले कई सेलेब्स इस तरह की झूठी अफवाहों का सामना कर चुके हैं. अभिनेत्री रीम शेख की भी शादी की खबरें उड़ी थीं. दरअसल, लाफ्टर ज्वाइन करने से पहले उनका नाम कंटेंट क्रिएटर कृष गुप्ता के साथ जुड़ा था. साथ ही, यह दावा भी किया गया था कि वे जल्द ही उनसे शादी करने वाली हैं. हालांकि, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर प्रतिक्रिया दी थी. कुछ ऐसा ही हाल सरगुन मेहता के साथ भी है. दरअसल सरगुन और रवि के पेरेंट्स बनने की खबर फेक है.

