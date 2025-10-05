Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income

Pain In Fingers: हाथ में होने वाली ये दिक्कतें गठिया का लक्षण हैं, उंगलियां मोड़ने में दर्द से होती है शुरुआत

Rashmika Mandanna की टूटी सगाई का दर्द! विजय देवरकोंडा से पहले इस शख्स को दे चुकी थीं दिल, क्यों नहीं हो पाई शादी?

दिल्ली में हैं ये 5 शानदार Botanical Gardens, हरियाली-खूबसूरती के साथ यहां मिलेगा ज्ञान का संगम

'अरे ये क्या गुरू जी! आप तो बिगड़ गए', Pankaj Tripathi के अतरंगी लुक पर रणवीर सिंह का रिएक्शन

Sharad Purnima Kheer: कल सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय रखें चांद की रोशनी में खीर

'कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है, तो मेरी बेटी क्यों मरी?' NCRB रिपोर्ट पर RG कर केस पीड़िता के पेरेंट्स का तीखा सवाल

बद्रीनाथ के बाद अब इस दिन बंद होंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट,जानें चारधाम यात्रा कब तक रहेगी चालू

Sugar Remedy: 10-10-10 का ये नियम डायबिटीज को कर सकता है रिवर्स, जिंदगी भर रहेंगे फिट और शुगर नहीं होगा अनकंट्रोल

Cough Syrup: 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pain In Fingers: हाथ में होने वाली ये दिक्कतें गठिया का लक्षण हैं, उंगलियां मोड़ने में दर्द से होती है शुरुआत

हाथ में होने वाली ये दिक्कतें गठिया का लक्षण हैं, उंगलियां मोड़ने में दर्द से होती है शुरुआत

Rashmika Mandanna की टूटी सगाई का दर्द! विजय देवरकोंडा से पहले इस शख्स को दे चुकी थीं दिल, क्यों नहीं हो पाई शादी?

Rashmika Mandanna की टूटी सगाई का दर्द! विजय देवरकोंडा से पहले इस शख्स को दे चुकी थीं दिल, क्यों नहीं हो पाई शादी?

'अरे ये क्या गुरू जी! आप तो बिगड़ गए', Pankaj Tripathi के अतरंगी लुक पर रणवीर सिंह का रिएक्शन

'अरे ये क्या गुरू जी! आप तो बिगड़ गए', Pankaj Tripathi के अतरंगी लुक पर रणवीर सिंह का रिएक्शन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income

न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income

दिल्ली में हैं ये 5 शानदार Botanical Gardens, हरियाली-खूबसूरती के साथ यहां मिलेगा ज्ञान का संगम

दिल्ली में हैं ये 5 शानदार Botanical Gardens, हरियाली-खूबसूरती के साथ यहां मिलेगा ज्ञान का संगम

Sharad Purnima Kheer: कल सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय रखें चांद की रोशनी में खीर

कल सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय चांद की रोशनी में रखें खीर

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Rashmika Mandanna की टूटी सगाई का दर्द! विजय देवरकोंडा से पहले इस शख्स को दे चुकी थीं दिल, क्यों नहीं हो पाई शादी?

Rashmika Mandanna Love Story: विजय देवरकोंडा से सगाई की खबरों के बीच, एक बात यह भी है कि रश्मिका की पहले भी साउथ एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई हो चुकी थी, पर शादी नहीं हो पाई थी. कम ही लोग जानते हैं कि दोनों ने 2017 में सगाई की, लेकिन करियर और विचारों में अंतर के कारण 2018 में उनका रिश्ता टूट गया था.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 05, 2025, 10:05 AM IST

Rashmika Mandanna की टूटी सगाई का दर्द! विजय देवरकोंडा से पहले इस शख्स को दे चुकी थीं दिल, क्यों नहीं हो पाई शादी?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Rashmika Mandanna Love Story: मीडिया में खबरें आ रही हैं कि साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना ने अपने को-स्टार विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्मी जोड़ी जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएगी. हालांकि, रश्मिका और विजय दोनों में से किसी ने भी इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय देवरकोंडा से पहले भी रश्मिका मंदाना एक और साउथ स्टार से सगाई कर चुकी थीं. वह हैंडसम हंक हीरो थे रक्षित शेट्टी (Rakshit Shetty), जिनके साथ एक्ट्रेस की सगाई की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.

पहली फिल्म से शुरू हुई थी लव स्टोरी

रश्मिका मंदाना को साल 2016 में ऋषभ शेट्टी ने अपनी फिल्म 'किरिक पार्टी' में रक्षित शेट्टी के साथ काम दिया था. यह रश्मिका की पहली फिल्म थी, जिससे उन्होंने रातोंरात लाखों दिलों को जीत लिया और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी जगह बना ली. फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रश्मिका अपने को-स्टार रक्षित शेट्टी के प्यार में पड़ गईं और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी. एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हुए, रक्षित और रश्मिका ने सगाई तक कर ली थी.

 रश्मिका मंदाना की साल 2017 में हुई थी ग्रैंड सगाई

सगाई के समय रक्षित शेट्टी 34 साल के थे, जबकि रश्मिका मंदाना केवल 21 साल की थीं. दोनों के बीच 13 साल का बड़ा अंतर था, लेकिन प्यार में यह अंतर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था. दोनों ने अपने परिवार को भी इस रिश्ते के लिए मना लिया कि वे बाकी की जिंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं. दोनों ने 3 जुलाई, 2017 को ग्रैंड सगाई की थी, जिसकी तस्वीरें आज भी उनके फैंस के बीच मौजूद हैं.

सगाई टूटने की वजह

अपनी सगाई के लगभग एक साल के भीतर ही, रश्मिका और रक्षित ने इस रिश्ते को तोड़कर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने सितंबर 2018 में अपनी सगाई तोड़ दी और शादी को रद्द कर दिया. इस रिश्ते के टूटने के पीछे कथित तौर पर 'विचारों में अंतर' को वजह बताया गया था. कहा जाता है कि अपनी डेब्यू फिल्म के बाद से ही रश्मिका को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, लेकिन रक्षित कथित तौर पर रश्मिका को फिल्में साइन करने से मना कर रहे थे. रश्मिका शादी के बाद भी अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थीं, जबकि रक्षित की सोच कुछ और थी. दोनों को जल्द ही एहसास हुआ कि भविष्य के बारे में उनकी सोच काफी अलग है और दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर होगा. हालांकि, अपने अतीत के बावजूद, रक्षित और रश्मिका आज भी एक-दूसरे के साथ एक सामान्य रिश्ता रखते हैं.

यह भी पढ़ें- रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने गुपचुप कर ली सगाई, जानें कब कर रहे हैं शादी

विजय देवरकोंडा संग जल्द करेंगी शादी

फिलहाल, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं. 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम करने के बाद से ही उनके अफेयर की खबरें आती रही हैं. अब उनके सगाई कर लेने की खबरें चर्चा में हैं, जिसके बाद उनके फैंस जल्द ही उन्हें शादी के बंधन में बंधते देखना चाहते हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
खजूर की चटनी शरीर में भर देगी ताकत और हड्डियां भी होंगी मजबूत , जान ले इसके और भी फायदे
खजूर की चटनी शरीर में भर देगी ताकत और हड्डियां भी होंगी मजबूत , जान ले इसके और भी फायदे
Skin Care Tips: शादी के सीजन में चाहिए एक्ने फ्री और ग्लोइंग स्किन, तो फॉलो करें ये घरेलू उपाय
शादी के सीजन में चाहिए एक्ने फ्री और ग्लोइंग स्किन, तो फॉलो करें ये घरेलू उपाय
UP Board 2025 की परीक्षाओं में नकल की गुजाइंश नहीं! इन दो मोर्चों पर काम कर रहा बोर्ड
UP Board 2025 में नकल की गुजाइंश नहीं! इन दो मोर्चों पर काम कर रहा बोर्ड
Kanguva review: सूर्या की फिल्म को फैंस ने बता दिया हिट, इस सुपरस्टार का कैमियो लोगों को आ गया रास
Kanguva review: सूर्या की फिल्म को फैंस ने बताया हिट, इस सुपरस्टार का कैमियो लोगों को आ गया रास
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income
न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income
दिल्ली में हैं ये 5 शानदार Botanical Gardens, हरियाली-खूबसूरती के साथ यहां मिलेगा ज्ञान का संगम
दिल्ली में हैं ये 5 शानदार Botanical Gardens, हरियाली-खूबसूरती के साथ यहां मिलेगा ज्ञान का संगम
Sharad Purnima Kheer: कल सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय रखें चांद की रोशनी में खीर
कल सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय चांद की रोशनी में रखें खीर
Sugar Remedy: 10-10-10 का ये नियम डायबिटीज को कर सकता है रिवर्स, जिंदगी भर रहेंगे फिट और शुगर नहीं होगा अनकंट्रोल
10-10-10 का ये नियम डायबिटीज को कर सकता है रिवर्स, जिंदगी भर रहेंगे फिट और शुगर नहीं होगा अनकंट्रोल
कभी एक छोटे से कमरे में पढ़ाया करता था ट्यूशन, आज शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर ये टीचर
कभी एक छोटे से कमरे में पढ़ाया करता था ट्यूशन, आज शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर ये टीचर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE