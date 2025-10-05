Rashmika Mandanna की टूटी सगाई का दर्द! विजय देवरकोंडा से पहले इस शख्स को दे चुकी थीं दिल, क्यों नहीं हो पाई शादी?

न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income
Rashmika Mandanna Love Story: विजय देवरकोंडा से सगाई की खबरों के बीच, एक बात यह भी है कि रश्मिका की पहले भी साउथ एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई हो चुकी थी, पर शादी नहीं हो पाई थी. कम ही लोग जानते हैं कि दोनों ने 2017 में सगाई की, लेकिन करियर और विचारों में अंतर के कारण 2018 में उनका रिश्ता टूट गया था.
Rashmika Mandanna Love Story: मीडिया में खबरें आ रही हैं कि साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना ने अपने को-स्टार विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्मी जोड़ी जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएगी. हालांकि, रश्मिका और विजय दोनों में से किसी ने भी इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय देवरकोंडा से पहले भी रश्मिका मंदाना एक और साउथ स्टार से सगाई कर चुकी थीं. वह हैंडसम हंक हीरो थे रक्षित शेट्टी (Rakshit Shetty), जिनके साथ एक्ट्रेस की सगाई की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
रश्मिका मंदाना को साल 2016 में ऋषभ शेट्टी ने अपनी फिल्म 'किरिक पार्टी' में रक्षित शेट्टी के साथ काम दिया था. यह रश्मिका की पहली फिल्म थी, जिससे उन्होंने रातोंरात लाखों दिलों को जीत लिया और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी जगह बना ली. फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रश्मिका अपने को-स्टार रक्षित शेट्टी के प्यार में पड़ गईं और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी. एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हुए, रक्षित और रश्मिका ने सगाई तक कर ली थी.
सगाई के समय रक्षित शेट्टी 34 साल के थे, जबकि रश्मिका मंदाना केवल 21 साल की थीं. दोनों के बीच 13 साल का बड़ा अंतर था, लेकिन प्यार में यह अंतर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था. दोनों ने अपने परिवार को भी इस रिश्ते के लिए मना लिया कि वे बाकी की जिंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं. दोनों ने 3 जुलाई, 2017 को ग्रैंड सगाई की थी, जिसकी तस्वीरें आज भी उनके फैंस के बीच मौजूद हैं.
अपनी सगाई के लगभग एक साल के भीतर ही, रश्मिका और रक्षित ने इस रिश्ते को तोड़कर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने सितंबर 2018 में अपनी सगाई तोड़ दी और शादी को रद्द कर दिया. इस रिश्ते के टूटने के पीछे कथित तौर पर 'विचारों में अंतर' को वजह बताया गया था. कहा जाता है कि अपनी डेब्यू फिल्म के बाद से ही रश्मिका को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, लेकिन रक्षित कथित तौर पर रश्मिका को फिल्में साइन करने से मना कर रहे थे. रश्मिका शादी के बाद भी अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थीं, जबकि रक्षित की सोच कुछ और थी. दोनों को जल्द ही एहसास हुआ कि भविष्य के बारे में उनकी सोच काफी अलग है और दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर होगा. हालांकि, अपने अतीत के बावजूद, रक्षित और रश्मिका आज भी एक-दूसरे के साथ एक सामान्य रिश्ता रखते हैं.
फिलहाल, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं. 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम करने के बाद से ही उनके अफेयर की खबरें आती रही हैं. अब उनके सगाई कर लेने की खबरें चर्चा में हैं, जिसके बाद उनके फैंस जल्द ही उन्हें शादी के बंधन में बंधते देखना चाहते हैं.
