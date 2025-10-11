रश्मिका मंदाना ने लेटेस्ट वीडियो में फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, विजय देवरकोंडा भी दिखा चुके हैं ऐसी अंगूठी

Rashmika Mandanna Engagement Ring: विजय देवरकोंडा संग सगाई की अफवाहों के बीच, रश्मिका मंदाना ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उनकी उंगली में डायमंड रिंग दिखी. फैंस इसे एंगेजमेंट रिंग मान रहे हैं. कुछ दिनों पहले, विजय देवरकोंडा को भी एक वीडियो में वैसी ही रिंग फ्लॉन्ट करते देखा गया था.

Rashmika Mandanna Engagement Ring: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी को लाखों फैंस पसंद करते हैं. पिछले कुछ दिनों से उनकी सगाई की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और माना जा रहा है कि दोनों ने 4 अक्टूबर को हैदराबाद में सगाई कर ली है. हालांकि, दोनों सितारों ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इन अफवाहों के बीच, अब रश्मिका का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने फैंस के बीच इस बात का अंदाज़ा और पक्का कर दिया है कि सगाई की खबर सच है.

रश्मिका की नई वीडियो में दिखी एंगेजमेंट रिंग

रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलती नजर आ रही हैं. वीडियो में रश्मिका तो प्यारी लग रही हैं, लेकिन उनके हाथों की शानदार डायमंड रिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फैंस यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह उनकी एंगेजमेंट रिंग है. रश्मिका ने यह वीडियो अपनी आगामी फिल्म 'थामा' के गाने 'रहें ना रहें हम' के प्रमोशन के तौर पर डाला है. लेकिन फैंस कमेंट्स में उन्हें सगाई की बधाई देते हुए लिख रहे हैं कि यह वीडियो गाने के लिए नहीं, बल्कि सगाई की अंगूठी दिखाने के लिए शेयर किया गया है.

विजय देवरकोंडा भी फ्लॉन्ट कर चुके हैं रिंग

रश्मिका और विजय की सगाई की अफवाहों के कुछ ही दिनों बाद, विजय देवरकोंडा को भी एक सार्वजनिक स्थल पर देखा गया था, जहां उनकी उंगली में एक अंगूठी दिखी थी. सगाई की अफवाहों के बाद विजय पहली बार अपने परिवार के साथ श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर नजर आए थे. वहां से सामने आए एक वीडियो में, जैसे ही वह फ्लावर बुके लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, सबका ध्यान उनकी उंगली में पहनी हुई रिंग पर चला जाता है. वीडियो देखने के बाद लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि यह विजय की इंगेजमेंट रिंग हो सकती है.

अब रश्मिका और विजय दोनों की उंगलियों में अंगूठी दिखने के बाद, फैंस बेसब्री से दोनों की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.

