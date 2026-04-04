Rashmika Mandanna: टोक्यो में फिर गूंजेगा श्रीवल्ली का नाम, एनीमे अवॉर्ड्स 2026 में रश्मिका मंदाना बिखेरेंगी अपना जलवा

रश्मिका मंदाना 23 मई 2026 को टोक्यो में '10वें ग्लोबल एनीमे अवॉर्ड्स' में प्रेजेंटर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इससे पहले 2024 में भी वह यह गौरव हासिल कर चुकी हैं.

पैन इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी, दोनों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद, अब रश्मिका एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाने के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस को जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित '10वें ग्लोबल एनीमे अवॉर्ड्स 2026' में बतौर प्रेजेंटर आमंत्रित किया गया है.

टोक्यो में रश्मिका की वापसी

यह भव्य कार्यक्रम 23 मई 2026 को जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा. इस वैश्विक मंच पर दुनिया भर के दिग्गज कलाकार, क्रिएटर्स और एनीमे इंडस्ट्री के बड़े नाम एक साथ जुटेंगे. रश्मिका ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस रोमांचक खबर की पुष्टि की है, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह है.

2024 में रचा था इतिहास

खास बात यह है कि रश्मिका मंदाना इस मंच के लिए कोई नई पहचान नहीं हैं. साल 2024 में उन्होंने इस अवॉर्ड शो में शामिल होकर पहली भारतीय प्रेजेंटर बनने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया था. 2026 में उनकी वापसी इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है, जो यह साबित करता है कि जापान और एनीमे प्रेमियों के बीच उनकी लोकप्रियता कितनी गहरी है.

जापान से है खास लगाव

रश्मिका ने अपने पिछले अनुभव साझा करते हुए बताया था कि जापान जाना उनके बचपन का एक सपना था. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा था, "जापान सच में बहुत खास है और मुझे यहां से बहुत प्यार है. अब मैं हर साल यहां वापस आती रहूंगी." अपनी इस बात को सच करते हुए वह एक बार फिर टोक्यो की धरती पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं.

शादी के बाद पहला बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट

बीते 26 फरवरी को रश्मिका ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ शादी की थी. उनकी शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब धूम मचाई थी. शादी के बाद यह उनका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, जो उनके करियर की बढ़ती वैश्विक पहुंच को दर्शाता है.

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