FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Rashmika Mandanna: टोक्यो में फिर गूंजेगा श्रीवल्ली का नाम, एनीमे अवॉर्ड्स 2026 में रश्मिका मंदाना बिखेरेंगी अपना जलवा

रश्मिका मंदाना 23 मई 2026 को टोक्यो में '10वें ग्लोबल एनीमे अवॉर्ड्स' में प्रेजेंटर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इससे पहले 2024 में भी वह यह गौरव हासिल कर चुकी हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Apr 04, 2026, 05:38 PM IST

Rashmika Mandanna: टोक्यो में फिर गूंजेगा श्रीवल्ली का नाम, एनीमे अवॉर्ड्स 2026 में रश्मिका मंदाना बिखेरेंगी अपना जलवा

Rashmika Mandanna

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पैन इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी, दोनों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद, अब रश्मिका एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाने के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस को जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित '10वें ग्लोबल एनीमे अवॉर्ड्स 2026' में बतौर प्रेजेंटर आमंत्रित किया गया है.

टोक्यो में रश्मिका की वापसी

यह भव्य कार्यक्रम 23 मई 2026 को जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा. इस वैश्विक मंच पर दुनिया भर के दिग्गज कलाकार, क्रिएटर्स और एनीमे इंडस्ट्री के बड़े नाम एक साथ जुटेंगे. रश्मिका ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस रोमांचक खबर की पुष्टि की है, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह है.

2024 में रचा था इतिहास

खास बात यह है कि रश्मिका मंदाना इस मंच के लिए कोई नई पहचान नहीं हैं. साल 2024 में उन्होंने इस अवॉर्ड शो में शामिल होकर पहली भारतीय प्रेजेंटर बनने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया था. 2026 में उनकी वापसी इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है, जो यह साबित करता है कि जापान और एनीमे प्रेमियों के बीच उनकी लोकप्रियता कितनी गहरी है.

जापान से है खास लगाव

रश्मिका ने अपने पिछले अनुभव साझा करते हुए बताया था कि जापान जाना उनके बचपन का एक सपना था. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा था, "जापान सच में बहुत खास है और मुझे यहां से बहुत प्यार है. अब मैं हर साल यहां वापस आती रहूंगी." अपनी इस बात को सच करते हुए वह एक बार फिर टोक्यो की धरती पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं.

शादी के बाद पहला बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट

बीते 26 फरवरी को रश्मिका ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ शादी की थी. उनकी शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब धूम मचाई थी. शादी के बाद यह उनका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, जो उनके करियर की बढ़ती वैश्विक पहुंच को दर्शाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
Palmistry Lines: हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
MORE
Advertisement