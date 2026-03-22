हनीमून के लिए कहां गए Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda? समंदर किनारे एन्जॉय करते नजर आए लव-बर्ड्स, देखें वायरल पोस्ट

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Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Honeymoon: रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी की थी और 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन दिया था. की शादी के बाद उनके हनीमून की चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें कपल को समुद्र के आसापास देखा गया है.
साउथ सिनेमा के पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, जिन्हें फैंस प्यार से 'विरोश' (ViRash) कहते हैं, इन दिनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं. उदयपुर में शाही शादी और हैदराबाद में भव्य रिसेप्शन के बाद, अब यह जोड़ा अपने सीक्रेट हनीमून के लिए थाईलैंड रवाना हो गया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, रश्मिका और विजय ने अपने हनीमून के लिए किसी भीड़भाड़ वाले लग्जरी रिसॉर्ट के बजाय शांति और निजता को प्राथमिकता दी है. कपल थाईलैंड के कोह समुई (Koh Samui) में एक बेहद खूबसूरत और प्राइवेट Airbnb विला में ठहरा हुआ है. यहां वे कैमरों की नजरों से दूर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं.
हाल ही में इंस्टाग्राम पर इस कपल की एक रोमांटिक तस्वीर सामने आई है, जिसने देखते ही देखते इंटरनेट पर सनसनी मचा दी. वायरल फोटो में विजय और रश्मिका कैजुअल आउटफिट्स में एक-दूसरे को गले लगाते (Hug) नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे की खुशी साफ बयां कर रही है कि वे अपने इस वेकेशन को कितना एन्जॉय कर रहे हैं. फैंस इस तस्वीर पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें 'बेस्ट कपल' बता रहे हैं.
आपको बता दें कि रश्मिका और विजय ने इसी साल 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में सात फेरे लिए थे. इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें साउथ और बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं. शादी की खुशी में इस जोड़े ने पूरे भारत में अपने फैंस के बीच मिठाइयां भी बंटवाई थीं, जिसकी काफी सराहना हुई थी.
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