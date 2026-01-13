'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मि देसाई ने खुलासा किया कि वह 8 साल तक गंभीर डिप्रेशन से जूझती रहीं. उन्होंने इस दौर को मानसिक बोझ और अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय बताया है.

टीवी और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई अपनी बेबाकी और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, पर्दे पर हमेशा मुस्कुराते दिखने वाली रश्मि के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रश्मि ने अपनी मानसिक सेहत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह एक-दो साल नहीं, बल्कि पूरे 8 साल तक डिप्रेशन की शिकार रहीं और यह उनकी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था.

मानसिक स्वास्थ्य पर रश्मि का बड़ा खुलासा

रश्मि देसाई ने बताया कि ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थीं, जिससे वह पूरी तरह टूट चुकी थीं. उन्होंने कहा, "मैं लगभग 7 से 8 साल तक डिप्रेशन में रही. मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक बोझ था, जिसे मैं अकेले ढो रही थी. उस समय मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है."

असफलता और रिश्तों का असर

रश्मि ने संकेत दिया कि उनके निजी जीवन में उतार-चढ़ाव, रिश्तों में कड़वाहट और काम के दबाव ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया था. उन्होंने साझा किया कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है. रश्मि के अनुसार, डिप्रेशन केवल उदासी नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने-समझने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है.

पेशावर जीवन और डिप्रेशन का टकराव

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दौरान रश्मि इस गंभीर स्थिति से गुजर रही थीं, उसी समय वह करियर के ऊंचे मुकाम पर थीं. उन्होंने बताया कि कैमरे के सामने उन्हें खुश रहना पड़ता था, जबकि अंदर से वह मर रही थीं. "आपको काम पर जाना होता है, लोगों से मिलना होता है और यह दिखाना होता है कि आप ठीक हैं, लेकिन हकीकत में आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं," रश्मि ने कहा.

इलाज और रिकवरी का सफर

रश्मि ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने समय रहते मदद ली और चिकित्सा की सहायता से खुद को इस अंधेरे से बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि डिप्रेशन से बाहर निकलना एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन योग, ध्यान और सकारात्मक सोच ने उनकी बहुत मदद की. आज रश्मि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से