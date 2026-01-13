FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

'मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अहान ने बहुत कुछ झेला है..' बेटे अहान के संघर्ष पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

'मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अहान ने बहुत कुछ झेला है..' बेटे अहान के संघर्ष पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का वो इकलौता देश जिसकी एक-दो नहीं बल्कि हैं तीन राजधानियां, क्या आप जानते हैं नाम?

दुनिया का वो इकलौता देश जिसकी एक-दो नहीं बल्कि हैं तीन राजधानियां, क्या आप जानते हैं नाम?

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मि देसाई ने खुलासा किया कि वह 8 साल तक गंभीर डिप्रेशन से जूझती रहीं. उन्होंने इस दौर को मानसिक बोझ और अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय बताया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 13, 2026, 10:12 AM IST

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टीवी और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई अपनी बेबाकी और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, पर्दे पर हमेशा मुस्कुराते दिखने वाली रश्मि के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रश्मि ने अपनी मानसिक सेहत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह एक-दो साल नहीं, बल्कि पूरे 8 साल तक डिप्रेशन की शिकार रहीं और यह उनकी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था.

मानसिक स्वास्थ्य पर रश्मि का बड़ा खुलासा

रश्मि देसाई ने बताया कि ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थीं, जिससे वह पूरी तरह टूट चुकी थीं. उन्होंने कहा, "मैं लगभग 7 से 8 साल तक डिप्रेशन में रही. मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक बोझ था, जिसे मैं अकेले ढो रही थी. उस समय मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है."

असफलता और रिश्तों का असर

रश्मि ने संकेत दिया कि उनके निजी जीवन में उतार-चढ़ाव, रिश्तों में कड़वाहट और काम के दबाव ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया था. उन्होंने साझा किया कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है. रश्मि के अनुसार, डिप्रेशन केवल उदासी नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने-समझने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है.

पेशावर जीवन और डिप्रेशन का टकराव

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दौरान रश्मि इस गंभीर स्थिति से गुजर रही थीं, उसी समय वह करियर के ऊंचे मुकाम पर थीं. उन्होंने बताया कि कैमरे के सामने उन्हें खुश रहना पड़ता था, जबकि अंदर से वह मर रही थीं. "आपको काम पर जाना होता है, लोगों से मिलना होता है और यह दिखाना होता है कि आप ठीक हैं, लेकिन हकीकत में आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं," रश्मि ने कहा.

इलाज और रिकवरी का सफर

रश्मि ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने समय रहते मदद ली और चिकित्सा की सहायता से खुद को इस अंधेरे से बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि डिप्रेशन से बाहर निकलना एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन योग, ध्यान और सकारात्मक सोच ने उनकी बहुत मदद की. आज रश्मि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का वो इकलौता देश जिसकी एक-दो नहीं बल्कि हैं तीन राजधानियां, क्या आप जानते हैं नाम?
दुनिया का वो इकलौता देश जिसकी एक-दो नहीं बल्कि हैं तीन राजधानियां, क्या आप जानते हैं नाम?
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
MORE
Advertisement