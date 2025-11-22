रणवीर सिंह की 'Dhurandhar': क्या मेजर मोहित शर्मा पर बनी है ये फिल्म? जिसने टेररिस्ट कैंप में भर्ती होकर आतंकियों का किया सफाया

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के मेजर मोहित शर्मा की सच्ची कहानी से प्रेरित होने की अटकलें हैं. मेजर शर्मा ने आतंकवादी बनकर हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की और दो आतंकियों को मार गिराया. उन्हें 2009 में मरणोपरांत अशोक चक्र मिला था.

रणवीर सिंह निर्देशक आदित्य धर की आने वाली फिल्म 'धुरंधर' में एक ज़बरदस्त भूमिका के साथ पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस मल्टी-स्टारर फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे सितारे शामिल हैं. टीज़र रिलीज़ होने के बाद, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह फिल्म मेजर मोहित शर्मा की सच्ची और बहादुरी भरी कहानी से प्रेरित हो सकती है, जिन्होंने आतंकवादियों के बीच रहकर उनका सफाया किया था.

फिल्म 'धुरंधर' की कहानी

फिल्म 'धुरंधर' की कहानी एक गहन और गुप्त ऑपरेशन के इर्द-गिर्द घूमती है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और कलाकारों की भूमिकाओं को देखकर यह माना जा रहा है कि यह फिल्म भारतीय सेना के एक ऐसे जांबाज अधिकारी की कहानी है जिसने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. आर. माधवन की 'अजीत डोभाल' की भूमिका ने इन अटकलों को और हवा दे दी है.

कौन थे मेजर मोहित शर्मा?

मेजर मोहित शर्मा भारतीय सेना की पहली पैरा रेजिमेंट में एक वरिष्ठ अधिकारी थे. न्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और बाद में भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) से ग्रेजुएशन किया. मोहित शर्मा अपनी बेजोड़ बहादुरी, निडरता और असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे. राष्ट्र के प्रति मोहित शर्मा को अतुलनीय योगदान और युद्धक्षेत्र में उनकी बहादुरी के लिए साल 2009 में मरणोपरांत 'अशोक चक्र' से सम्मानित किया गया था. अशोक चक्र भारत का शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है.

माना जा रहा है कि रणवीर सिंह इसी असाधारण मेजर की भूमिका निभा सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ का ऑपरेशन

मेजर मोहित शर्मा को साल 2004 में एक महत्वपूर्ण गुप्त ऑपरेशन के लिए जाना जाता है. शोपियां (कश्मीर से 50 किलोमीटर दक्षिण) में हुए इस ऑपरेशन के दौरान, मेजर शर्मा ने 'इफ्तिखार भट्ट' नाम अपनाया. वह लंबे बाल और दाढ़ी रखकर इस्लामी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ करने में सफल रहे. उन्होंने आतंकवादियों को बताया कि वह भारतीय सेना से बदला लेना चाहते हैं, जिसके कारण आतंकवादियों ने उन पर विश्वास कर लिया और उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया.

आतंकियों का किया था सफाया

आतंकियों के नेटवर्क में रहते हुए, मेजर शर्मा ने उनके काम करने के तरीके और ठिकाने की जानकारी जुटाई. जब समूह को पता चला कि 'इफ्तिखार भट्ट' असल में मेजर मोहित शर्मा हैं, तो उन पर हमला किया गया. मेजर शर्मा ने उस दौरान दो आतंकवादियों, अबू तोरारा और अबू सबज़ार को सफलतापूर्वक मार गिराया.

आतंकवादियों के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया, जिस दौरान मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए. उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्धक्षेत्र में अदम्य साहस और समर्पण दिखाया, जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया.

रणवीर सिंह की कथित फीस और निर्देशक

मेजर मोहित शर्मा की कहानी चर्चा में आने के बाद, रणवीर सिंह की फीस भी सुर्खियों में है. कथित तौर पर, एक्टर ने फिल्म 'धुरंधर' में अपनी भूमिका के लिए 30-50 करोड़ रुपये की फीस ली है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी सफल फिल्म का निर्देशन किया है.

