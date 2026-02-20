Ranveer Singh को अमेरिकी नंबर से आई धमकी, की 10 करोड़ की मांग; क्या रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग से जुड़ा है कनेक्शन?

Ranveer Singh Threatened: रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग के नाम से 10 करोड़ की फिरौती का धमकी भरा वॉइस नोट मिला है. मुंबई क्राइम ब्रांच, अमेरिकी नंबर से आए इस मैसेज की गहन जांच कर रही है.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब अभिनेता रणवीर सिंह को भी गंभीर धमकी मिलने का मामला सामने आया है. कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से अभिनेता से 10 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की गई है. इस धमकी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है.

विदेशी नंबर से रणवीर सिंह को मिली धमकी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट प्राप्त हुआ. यह संदेश एक अमेरिकी नंबर से भेजा गया था. शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि इस वॉइस नोट में सुनाई दे रही आवाज बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर की हो सकती है. मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस तकनीकी साक्ष्य की बारीकी से जांच कर रही है और उस नंबर की लोकेशन व ओनरशिप का पता लगाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क करने की प्रक्रिया में है.

क्या रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग से जुड़ा है कनेक्शन?

यह धमकी भरा संदेश उस वक्त आया है जब हाल ही में प्रसिद्ध निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना हुई थी. जांच एजेंसियां अब इस बात की कड़ियां जोड़ रही हैं कि क्या रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग और रणवीर सिंह को मिली धमकी के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है. मुंबई पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को संगठित अपराध के एक हिस्से के रूप में देख रही है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

धमकी की गंभीरता को देखते हुए रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. क्राइम ब्रांच ने अभिनेता के मैनेजर का विस्तृत बयान दर्ज कर लिया है. हालांकि, अभी तक इस मामले में औपचारिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस की एक विशेष टीम प्राथमिक जांच के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुट गई है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा फिल्मी हस्तियों को निशाना बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि अभिनेता के आसपास सुरक्षा का घेरा और मजबूत किया जाए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से