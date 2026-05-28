Ranveer Singh ही नहीं, दिलजीत दोसांझ से Mika Singh तक.. इन बड़े सितारों पर भी लग चुका है Film Industry में बैन का ग्रहण

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Bollywood Celebrity Who Faced Ban in Film Industry: रणवीर सिंह पर हालिया 'नॉन-कोऑपरेशन' निर्देश के बाद चर्चा छिड़ गई है. ये मुद्दा कोई पहली बार नहीं हुआ है. उनसे पहले दिलजीत दोसांझ-मीका सिंह जैसे कई कलाकार फिल्मों में बैन होने का प्रेशर झेल चुके हैं.
हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म संगठन जैसे FWICE द्वारा 'नॉन-कोऑपरेशन' निर्देश का सामना करना पड़ा है, जिसने फिल्म जगत में हलचल मचा दी है. यह मामला तब सामने आया जब धुरंधर एक्टर ने 'डॉन 3' से अचानक किनारा कर लिया. हालांकि, फिल्म इंडस्ट्री में किसी कलाकार पर प्रतिबंध या असहयोग निर्देश लगना कोई नई बात नहीं है. रणवीर सिंह से पहले भी कई बड़े नाम इस तरह की स्थितियों का सामना कर चुके हैं. चलिए उनके बारे में जान लेते हैं.
प्रसिद्ध गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को तब असहयोग निर्देश का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ एक प्रोजेक्ट में काम किया था. फिल्म निकाय पाकिस्तानी कलाकारों के साथ सहयोग के खिलाफ थे. हालांकि, सनी देओल के हस्तक्षेप के कारण उन्हें 'बॉर्डर 2' से नहीं हटाया गया.
अभिनेत्री गौहर खान को कोविड-19 सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते दो सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था. उन पर आरोप था कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उन्होंने शूटिंग जारी रखी थी.
गायक मीका सिंह को तब बैन किया गया था, जब उन्होंने कराची (पाकिस्तान) में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी, जो कि भू-राजनीतिक तनाव के दौरान हुआ था. बाद में, उन्होंने फेडरेशन से माफी मांगकर और अपनी स्थिति स्पष्ट करके इस प्रतिबंध को हटवा लिया था.
मलयालम फिल्म उद्योग के अभिनेता शेन निगम को कई बार शिकायतों का सामना करना पड़ा है. 2019 में फिल्मों में देरी और नुकसान के कारण उन पर प्रतिबंध लगा था, जबकि 2023 में दुर्व्यवहार और मादक पदार्थों के सेवन के आरोपों के चलते विवाद हुआ.
अपने शुरुआती करियर में ही चंकी पांडे को एक सप्ताह के लिए बैन कर दिया गया था. दरअसल, उद्योग-व्यापी हड़ताल के बावजूद फिल्म 'आग ही आग' की शूटिंग जारी रखने पर उन्हें और उनके सह-कलाकारों को यह सजा भुगतनी पड़ी थी.
तमिल अभिनेता वडिवेलु 'इमसाई अरसन 24एम पुलिकेसी' फिल्म के दौरान हुए विवादों में घिर गए थे. निर्माताओं ने उन पर फिल्म को बीच में रोकने और वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद फिल्म निकायों ने हस्तक्षेप किया था.
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