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रणवीर सिंह बने BMW इंडिया के नए ब्रांड एंबेसडर, जानिए एक विज्ञापन से कितना कमाते हैं दीपिका पादुकोण के पति

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह अब BMW इंडिया के नए ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं. फिल्मों के अलावा विज्ञापनों से करोड़ों कमाने वाले रणवीर सिंह की प्रति एड फीस और उनके शानदार कार कलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 13, 2026, 03:12 PM IST

रणवीर सिंह बने BMW इंडिया के नए ब्रांड एंबेसडर, जानिए एक विज्ञापन से कितना कमाते हैं दीपिका पादुकोण के पति

Image Credit: Insta

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बॉलीवुड के एनर्जेटिक और अपने यूनिक फैशन सेंस के लिए पहचाने जाने वाले सुपरस्टार रणवीर सिंह इस समय अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों वजहों से सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की ऐतिहासिक सफलता के बाद अभिनेता ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता का डंका बजा दिया है. इस बीच, ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी BMW इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है. फिल्मों से करोड़ों कमाने वाले रणवीर सिंह ब्रांड एंडोर्समेंट की दुनिया में भी सबसे महंगे चेहरों में गिने जाते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि रणवीर सिंह एक विज्ञापन से कितनी भारी-भरकम फीस वसूलते हैं और उनका यह नया सफर कैसा रहने वाला है.

BMW इंडिया के साथ नई साझेदारी और ग्रैंड लॉन्च

अपनी शानदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर रणवीर सिंह अब जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW इंडिया का चेहरा बन गए हैं.

शानदार शुरुआत: इस नए जुड़ाव के तहत रणवीर सिंह ने हाल ही में एक भव्य इवेंट में नई BMW 7 सीरीज रेंज को लॉन्च किया.

ऑटोमोबाइल सेगमेंट में दबदबा: रणवीर सिंह का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से पुराना नाता रहा है. BMW से जुड़ने से पहले वे पहले से ही स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) और मारुति सुजुकी नेक्सा (Maruti Suzuki Nexa) जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं.

कितनी है रणवीर सिंह की एक विज्ञापन की फीस?

जब बात ब्रांड एंडोर्समेंट की आती है, तो रणवीर सिंह का नाम देश के चुनिंदा सबसे महंगे कलाकारों की सूची में सबसे ऊपर आता है. उनकी ब्रांड वैल्यू और स्टार पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे विज्ञापनों के जरिए अकूत संपत्ति कमाते हैं.

सामान्य विज्ञापन फीस: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह आमतौर पर किसी भी ब्रांड के एक विज्ञापन के लिए 4 से 7 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.

बड़ी डील और रिकॉर्ड फीस: हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता ने कुछ समय पहले एक प्रीमियम आयरिश व्हिस्की ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस वसूली थी, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है.

सोशल मीडिया प्रमोशन: केवल टीवी विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी ब्रांड का प्रचार करने या एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट शेयर करने के एवज में भी वे करीब डेढ़ करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

किन बड़े ब्रांड्स का चेहरा हैं रणवीर सिंह?

रणवीर सिंह केवल एक-दो उत्पादों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश-विदेश के कई जाने-माने ब्रांड्स उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए कतार में रहते हैं. ऑटोमोबाइल के अलावा वे जिन प्रमुख ब्रांड्स से जुड़े हैं, उनमें पेप्सी, बिंगो (ITC), मान्यवर, boAt, Jhamtani, बोल्ड केयर, शाओमी (Xiaomi) इंडिया, बर्जर/नेरोलैक पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े नाम शामिल हैं. हर सेक्टर के ब्रांड्स उनके युवा और ऊर्जावान व्यक्तित्व को भुनाने के लिए उत्सुक रहते हैं.

रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट

पर्सनल फ्रंट के साथ-साथ रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट भी इन दिनों काफी व्यस्त चल रहा है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' जैसी बैक टू बैक फिल्मों की बंपर सफलता के बाद, जिन्होंने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 3100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया था, अब एक्टर अपनी आने वाली फिल्म 'प्रलय' की तैयारियों में जुटे हैं. इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, और इसमें फैंस को एक बार फिर उनका नया और धमाकेदार अवतार देखने को मिलेगा.

 

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