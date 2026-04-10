Randeep Hooda और लिन लैशराम ने अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए चुना सबसे हटकर नाम, अर्थ इतना गहरा कि फैंस हुए कायल

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रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने अपनी बेटी का इतना यूनिक नाम रखा है कि सोशल मीडिया पर इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. फैंस को रणदीप की लिटिल प्रिंसेस का नाम इतना खूबसूरत लगा कि सभी अब इसका अर्थ जानने के लिए बेताब हैं.
बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं. हाल ही में माता-पिता बने इस जोड़े ने अपनी बेटी के नाम का खुलासा करते हुए फैंस को एक प्यारा सरप्राइज दिया है. रणदीप ने अपनी बेटी की पहली झलक साझा करने के साथ ही उसका एक ऐसा अनोखा नाम रखा है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
रणदीप और लिन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा किया. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'न्योमिका हुड्डा' (Nyomika Hooda) बताया है. नाम के साथ ही उन्होंने इसके अर्थ की भी व्याख्या की है. कपल ने लिखा कि न्योमिका का अर्थ है-'दिव्य कृपा, स्वतंत्रता और आकाश के समान असीम'. यह नाम न केवल सुनने में आधुनिक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और अर्थ की गहराई को भी अपने आप में समेटे हुए है.
साझा की गई तस्वीर में लिन लैशराम अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए नजर आ रही हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक अपनी लाडली का चेहरा पूरी तरह से नहीं दिखाया है, लेकिन यह तस्वीर माँ और बेटी के खूबसूरत बंधन को बखूबी बयां कर रही है. फैंस इस तस्वीर पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और नन्ही न्योमिका को दुआएं दे रहे हैं.
बता दें कि रणदीप हुड्डा ने इसी साल 10 मार्च को एक पोस्ट के जरिए फैंस को बताया था कि उनके घर नन्ही परी का आगमन हुआ है. उस वक्त उन्होंने अपने पिता (दादाजी) की गोद में पोती की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें नन्ही बच्ची के छोटे-छोटे हाथ नजर आ रहे थे. रणदीप और लिन ने नवंबर 2023 में मणिपुर की पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की थी, और शादी के करीब डेढ़ साल बाद उनके घर यह खुशियां आई हैं.
फिल्मों की बात करें तो रणदीप हाल ही में 'वीर सावरकर' में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए काफी चर्चा में रहे थे, लेकिन फिलहाल वह अपने 'फादरहुड' एन्जॉय कर रहे हैं.