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रिलीज से पहले ही लीक हुआ 'रामायण' का ट्रेलर! देखिए रणबीर के राम की पहली झलक-वीडियो देख फैंस बोले-अब इंतजार मुश्किल

रामायण फिल्म के निर्माताओं ने 'प्रथम संकल्प' नाम से एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया. इस अवसर पर 3 मिनट लंबा ट्रेलर दिखाया गया. हालांकि, इससे जुड़े कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं. दृश्य बेहद शानदार हैं. हर शॉट बेमिसाल है. रणबीर राम के गेटअप में पूरी तरह ढले हुए हैं. जटायुव का दृश्य, साईं

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Pragya Bharti

Updated : Jul 19, 2026, 01:21 PM IST

रिलीज से पहले ही लीक हुआ 'रामायण' का ट्रेलर! देखिए रणबीर के राम की पहली झलक-वीडियो देख फैंस बोले-अब इंतजार मुश्किल

Image Credit: AI

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रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत 'रामायण' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है. फिल्म की झलकियों के बाद अब 24 जुलाई को ट्रेलर और नवंबर में प्रस्तावित पहले भाग का सभी को बेसब्री से इंतजार है. रामायण जैसी कहानियां समय के साथ पुरानी नहीं पड़तीं, बल्कि हर नई पीढ़ी उन्हें अपने अंदाज में फिर से जीना चाहती है. यही वजह है कि जब भी इस महाकाव्य पर नई फिल्म बनने की खबर आती है, लोगों की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है. अब रणबीर कपूर और साई पल्लवी अभिनीत 'रामायण' को लेकर ऐसा ही माहौल बन चुका है. कुछ झलकियों ने ही दर्शकों की बेसब्री कई गुना बढ़ा दी है और अब हर किसी की नजर 24 जुलाई पर टिकी है.

सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है. लोगों के मन में यह भी जिज्ञासा है कि आखिर इतने बड़े बजट के साथ बनने वाली यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगी. यही कारण है कि सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक हर जगह इसी की चर्चा हो रही है.

क्यों बढ़ती जा रही है फिल्म को लेकर लोगों की दीवानगी?

रामायण उन चुनिंदा कहानियों में शामिल है जिन्हें लोग बार-बार देखना और सुनना पसंद करते हैं. इस महाकाव्य पर पहले भी दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद नई प्रस्तुति को लेकर दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ. पीढ़ियां बदलती रहीं, मगर रामायण के प्रति लोगों का लगाव वैसा ही बना रहा.

इसी वजह से निर्देशक नीतीश तिवारी इस महान कथा को बड़े पर्दे पर नए पैमाने पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत आने वाली है. इतनी बड़ी राशि अपने आप में इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित परियोजनाओं में शामिल कर देती है. यही कारण है कि दर्शक यह जानना चाहते हैं कि इतने बड़े निवेश का नतीजा पर्दे पर कैसा दिखाई देगा.

तीन मिनट की झलक ने क्यों बढ़ा दी दर्शकों की उत्सुकता?

हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने 'प्रथम संकल्प' नाम से एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया. इस दौरान करीब तीन मिनट लंबा ट्रेलर दिखाया गया. हालांकि आधिकारिक ट्रेलर अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन उससे जुड़े कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

इन वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले दृश्य लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. रणबीर कपूर राम के गेटअप में पूरी तरह ढले हुए नजर आ रहे हैं. जटायुव से जुड़े दृश्य और साई पल्लवी पर फिल्माए गए कई शॉट्स को लेकर भी दर्शकों के बीच काफी चर्चा हो रही है. कई लोग इन दृश्यों की सिनेमाई प्रस्तुति की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ दर्शक पूरी फिल्म देखने का इंतजार कर रहे हैं. यही वजह है कि ट्रेलर रिलीज से पहले ही फिल्म चर्चा का बड़ा विषय बन गई है.

ये भी पढ़ें- Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

24 जुलाई का इंतजार और स्टारकास्ट पर टिकी नजरें

फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. इसके बाद दर्शकों को पहली बार फिल्म की विस्तृत झलक देखने का मौका मिलेगा. इस फिल्म में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हीरो यश रावणसुर के किरदार में नजर आएंगे. साई पल्लवी सीता की भूमिका निभा रही हैं, जबकि काजल अग्रवाल रावणसुर की पत्नी मंदोदरी के रूप में दिखाई देंगी. खबर है कि रकुल प्रीत सिंह सूर्पनखा का किरदार निभाएंगी, जिसने राम और रावण के बीच युद्ध करवाया था.इन कलाकारों का एक साथ आना भी फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा बन गया है. अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों को एक ही कहानी में देखने को लेकर दर्शकों में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है.

तीन भागों में बनेगी फिल्म, बजट और पारिश्रमिक भी चर्चा में

Ramayan firt look

खबरों के मुताबिक, नीतीश कुमार रामायण पर आधारित इस फिल्म को तीन भागों में बना रहे हैं. इन तीनों भागों का बजट लगभग 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. वहीं यह भी खबर है कि करीब 50 करोड़ रुपये केवल कलाकारों के पारिश्रमिक पर खर्च किए जा रहे हैं.

यश इस फिल्म में रावणसुर का किरदार निभाने के साथ-साथ सह-निर्माता की भूमिका भी निभा रहे हैं. फिल्म निर्माता पहले भाग को नवंबर में दिवाली के मौके पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. अब दर्शकों की निगाह इस बात पर टिकी है कि इतने बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही यह प्रस्तुति उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.

दर्शकों के लिए यह फिल्म क्यों मायने रखती है?

रामायण केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी ऐसी कहानी है जिससे करोड़ों लोग खुद को जोड़ते हैं. यही वजह है कि जब भी इस कथा को नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शकों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं.

एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इतने बड़े स्तर की फिल्में भारतीय सिनेमा की तकनीकी क्षमता, विजुअल इफेक्ट्स और वैश्विक पहचान को भी नई दिशा दे सकती हैं. यदि यह प्रोजेक्ट दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो भविष्य में भारतीय पौराणिक कथाओं पर बनने वाली बड़ी फिल्मों का रास्ता और मजबूत हो सकता है. अब सबकी निगाह 24 जुलाई को रिलीज होने वाले ट्रेलर और उसके बाद नवंबर में प्रस्तावित रिलीज पर टिकी हुई है, जहां यह साफ होगा कि वर्षों से बनी उम्मीदें पर्दे पर किस रूप में दिखाई देती हैं.

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