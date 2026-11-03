Ramayana Ticket Sale in Muslim Countries: जहां रहते हैं 4.22 करोड़ मुस्लिम वहां धड़ल्ले से बिक रहीं रामायण की टिकटें, कौन सबसे आगे?

यूएई, ओमान और मलेशिया में कुल 3 करोड़ 23 लाख मुस्लिम लोग रहते हैं, जबकि हिंदू सिर्फ 36 लाख 40 हजार हैं.

'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं. गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को वर्ल्डवाइड फिल्म रिलीज होगी. रिलीज से पहले ही रामायण 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंच चुकी है. भारत ही नहीं विदेशों में भी फिल्म के टिकट धड़ल्ले से बिक रही हैं. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस के अलावा मुस्लिम मुल्कों में भी रामायण का डंका है. तीन मुस्लिम देश और तीन वो देश इनमें शामिल हैं, जहां इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है. दिलचस्प बात यह है कि इनमें 4 करोड़ 22 लाख 30 हजार आबादी मुस्लिम और सिर्फ 43 लाख 80 हजार लोग हिंदू हैं.

सिर्फ मुस्लिम देशों की बात करें तो बॉक्स ऑफिस ट्रैक्टर वेबसाइट Boxoffy के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और मलेशिया जैसे देशों में रामायण की टिकट खूब बिक रही हैं. ये तीनों ही इस्लामिक देश हैं और यहां कि 72 से 81 प्रतिशत आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है. सबसे ज्यादा टिकटें यूएई और ओमान में बिकी हैं. आइए जानते हैं किस मुस्लिम देश में अब तक रामायण ने सबसे ज्यादा कमाई की है-

Boxoffy के अनुसार मिडिल ईस्ट के यूएई और ओमान में अब तक रामायण फिल्म के 5,090 टिकट बिक चुके हैं, जिससे 72 हजाटर डॉलर की कमाई हुई है.

दूसरे नंबर पर मलेशिया है, जहां199 टिकट बिके हैं और इनसे 876 डॉलर की कमाई हुई है.

साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और केन्या में भी खूब बिक रहीं रामायण की टिकटें

मिडिल ईस्ट के अलावा साउथ अफ्रीका और केन्या जैसे भी देश हैं, जहां 60 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं. इन देशों में भी रामायण की बुकिंग चल रही है. साउथ अफ्रीका और केन्या में अभी तक 487 टिकट बुक हुई हैं, जिससे कुल 6 हजार डॉलर की कमाई हुई है. दिलचस्प बात यह है कि इन सभी देशों में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 1 से 1.1 परसेंट के बीच ही है, जबकि मुस्लिम 10.6 परसेंट तक हैं. थाईलैंड जैसे बौद्ध बहुल देश में भी अब तक 1,549 टिकट बिक चुके हैं, जिससे 21 हजार डॉलर फिल्म कमा चुकी है. यह पांच दिनों की टिकट बुकिंग और कलेक्शन का डेटा है.

यूएई, मलेशिया और ओमान में कितने हिंदू?

प्यू रिसर्च के अनुसार यूएई की 72.9 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, जबकि हिंदू सिर्फ 11.8 प्रतिशत हैं. यहां कुल 68 लाख 90 हजार मुस्लिम रहते हैं, जबकि 11 लाख 40 हजार लोग हिंदू हैं. वहीं, ओमान मुस्लिम बहुल देश है, यहां की कुल 81.8 प्रतिशत आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जबकि 9.5 प्रतिशत लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं. नंबर में देखें तो 37 लाख आबादी इस्लामिक है, जबकि 4 लाख 30 हजार हिंदू हैं. मलेशिया में भी इस्लाम सबसे बड़ा धार्मिक समूह है. यहां की 64.1 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम है, 9.2 प्रतिशत ईसाई और हिंदू सिर्फ 6.1 प्रतिशत हैं. आंकड़ों में अगर देखें तो यहां मुस्लिमों की जनसंख्या 2 करोड़ 17 लाख 30 हजार है, जबकि हिंदू सिर्फ 20 लाख 70 हजार हैं. सिर्फ इन देशों की बात की जाए तो यहां अकेले 3 करोड़ 23 लाख मुसलमान रहते हैं, जबकि हिंदुओं का आंकड़ा इसके एक चौथाई से बस थोड़ा ही ज्यादा है. हिंदुओं की जनसंख्या 36 लाख 40 हजार है.

यहां भी मुस्लिमों की बड़ी आबादी

साउथ अफ्रीका और केन्या की आबादी का बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म का पालन करता है, लेकिन यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम भी रहते हैं. ईसाइयों के बाद यहां इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है. यहां 5 करोड़ 16 लाख 30 हजार लोग ईसाई हैं, जबकि 9 लाख 70 हजार मुस्लिम हैं. इसी तरह केन्या में 4 करोड़ 47 लाख 30 हजार लोग ईसाई हैं और मुस्लिम 57 लाख 10 हजार हैं. हिंदू यहां सिर्फ 70 हजार हैं. साउथ अफ्रीका में हिंदुओं की आबादी 6 लाख 40 हजार है. 3,23,000 मुस्लिम थाईलैंड में रहते हैं, जबकि हिंदू सिर्फ 30,000 हैं.



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