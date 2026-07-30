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Ramayana Starcast Fees: 162Cr राम-सीता, तो अकेले 100Cr ले गया रावण! रणबीर से साई पल्लवी तक; रामायण में किसे मिली सबसे ज्यादा फीस

Ramayan Starcast Fees: नितेश तिवारी की 4000 करोड़ के बजट वाली फिल्म 'रामायण' की स्टार कास्ट फीस चर्चा में है. जानिए रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे दिग्गज कलाकारों ने राम, सीता, रावण और हनुमान के किरदार के लिए कितनी भारी-भरकम रकम वसूली है.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 30, 2026, 10:25 PM IST

Ramayana Starcast Fees: 162Cr राम-सीता, तो अकेले 100Cr ले गया रावण! रणबीर से साई पल्लवी तक; रामायण में किसे मिली सबसे ज्यादा फीस
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निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित और मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ सुर्खियां बटोर रही हैं इस महाकाव्य पर आधारित फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है. फिल्म में स्टार कलाकारों की एक लंबी फौज नजर आने वाली है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के किरदार में दिखेंगे, तो वहीं दक्षिण भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभाएंगी. इसके अलावा, कन्नड़ सुपरस्टार यश महाबली रावण के रूप में और दिग्गज अभिनेता सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में पर्दे पर उतरेंगे. फिल्म के भव्य पैमाने को लेकर चर्चा के बीच अब इसके कलाकारों की फीस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

रणबीर कपूर की फीस क्या थी?

श्रीराम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने इस दो-पार्ट वाली फिल्म के प्रत्येक भाग के लिए 75 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. इस हिसाब से उनकी कुल फीस 150 करोड़ रुपये है, जो उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले एक बहुत बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले उन्होंने 'ब्रह्मास्त्र' के लिए करीब 25 से 30 करोड़ और ब्लॉकबस्टर 'एनिमल' के लिए 30 से 35 करोड़ रुपये लिए थे.

साई पल्लवी को कितनी मिली फीस?

माता सीता के पवित्र किरदार के लिए चुनी गईं अभिनेत्री साई पल्लवी प्रत्येक भाग के लिए 6 करोड़ रुपये ले रही हैं, जिससे इस पूरी फ्रेंचाइजी के लिए उनकी कुल कमाई 12 करोड़ रुपये हो जाती है. उनकी आम तौर पर साउथ की फिल्मों की फीस 2.5 से 3 करोड़ रुपये के आसपास रहती है, जिसके मुकाबले यह राशि काफी अधिक है.

यश की फीस

फिल्म में रावण का खूंखार और दमदार किरदार निभा रहे यश ने भी अपनी फीस से सबको चौंका दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह हर हिस्से के लिए 50 करोड़ रुपये वसूल रहे हैं, जिससे उनकी कुल फीस 100 करोड़ रुपये हो जाती है. यह उनकी सुपरहिट फिल्म 'केजीएफ' के समय ली गई फीस से कहीं ज्यादा है.

सनी देओल और रवि दुबे की कमाई

भगवान हनुमान के रूप में नजर आने वाले अभिनेता सनी देओल फिल्म के प्रत्येक भाग के लिए 20 करोड़ रुपये ले रहे हैं, यानी दोनों भागों के लिए उनकी कुल फीस 40 करोड़ रुपये है. यह उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर 2' की फीस के बिल्कुल बराबर है. वहीं, टेलीविजन जगत के जाने-माने नाम रवि दुबे इस फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 2 से 4 करोड़ रुपये तक मिल रहे हैं. यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म फीस मानी जा रही है.

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