Ramayana: जटायू की मृत्यु देख स्वीडन में रो पड़े लोग, साई-रणबीर-यश कौन किस पर पड़ा भारी, अनुपम खेर का रामायण रिव्यू

अनुपम खेर ने कहा कि यह रामायण फिल्म 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्म है, रणबीर कपूर भगवान राम के रोल के लिए सालों तक याद रखे जाएंगे.

'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' शुक्रवार (6 नवंबर, 2026) को भारत के बाहर कई देशों में रिलीज हो गई. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी स्वीडन के स्टॉकहॉम में फिल्म दखी और उन्होंने बताया कि वहां पिक्चर हॉल खचा-खच भरे हुए थे. अनुपम खेर में जटायू-रावण के फाइट सीक्वेंस जैसे सींस में वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स की तारीफ की तो वहीं इमोश्नल सींस के लिए हर एक्टर को भी सराहा. उन्होंने बताया कि जटायू की मृत्यु पर लोग सिनेमा हॉल में रो रहे थे. वहीं, रावण के रोल में यश ने लगातार तीन घंटे दर्शकों को बांधे रखा. कहीं भी उनकी एनर्जी कम नहीं लगी. अंत में हनुमान की झलक भी उनको काफी ज्यादा पसंद आई है.

100 साल की सबसे बेहतरीन फिल्म रामायण

अनुपम खेर ने सुबह साढ़े चार बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो और सिनेमा हॉल की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें पूरा हॉल खचा-खच भरा हुआ दिख रहा है. वीडियो नें अनुपम खेर ने कहा, 'सियावर रामचंद्र की जय. अभी मैं फिल्म देखकर आया हूं, रामायण. ओम नम: शिवाय. मतलब क्या बताऊं मैं. मतलब कमाल, कमाल, कमाल. ऐसा लगता है जैसे रामचंद्र का हाथ इस फिल्म के ऊपर था. मैंने खचाखच भरे स्वीडन के स्टॉकहॉम के हॉल में फिल्म देखी. यह फिल्म एक मास्टपीस है. यह अभी तक की फाइनेस्ट फिल्म है, चाहे विजुअल्स की बात करो, 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्म है रामायण. कमाल फिल्म है. इमोश्नल, कमाल के डायलॉग, अमेजिंग राइटिंग. मुझे आमतौर पर शब्द मिल जाते हैं, लेकिन आज नहीं मिल पा रहे हैं. पूरा हॉल चिल्ला रहा था. बहुत सारे स्वीडन के लोग भी फिल्म देख रहे थे, उनको भी फिल्म बहुत अच्छी लगी. मेरे साथ एक लड़का बैठा था, 17-18 साल का, उसने भी कहा कि मूवी कमाल है.'

लोगों के दिल में बस गए रणबीर कपूर

अनुपम खेर ने कहा कि फिल्म देखकर गर्व महसूस होता है कि क्या बात है. हमारे देश से, हमारे भारत से आई है यह फिल्म. नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी, हर कोई, ए. आर रहमान, सिनेमैटोग्राफर, टेक्निशियन, सबके नाम लेना मुश्किल है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब ब्रिलियंट. रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस को लेकर अनुपम खेर ने कहा कि रणबीर कपूर ने धीरे-धीरे खुद को ऑडियंस के सामने मनवाया, उनके दिलों में बस गए. तुम कभी दर्शकों को प्रभावित करने के पीछे नहीं भागे हो, तुमने सब धीरे-धीरे किया, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस में दिखा और यही एक्टर के तौर पर आपकी खासियत है.

उन्होंने कहा, 'राम के रूप में सालों तक रणबीर कपूर को याद किया जाएगा. यह बहुत मुश्किल है क्योंकि पुरानी रामायण हमेशा याद दिलाती है कि अरुण गोविल जी ने क्या किया था और पुरानी रामायण से कोई आगे नहीं निकल सकता क्योंकि वह हमारी यादों का हिस्सा है. उस रामायण के मैजिक को जिंदा रखते हुए, ऐसी रामायण बनाना, जो दर्शकों के दिल को छू जाए और रणबीर मैं सच में फिल्म में तुम्हारे काम की सराहना करता हूं और यश तीन घंटे वहीं इंटेनसिटी, एनर्जी और पावर को कायम रखना और रवि दुबे भी ब्रिलियंट लगे.'

अभी-अभी स्टॉकहोम के एक खचाखच भरे हॉल में करीब पाँच सौ लोगों के साथ रामायण देखकर लौटा हूँ। मन प्रफुल्लित है। खुश हूँ। और गर्व से भरा हुआ हूँ कि हमारे भारत में ऐसी अद्भुत फिल्म बनी है! इस बात का भी सौभाग्य और गर्व है कि जटायु की भूमिका में और इस फ़िल्म के शुरू के नैरेशन के ज़रिए मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। 🙏🏻 मेरे लिए यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और दृश्यात्मक रूप से इतनी शानदार फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। सच में नहीं देखी!❤️ फिल्म खत्म हुई तो हॉल तालियों से गूँज उठा। लोग “जय श्री राम” के जयकारे लगा रहे थे। स्टॉकहोम में बैठकर उस उत्साह और उस भाव को महसूस करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव था।इस साढ़े सात मिनट के वीडियो में उसी अनुभव को आपसे बाँट रहा हूँ। इसे मेरा रिव्यू कहने की जगह दिल से निकली प्रशंसा कहिए! जो महसूस किया, वही कहा है। बाकी आप सुन लीजिए। ❤️ इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार, हर तकनीशियन और पूरी टीम को हृदय से बधाई! आपने गर्व करने का एक अद्भुत अवसर दिया है। जय श्री राम! जय हिंद! 🚩🇮🇳❤️ @malhotra_namit @WorldOfRamayana November 5, 2026

सीता के रूप में साई पल्लवी ने जीत लिया दिल

सीता की भूमिका में साई पल्लवी की सादगी भी अनुपम खेर को कायल कर गई. उन्होंने कहा, 'साई की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मुझे उनका काम आउटस्टेंडिंग लगा. सीता जी का रोल ऐसे ही होना चाहिए था और वो आपने किया. यह रोल बहुत मुश्किल था, सिर्फ सिंपल और खूबसूरत ही नहीं प्रभावशाली, वॉरियर भी, एक ऐसा व्यक्ति जो त्याग करता है, पति की ताकत बनता है. बाकी सभी कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया लगे और जटायू, मैं जटायू के फाइट सीन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था और वही फिल्म का हाइलाइट है. मैं फिल्म में अपनी डबिंग, नैरेशन और लास्ट सीन बहुत बढ़िया है.'

हनुमान की एंट्री दमदार

सनी देओल की एंट्री पर अनुपम खेर ने कहा, 'हनुमान जी की एंट्री, हनुमान चालीसा के साथ, फैंटेस्टिक है. मैं बहुत इमोश्नल हो गया, 2-3 बार आंख में आंसू आए. स्पेशल इफेक्टस के लिए हैट्स ऑफ. आज सुबह मेरी नमित मल्होत्रा जी से फोन पर बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आशा है कि फिल्म अच्छा करे. मैं कहता हूं- फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, हर भारतीय को यह फिल्म देखनी चाहिए, सिर्फ धार्मिक फिल्म के लिए नहीं या राम जी की पावर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि टेक्निकली हम कई लोगों से कितनी आगे हैं. बहुत मजा आया, बैकग्राउंट म्यूजिक, एक्शन और सॉन्ग सब जबरदस्त, जटायू की मृत्यु पर रोना आता है, मेरे आसपास के लोग रो रहे थे, सीन देखकर. यह फिल्म आपको बांधकर रखता है क्योंकि यह बहुत इमोश्नल है. हां, फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स हैं, लेकिन यह आपको इसलिए भी बांधकर रखती है क्योंकि इसे बहुत सिनसिएरिटी के साथ बनाया गया है.'

रामायण देख खुद मुंह से निकलेगा- सियावर रामचंद्र की जय

अनुपम खेर ने कहा कि नितेश तिवारी ने फिल्म को डायरेक्ट करते समय जो सिनसिएरिटी दिखाई है, वह फिल्म देखते हुए मुझे नजर आई. कितने सत्य के साथ यह फिल्म आपने बनाई है. जय श्री राम. हर भारतीय, हर इंसान जिसके मन में जरा भी दया भाव है, उसको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय तो दुनिया के किसी भी इलाके, चांद पर भी हों तो रामायण देखनी चाहिए. यह आपको ओम नम: शिवाय, जय श्री राम की फीलिंग देगी. फिल्म देखकर खुद आपके मुंह से निकलेगा- सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम. अनुपम खेर ने कहा कि फिल्म देखकर उन्हें अपने दादा जी की कहानियां याद आ रही हैं जो वह उन्हें बचपन में वाल्मिकी जी की कथाएं सुनाते थे. उन्होंने फिर से कहा कि हर भारतीय, हर मेकर और जो भी इस फिल्म से जुड़ा है, हर किसी को बधाई. जय श्री राम.

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