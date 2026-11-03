Ramayana Leak: 'रामायण लीक हुई तो होगा एक्शन', रिलीज से पहले बॉम्बे HC का सख्त आदेश, दिया John Doe का आदेश

हाईकोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि अगर कोई अवैध लिंक रामायण फिल्म का मिलता है तो उसे तुरंत हटाएं और ब्लॉक करें.

रामायण फिल्म लीक की आशंका को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे मेकर्स

ट्रेलर स्क्रीनिंग में एहतियात बरतने के बावजूद लीक हुए वीडियो

कोर्ट ने जॉन डो का आदेश दिया है, जिसके तहत फिल्म लीक करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा

गॉडपावर मीडिया ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

साल की मोस्ट अेवेटेड फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि रामायण की एडवांस बुकिंग के लिए लोगों में होड लगी हुई है. फिल्म बनाने में कई सालों की मेहनत लगी है और 4000 करोड़ रुपये इंवेस्ट किए गए हैं, ऐसे में मेकर्स को डर लग रहा है रिलीज से पहले या बाद में फिल्म ऑनलाइन लीक न हो जाए. कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज होते ही रिकॉर्डेड वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिए जाते हैं. इसी डर की वजह से मेकर्स बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे और इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अपील की.

रामायण फिल्म लीक करने वालों पर होगी कार्रवाई

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार यह याचिका गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल की गई थी और उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट आशीष कामत पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन की आशंका जताई. इस पर जस्टिस माधव जामदार ने मेकर्स को बड़ी राहत दी है और फिल्म को बिना अनुमति रिकॉर्ड करने, इंटरनेट पर अपलोड करने और शेयर करने पर रोक लगा दी है. गॉडपावर मीडिया के पास फिल्म रामायण के कॉपीराइट और उपयोग के अधिकार हैं.

रामायण ट्रेलर स्क्रीनिंग के वीडियो लीक

याचिका में फिल्म की कहानी, पात्रों, फुटेज, सॉन्ग्स और रिकॉर्डिंग पर व्यापक सुरक्षा की मांग की गई है. फिल्म 5 नवंबर को वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में रिलीज होनी है. गॉडपावर मीडिया ने कोर्ट को बताया कि फिल्म का कुल बजट 4000 करोड़ रुपये है, जिसमें से पहले पार्ट में 2000 करोड़ रुपये लगाए गए हैं. उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि फिल्म के ट्रेलर रिलीज के दौरान भी वीडियो रिकॉर्ड करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए गए थे. उन्होंने कहा कि फिल्म के ट्रेलर की प्रीव्यू स्क्रीनिंग में कुछ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया था और उसमें भी काफी ज्यादा गोपनीयता बरती गई.

गॉडपावर मीडिया ने बताया कि स्क्रीनिंग में शामिल लोगों से नॉन डिस्क्लॉजर एग्रीमेंट (NDA) भी साइन करवाया गया. एनडीए साइन करने का मतलब था कि वे ट्रेलर से जुड़ी कोई भी जानकारी या फुटेज बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं. इस सबके बावजूद चोरी-छिपे वीडियो रिकॉर्ड करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए गए. गॉडपावर मीडिया की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि मेकर्स को चिंता है कि फिल्म के पार्ट्स को रिकॉर्ड करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया जा सकता है. कोर्ट ने गॉडपावर मीडिया से कहा कि वह फिल्म से संबंधित आपत्तिजनक यूआरएल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और प्लेटफार्म्स को भेजें और इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरह की सामग्री को प्लेटफॉर्म से हटाना या तुरंत ब्लॉक करना होगा. कोर्ट ने इस मामले में जॉन डो (John Doe) आदेश जारी किया है.

क्या होता है John Doe?

जॉन डो का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति फिल्म को ऑनलाइन लीक करता है और उसकी पहचान नहीं हो पाती, तब भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा, अगर मेकर्स को इंटरनेट पर फिल्म का कोई अवैध लिंक मिलता है और वह उसकी शिकायत करते हैं, तो संबंधित कंपनियों को उस लिंक को हटाना या ब्लॉक करना होगा. सुनवाई के दौरान Google LLC और सोशल मीडिया कंपनियों के वकील भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वह शिकायत मिलने पर अवैध लिंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

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