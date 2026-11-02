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Ramayana Cheapest Ticket Price: सिर्फ 200 रुपये में रामायण के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट, देखें- दिल्ली NCR सिनेमाघरों की पूरी लिस्ट

रामायण के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा के कई सिनेमाघरों में 200, 300, 350 और 400 से लेकर 500 रुपये तक की टिकट अभी भी उपलब्ध हैं.

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Neelam

Updated : Nov 02, 2026, 03:40 PM IST

Ramayana Cheapest Ticket Price: सिर्फ 200 रुपये में रामायण के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट, देखें- दिल्ली NCR सिनेमाघरों की पूरी लिस्ट

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई सिनेमाघरों में रामायण के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की 200 से 300 रुपये तक की टिकट हैं (Image Source: X/World of Ramayana)

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रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को रिलीज होने वाली है. दिवाली के मौके पर फिल्म रिलीज को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ही नहीं दुनियाभर में एडवांस बुकिंग के लिए होड़ लगी हुई है. भारत में अब तक 11.17 लाख टिकट बुक हो चुकी हैं, जिनमें से 8.92 लाख ब्लॉक सीट की बिना हैं. 

फिल्म की रिलीज से 20 दिन पहले विदेशों में रामायण की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी और सिर्फ 2 दिन में ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए 2 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो गई थीं. बाहर के देशों में एडवांस बुकिंग से फिल्म अभी तक 24.5 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है, जबकि भारत में 46.63 करोड़ रुपये कमा चुकी है. लोगों में फिल्म को लेकर क्रेज को देखते हुए टिकट प्राइस भी काफी हाई हैं और ज्यादातर जगहों पर बुकिंग फुल हो चुकी है. ज्यादातार जगह मिनिमम 700-800 रुपये से लेकर 3-4 हजार रुपये तक की टिकट बिक रही हैं. हालांकि, टिकट का प्राइस 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D, Dolby सिनेमा और 2D स्क्रीन टाइप और सीट के हिसाब से अलग-अलग हैं. हालांकि, अभी भी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में कुछ सिनेमा हॉल हैं, जहां सीट भी अवेलेबल हैं और टिकट के दाम सिर्फ 200 से 400 के बीच हैं. अगर आप भी रामायण को लेकर एक्साइटेड हैं और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं, तो यहां दिल्ली-एनसीआर के कुछ सिनेमा हॉल की लिस्ट हैं, जहां रामायण फिल्म के सीट अवेलेबल हैं-
 

शहर सिनेमा हॉल के नाम टिकट का प्राइस
दिल्ली सिनेपॉलिस: V3S मॉल, लक्ष्मी नगर ₹200, ₹210,  ₹250, ₹330, ₹370, ₹390, 410
गुरुग्राम INOX: IRIS ब्रॉडवे ₹210, ₹250, ₹240, ₹260, ₹280, ₹340, ₹360, ₹380
दिल्ली G3S सिनेमा: रोहिणी ₹300, ₹350, ₹400, ₹500
गुरुग्राम 1 सिनेमा पावर्ड बा मुक्ता A2 स्टार मॉल ₹300, ₹400, ₹350, ₹450
गाजियाबाद रूंगटा सिनेमाज: शॉपरिक्स मॉल ₹280, ₹310, ₹330, ₹340
गुरुग्राम मूवीटाइम सिनेमा: VSR एवेन्यू सेक्टर-114 ₹250, ₹300, ₹350
फरीदाबाद सिनेपॉलिस: सिटी लाइफ मॉल, सेक्टर-28 ₹280, ₹320, ₹380, ₹420
गुरुग्राम मिराज सिनेमाज: KLJ स्कवायर ₹290
ग्रेटर नोएडा मिराज सिनामज: इंडिया एक्सपो प्लाजा  ₹300, ₹340
गुरुग्राम PVR: DLF सुमित प्लाजा ₹370
दिल्ली M2K: पीतमपुरा ₹290, ₹315, ₹395, ₹430
गाजियाबाद ग्रैंड सिनेमाज@चौधरी मॉल ₹300, ₹320
गुरुग्राम सिनेपॉलिस: Airia मॉल, सोहना रोड ₹360, ₹340, ₹360 ₹380, ₹400, 
ग्रेटर नोएडा ebox सिनेमा: अंसल प्लाजा मॉल ₹250, ₹260, ₹270
गुरुग्राम INOX: सफायर 83 ₹250, ₹290, ₹310,₹330, ₹350
गुरुग्राम मूवीमैक्स: सेक्टर56, मेट्रो वर्ल्ड मॉल ₹300, ₹350
गुरुग्राम सिनेपोर्ट सिनेमाज: SVH मेट्रो स्ट्रीट ₹290, ₹300, ₹310, ₹330
गुरुग्राम राजहंस सिनेमाज: Ocus मेडली, सेक्टर-99 ₹290, ₹220, ₹450
ग्रेटर नोएडा MSX सिनेमाज ₹260, 280
गाजियाबाद मिराज सिनेमाज: ATS खैबर रेज मॉल ₹240, ₹260
गुरुग्राम PVR: एलन मर्केडो, सेक्टर-80 ₹250, 270, ₹290
गुरुग्राम PVR: एलन टाउन सेंटर, सेक्टर-67 ₹290, ₹310, ₹330
ग्रेटर नोएडा eBox सिनेमाज: सोनिक वर्ल्ड मॉल, सुराजपुर ₹220, ₹230, ₹250
फरीदाबाद INOX: EF3 मॉल ₹260, ₹280, 390
दिल्ली PVR: संगम ₹400, ₹420, ₹450
गुरुग्राम PVR: मेगा मॉल ₹320, ₹340, ₹360
दिल्ली मिराज सिनेमाज: आकाश, आजादपुर ₹250, ₹280
गुरुग्राम Skylit सिनेमाज: सहारा मॉल  ₹299, ₹350
ग्रेटर नोएडा PVR: गौर सिटी ₹350, ₹370, ₹390, ₹410, ₹430, ₹470
दिल्ली पीवीआर: वेगस द्वारका ₹380, 420, ₹490, ₹450,
दिल्ली सिनेमपॉलिस: पैसिफिक NSP2 ₹400, ₹440, ₹480, ₹500, ₹520
नोएडा PVR: सुपरलेक्स मॉल ऑफ इंडिया ₹450, ₹490, ₹500
नोएडा PVR: सुपरलेक्स लॉजिक्स मॉल ₹440, ₹460, ₹480, ₹500
दिल्ली सिनेमापॉलिस: DLF एवेन्यू, साकेत ₹400, ₹420, ₹440, ₹500
दिल्ली PVR: Promenade, वसंत कुंज ₹430, ₹460
नोएडा मूवीमैक्स लेजरप्लेक्स: गुलशन वन 29 मॉल ₹420, ₹450
दिल्ली PVR: सेलेक्ट सिटी वॉक ₹410, ₹440, ₹490
दिल्ली INOX: पैसिफिक मॉल, जसोला ₹430, ₹480
दिल्ली PVR: पैसिफिक, सुभाष नगर  ₹420, ₹450, ₹490
दिल्ली INOX: विशाल मॉल, राजौरी गार्डन ₹420, ₹440, ₹460
गुरुग्राम  HDFC मिलेनिया PVR: MGF ₹360, ₹410, ₹430
दिल्ली INOX: जनक प्लेस ₹380, ₹400, ₹420, ₹440
नोएडा Wave ₹430, ₹420, ₹450
दिल्ली PVR: शालीमार बाग ₹350 ₹390, ₹400 ₹440
गुरुग्राम सिनेपॉलिस: Felix Plaza ₹240, ₹290, 310, ₹330, ₹350

‘रामायण’ का फर्स्ट पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म के फर्स्ट पार्ट का 26 अक्टूबर को अमेरिका के लॉस एंजिलिस के 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' के डेविड गेफेन थिएटर में प्रीमियर भी लॉन्च किया गया. प्रीमियर के बाद फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और रामायण को साल की सबसे शानदार फिल्म बताया है. नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' ने अपनी कंपनी 'डीएनईजी' और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया है. यह फिल्म दो पार्ट्स में आएगी और दोनों पार्ट्स का कुल बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

फिल्म ने भारत में तीन दिन की एडवांस टिकट बुकिंग से अब तक कुल 54 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 39,650 शो के लिए 12.84 लाख एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं. सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में हुई हैं. अब तक महाराष्ट्र में 1.95 लाख, दिल्ली में 1.20 लाख और कर्नाटक में 1.50 लाख टिकट बुक हुई हैं.   

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