Ramayana Cheapest Ticket Price: सिर्फ 200 रुपये में रामायण के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट, देखें- दिल्ली NCR सिनेमाघरों की पूरी लिस्ट

एंटरटेनमेंट
रामायण के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा के कई सिनेमाघरों में 200, 300, 350 और 400 से लेकर 500 रुपये तक की टिकट अभी भी उपलब्ध हैं.
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को रिलीज होने वाली है. दिवाली के मौके पर फिल्म रिलीज को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ही नहीं दुनियाभर में एडवांस बुकिंग के लिए होड़ लगी हुई है. भारत में अब तक 11.17 लाख टिकट बुक हो चुकी हैं, जिनमें से 8.92 लाख ब्लॉक सीट की बिना हैं.
फिल्म की रिलीज से 20 दिन पहले विदेशों में रामायण की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी और सिर्फ 2 दिन में ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए 2 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो गई थीं. बाहर के देशों में एडवांस बुकिंग से फिल्म अभी तक 24.5 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है, जबकि भारत में 46.63 करोड़ रुपये कमा चुकी है. लोगों में फिल्म को लेकर क्रेज को देखते हुए टिकट प्राइस भी काफी हाई हैं और ज्यादातर जगहों पर बुकिंग फुल हो चुकी है. ज्यादातार जगह मिनिमम 700-800 रुपये से लेकर 3-4 हजार रुपये तक की टिकट बिक रही हैं. हालांकि, टिकट का प्राइस 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D, Dolby सिनेमा और 2D स्क्रीन टाइप और सीट के हिसाब से अलग-अलग हैं. हालांकि, अभी भी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में कुछ सिनेमा हॉल हैं, जहां सीट भी अवेलेबल हैं और टिकट के दाम सिर्फ 200 से 400 के बीच हैं. अगर आप भी रामायण को लेकर एक्साइटेड हैं और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं, तो यहां दिल्ली-एनसीआर के कुछ सिनेमा हॉल की लिस्ट हैं, जहां रामायण फिल्म के सीट अवेलेबल हैं-
|शहर
|सिनेमा हॉल के नाम
|टिकट का प्राइस
|दिल्ली
|सिनेपॉलिस: V3S मॉल, लक्ष्मी नगर
|₹200, ₹210, ₹250, ₹330, ₹370, ₹390, 410
|गुरुग्राम
|INOX: IRIS ब्रॉडवे
|₹210, ₹250, ₹240, ₹260, ₹280, ₹340, ₹360, ₹380
|दिल्ली
|G3S सिनेमा: रोहिणी
|₹300, ₹350, ₹400, ₹500
|गुरुग्राम
|1 सिनेमा पावर्ड बा मुक्ता A2 स्टार मॉल
|₹300, ₹400, ₹350, ₹450
|गाजियाबाद
|रूंगटा सिनेमाज: शॉपरिक्स मॉल
|₹280, ₹310, ₹330, ₹340
|गुरुग्राम
|मूवीटाइम सिनेमा: VSR एवेन्यू सेक्टर-114
|₹250, ₹300, ₹350
|फरीदाबाद
|सिनेपॉलिस: सिटी लाइफ मॉल, सेक्टर-28
|₹280, ₹320, ₹380, ₹420
|गुरुग्राम
|मिराज सिनेमाज: KLJ स्कवायर
|₹290
|ग्रेटर नोएडा
|मिराज सिनामज: इंडिया एक्सपो प्लाजा
|₹300, ₹340
|गुरुग्राम
|PVR: DLF सुमित प्लाजा
|₹370
|दिल्ली
|M2K: पीतमपुरा
|₹290, ₹315, ₹395, ₹430
|गाजियाबाद
|ग्रैंड सिनेमाज@चौधरी मॉल
|₹300, ₹320
|गुरुग्राम
|सिनेपॉलिस: Airia मॉल, सोहना रोड
|₹360, ₹340, ₹360 ₹380, ₹400,
|ग्रेटर नोएडा
|ebox सिनेमा: अंसल प्लाजा मॉल
|₹250, ₹260, ₹270
|गुरुग्राम
|INOX: सफायर 83
|₹250, ₹290, ₹310,₹330, ₹350
|गुरुग्राम
|मूवीमैक्स: सेक्टर56, मेट्रो वर्ल्ड मॉल
|₹300, ₹350
|गुरुग्राम
|सिनेपोर्ट सिनेमाज: SVH मेट्रो स्ट्रीट
|₹290, ₹300, ₹310, ₹330
|गुरुग्राम
|राजहंस सिनेमाज: Ocus मेडली, सेक्टर-99
|₹290, ₹220, ₹450
|ग्रेटर नोएडा
|MSX सिनेमाज
|₹260, 280
|गाजियाबाद
|मिराज सिनेमाज: ATS खैबर रेज मॉल
|₹240, ₹260
|गुरुग्राम
|PVR: एलन मर्केडो, सेक्टर-80
|₹250, 270, ₹290
|गुरुग्राम
|PVR: एलन टाउन सेंटर, सेक्टर-67
|₹290, ₹310, ₹330
|ग्रेटर नोएडा
|eBox सिनेमाज: सोनिक वर्ल्ड मॉल, सुराजपुर
|₹220, ₹230, ₹250
|फरीदाबाद
|INOX: EF3 मॉल
|₹260, ₹280, 390
|दिल्ली
|PVR: संगम
|₹400, ₹420, ₹450
|गुरुग्राम
|PVR: मेगा मॉल
|₹320, ₹340, ₹360
|दिल्ली
|मिराज सिनेमाज: आकाश, आजादपुर
|₹250, ₹280
|गुरुग्राम
|Skylit सिनेमाज: सहारा मॉल
|₹299, ₹350
|ग्रेटर नोएडा
|PVR: गौर सिटी
|₹350, ₹370, ₹390, ₹410, ₹430, ₹470
|दिल्ली
|पीवीआर: वेगस द्वारका
|₹380, 420, ₹490, ₹450,
|दिल्ली
|सिनेमपॉलिस: पैसिफिक NSP2
|₹400, ₹440, ₹480, ₹500, ₹520
|नोएडा
|PVR: सुपरलेक्स मॉल ऑफ इंडिया
|₹450, ₹490, ₹500
|नोएडा
|PVR: सुपरलेक्स लॉजिक्स मॉल
|₹440, ₹460, ₹480, ₹500
|दिल्ली
|सिनेमापॉलिस: DLF एवेन्यू, साकेत
|₹400, ₹420, ₹440, ₹500
|दिल्ली
|PVR: Promenade, वसंत कुंज
|₹430, ₹460
|नोएडा
|मूवीमैक्स लेजरप्लेक्स: गुलशन वन 29 मॉल
|₹420, ₹450
|दिल्ली
|PVR: सेलेक्ट सिटी वॉक
|₹410, ₹440, ₹490
|दिल्ली
|INOX: पैसिफिक मॉल, जसोला
|₹430, ₹480
|दिल्ली
|PVR: पैसिफिक, सुभाष नगर
|₹420, ₹450, ₹490
|दिल्ली
|INOX: विशाल मॉल, राजौरी गार्डन
|₹420, ₹440, ₹460
|गुरुग्राम
|HDFC मिलेनिया PVR: MGF
|₹360, ₹410, ₹430
|दिल्ली
|INOX: जनक प्लेस
|₹380, ₹400, ₹420, ₹440
|नोएडा
|Wave
|₹430, ₹420, ₹450
|दिल्ली
|PVR: शालीमार बाग
|₹350 ₹390, ₹400 ₹440
|गुरुग्राम
|सिनेपॉलिस: Felix Plaza
|₹240, ₹290, 310, ₹330, ₹350
‘रामायण’ का फर्स्ट पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म के फर्स्ट पार्ट का 26 अक्टूबर को अमेरिका के लॉस एंजिलिस के 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' के डेविड गेफेन थिएटर में प्रीमियर भी लॉन्च किया गया. प्रीमियर के बाद फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और रामायण को साल की सबसे शानदार फिल्म बताया है. नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' ने अपनी कंपनी 'डीएनईजी' और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया है. यह फिल्म दो पार्ट्स में आएगी और दोनों पार्ट्स का कुल बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.
फिल्म ने भारत में तीन दिन की एडवांस टिकट बुकिंग से अब तक कुल 54 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 39,650 शो के लिए 12.84 लाख एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं. सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में हुई हैं. अब तक महाराष्ट्र में 1.95 लाख, दिल्ली में 1.20 लाख और कर्नाटक में 1.50 लाख टिकट बुक हुई हैं.