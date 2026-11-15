FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs NZ Highlights: 20 ओवर 67 रन और 4 विकेट, अर्शदीप-आकिब का कहर, भारत ने जीता आखिरी वनडे; मैच में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

IND vs NZ Highlights: 20 ओवर 67 रन और 4 विकेट, अर्शदीप-आकिब का कहर, भारत ने जीता आखिरी वनडे; मैच में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

मंच से माइक फेंका, कुर्सी उठाकर मारी और फिर कॉलर पकड़ा...CM के सामने स्टेज पर नहीं बोल पाए तो भड़के कांग्रेस MLA, Video

मंच से माइक फेंका, कुर्सी उठाकर मारी और फिर कॉलर पकड़ा...CM के सामने स्टेज पर नहीं बोल पाए तो भड़के कांग्रेस MLA, Video

'पाकिस्तानी फैंस सहवाग-सहवाग चिल्ला रहे थे...' फाइनल जीतने के बाद आर्यवीर ने पिता से की खास बातचीत, बेटे ने बताया जीत का सीक्रेट

पाकिस्तानी फैंस सहवाग-सहवाग चिल्ला रहे थे... फाइनल जीतने के बाद आर्यवीर ने पिता से की खास बातचीत, बेटे ने बताया जीत का सीक्रेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ

4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ

रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल

रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल

पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'जवान' चित, 'पुष्पा 2' भी पीछे... सिर्फ हिंदी में 10 दिन में 500 करोड़ कमाकर 'रामायण' बनी नंबर-2, जानिए किसने मारी सबसे तेज बाजी

'रामायण' ने रिलीज के महज 10 दिनों में हिंदी वर्जन से 500 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. जानें इस क्लब में तेजी से शामिल हुईं 5 फिल्में कौन-कौन सी हैं और यह माइथोलॉजिकल मूवी किससे पीछे है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Nov 15, 2026, 01:32 PM IST

'जवान' चित, 'पुष्पा 2' भी पीछे... सिर्फ हिंदी में 10 दिन में 500 करोड़ कमाकर 'रामायण' बनी नंबर-2, जानिए किसने मारी सबसे तेज बाजी

'रामायण पार्ट 1' ने महज 10 दिनों में हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. (Image Credit: ImbD)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ramayana Box Office Collection: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस माइथोलॉजिकल फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने अब हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जिसके लिए कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को लंबा इंतजार करना पड़ा था.

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंडने रिलीज के महज 10 दिनों में हिंदी वर्जन से 500 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही यह हिंदी में 500 करोड़ रुपये कमाने वाली सबसे तेज फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. इस फिल्म से आगे सिर्फ 'धुरंधर 2' है, जिसने महज 6 दिनों में यह आंकड़ा पार किया था. वहीं, 'पुष्पा 2', 'धुरंधर' और 'जवान' जैसी फिल्मों को इस मुकाम तक पहुंचने में इससे ज्यादा समय लगा था. दिलचस्प बात यह है कि 'रामायण' ने यह उपलब्धि अपने दूसरे वीकेंड में हासिल की है. दिवाली की लंबी छुट्टियां खत्म होने के बाद भी फिल्म के कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है. 

दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में 47% से ज्यादा उछाल

एंटरटेनमेंट और बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के शुरुआती बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' के हिंदी वर्जन ने रिलीज के 10वें दिन करीब 53.75 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही हिंदी वर्जन की कुल कमाई 527.25 करोड़ रुपये हो गई. इससे पहले शुक्रवार को फिल्म ने हिंदी में करीब 36.50 करोड़ रुपये कमाए थे. ऐसे में शनिवार को इसकी कमाई में लगभग 47.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वीकेंड पर कलेक्शन में आया यह उछाल फिल्म के लिए काफी अहम है क्योंकि दूसरे हफ्ते में आमतौर पर फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है.

अगर फिल्म के सभी भाषाओं के कलेक्शन की बात करें तो 10 दिनों में इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन करीब 685.60 करोड़ रुपये पहुंच गया है. वहीं, भारत में ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ रुपये और दुनियाभर में ग्रॉस कलेक्शन करीब 1,228 करोड़ रुपये है. 

हिंदी में सबसे तेजी से 500 करोड़ कमाने वाली टॉप 5 फिल्में

हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि है. लेकिन अब बड़ी फिल्मों के बीच मुकाबला सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन कितना कमाती है बल्कि यह भी है कि कौन कितनी जल्दी इस आंकड़े तक पहुंचती है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, हिंदी वर्जन में 500 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज फिल्मों की लिस्ट में 'रामायण' दूसरे नंबर पर है.

रैंक फिल्म ₹500 करोड़ के कलेक्शन में कितने दिन लगे?
1. धुरंधर 2 (2026) 6 दिन
2. रामायण (2026) 10 दिन
3. पुष्पा 2 (2024) 11 दिन
4. धुरंधर (2025) 16 दिन
5. जवान (2023) 18 दिन

इस लिस्ट में 'पुष्पा 2' का नाम भी खास है. अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 11 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था. वहीं, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को 16 दिन और शाहरुख खान की 'जवान' को 18 दिन लगे थे. पुरानी फिल्मों से तुलना करें तो 'स्त्री 2' ने हिंदी में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा 22 दिनों में पार किया था. 'छावा' को 23 दिन, 'गदर 2' को 24 दिन, 'पठान' को 28 दिन और 'बाहुबली 2' को 34 दिन लगे थे.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ
4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ
रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल
रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल
पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल
पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल
U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!
दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!
MORE
Advertisement
Advertisement