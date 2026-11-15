'जवान' चित, 'पुष्पा 2' भी पीछे... सिर्फ हिंदी में 10 दिन में 500 करोड़ कमाकर 'रामायण' बनी नंबर-2, जानिए किसने मारी सबसे तेज बाजी

'रामायण' ने रिलीज के महज 10 दिनों में हिंदी वर्जन से 500 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. जानें इस क्लब में तेजी से शामिल हुईं 5 फिल्में कौन-कौन सी हैं और यह माइथोलॉजिकल मूवी किससे पीछे है...

'रामायण पार्ट 1' ने महज 10 दिनों में हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. (Image Credit: ImbD)

Ramayana Box Office Collection: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस माइथोलॉजिकल फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने अब हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जिसके लिए कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को लंबा इंतजार करना पड़ा था.

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' ने रिलीज के महज 10 दिनों में हिंदी वर्जन से 500 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही यह हिंदी में 500 करोड़ रुपये कमाने वाली सबसे तेज फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. इस फिल्म से आगे सिर्फ 'धुरंधर 2' है, जिसने महज 6 दिनों में यह आंकड़ा पार किया था. वहीं, 'पुष्पा 2', 'धुरंधर' और 'जवान' जैसी फिल्मों को इस मुकाम तक पहुंचने में इससे ज्यादा समय लगा था. दिलचस्प बात यह है कि 'रामायण' ने यह उपलब्धि अपने दूसरे वीकेंड में हासिल की है. दिवाली की लंबी छुट्टियां खत्म होने के बाद भी फिल्म के कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है.

दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में 47% से ज्यादा उछाल

एंटरटेनमेंट और बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के शुरुआती बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' के हिंदी वर्जन ने रिलीज के 10वें दिन करीब 53.75 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही हिंदी वर्जन की कुल कमाई 527.25 करोड़ रुपये हो गई. इससे पहले शुक्रवार को फिल्म ने हिंदी में करीब 36.50 करोड़ रुपये कमाए थे. ऐसे में शनिवार को इसकी कमाई में लगभग 47.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वीकेंड पर कलेक्शन में आया यह उछाल फिल्म के लिए काफी अहम है क्योंकि दूसरे हफ्ते में आमतौर पर फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है.

अगर फिल्म के सभी भाषाओं के कलेक्शन की बात करें तो 10 दिनों में इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन करीब 685.60 करोड़ रुपये पहुंच गया है. वहीं, भारत में ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ रुपये और दुनियाभर में ग्रॉस कलेक्शन करीब 1,228 करोड़ रुपये है.

हिंदी में सबसे तेजी से 500 करोड़ कमाने वाली टॉप 5 फिल्में

हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि है. लेकिन अब बड़ी फिल्मों के बीच मुकाबला सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन कितना कमाती है बल्कि यह भी है कि कौन कितनी जल्दी इस आंकड़े तक पहुंचती है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, हिंदी वर्जन में 500 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज फिल्मों की लिस्ट में 'रामायण' दूसरे नंबर पर है.

रैंक फिल्म ₹500 करोड़ के कलेक्शन में कितने दिन लगे? 1. धुरंधर 2 (2026) 6 दिन 2. रामायण (2026) 10 दिन 3. पुष्पा 2 (2024) 11 दिन 4. धुरंधर (2025) 16 दिन 5. जवान (2023) 18 दिन

इस लिस्ट में 'पुष्पा 2' का नाम भी खास है. अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 11 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था. वहीं, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को 16 दिन और शाहरुख खान की 'जवान' को 18 दिन लगे थे. पुरानी फिल्मों से तुलना करें तो 'स्त्री 2' ने हिंदी में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा 22 दिनों में पार किया था. 'छावा' को 23 दिन, 'गदर 2' को 24 दिन, 'पठान' को 28 दिन और 'बाहुबली 2' को 34 दिन लगे थे.