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'रामायण' का क्या है हॉलीवुड से कनेक्शन? जानें कहां से लिए गए इसके विजुअल इफेक्ट्स

Ramayan Hollywood Connection: रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' का हॉलीवुड से खास कनेकॉशन है. इस महाकाव्य को और भी ज्यादा दमदार बनाने में हॉलीवुड के तरफ से काफी हद तक मदद मिली है. चलिए हम आपको बताते हैं रामायण के बारे में पूरी डिटेल्स..

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Pragya Bharti

Updated : Aug 05, 2026, 10:46 AM IST

'रामायण' का क्या है हॉलीवुड से कनेक्शन? जानें कहां से लिए गए इसके विजुअल इफेक्ट्स

Image Credit: AI

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Ramayan Hollywood Connection: भारतीय सिनेमा के इतिहास में नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. सीता बनी साई पल्लवी, रावण के रूप में यश और टीवी के राम अरुण गोविल आदि कलाकारों की फिल्म में भूमिका को ट्रेलर में देखकर ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. शानदार एक्शन, विजुअल्स और साउंड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला है. 
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस महाकाव्य को पर्दे पर उतारने के लिए केवल देश ही नहीं, बल्कि अन्य देशों की तकनीकी विशेषज्ञता का सहारा लिया जा रहा है. इस वजह से रणबीर की रामायण का कनेक्शन सीधे हॉलीवुड की दिग्गज तकनीकी टीमों से जुड़ता नजर आ रहा है.

रामायण का हॉलीवुड से क्या है कनेक्शन?

'रामायण' को बॉलीवुड का सबसे भव्य रूप देने के लिए मेकर्स ने दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्निशियंस के साथ हाथ मिलाया है. चूंकि रामायण एक धार्मिक और माया जाल की कहानी से भरी पड़ी है. ऐसे में, फिल्म के विजुअल्स (VFX) को जादुई और आकर्षक बनाने की जिम्मेदारी हॉलीवुड के जाने-माने वीएफएक्स सुपरवाइजर डैन ग्लास को सौंपी गई. इसके अलावा, फिल्म के रोमांचक और खतरनाक एक्शन सीन्स को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर एक्शन डायरेक्टर गाय नॉरिस को दी गई है. इतना ही नहीं, कलाकारों के भाव-भंगिमाओं और परफॉर्मेंस को निखारने के लिए टेरी नोटरी जैसे ग्लोबल परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट हैं, जो पूरी टीम के साथ हैं. इन दिग्गजों के शामिल होने से यह साफ हो जाता है कि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और तकनीक पर पानी की तरह पैसा और मेहनत खर्च की जा रही है.

संगीत और साउंड पैटर्न में भी ग्लोबल टच

रामायण के लिए केवल वीएफएक्स ही नहीं लिया गया है, बल्कि फिल्म की संगीत और बैकग्राउंड स्कोर को भी सुनहरा बनाने के लिए वैश्विक दिग्गजों से मदद ली गई है. बता दें कि'रामायण' का बैकग्राउंड स्कोर ऑस्कर विजेता और हॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार हंस जिमर तैयार कर रहे हैं. इनकी धुन पूरी दुनिया में चर्चित है. इसके अलावा, भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकार ए. आर. रहमान ने रामायण का मुख्य संगीत कंपोज किया है. वहीं, इसके भावुक गानों के बोल लोकप्रिय कवि डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. आपने देखा होगा कि ट्रेलर शुरू होते ही उसमें दर्शकों को बेहतरीन साउंड का अनुभव लेने के लिए हेडफोन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. ऐसे में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर की रामायण में ऑडियो डिपार्टमेंट पर कितनी बारीकी से काम हुआ है.

रामायण की स्टारकास्ट 

फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान) और रवि दुबे (लक्ष्मण) आदि अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. बता दें कि नमित मल्होत्रा की पूरी टीम रामायण को एक नया ग्लोबल बेंचमार्क बनाने में जुटी हुई है. हालांकि, जानकारों के हिसाब से शानदार वीएफएक्स, हॉलीवुड का तकनीकी सहयोग और भारी-भरकम बजट किसी धार्मिक महाकाव्य की सफलता की पूरी गारंटी नहीं हो सकते हैं. इसके, स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग आदि भी उतनी ही अहम होती है. 
'रामायण' सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की गहरी आस्था और भावनाओं का प्रतीक है. इसलिए मेकर्स के लिए यह फिल्म थोड़ी चुनौती भरी हो सकती है. 
अगर रामायण तकनीकी चमक-धमक के साथ-साथ दर्शकों के दिलों को छूने वाली भावनाओं को भी पर्दे पर उतारने में सफल रहती है, तो इस भारतीय सिनेमा को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता है.
 

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