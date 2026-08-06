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रामायण में अनुपम खेर का क्या है रोल? जानें एक्टर ने कैसे निभाया सीता को बचाने का किरदार

Anupam Kher Role in Ramayan: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में अनुपम खेर किस किरदार में नजर आने वाले हैं. जानिए फिल्म में एक्टर के रोल को लेकर चर्चा आखिर क्यों हो रही है?

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Pragya Bharti

Updated : Aug 06, 2026, 01:05 PM IST

रामायण में अनुपम खेर का क्या है रोल? जानें एक्टर ने कैसे निभाया सीता को बचाने का किरदार

Image Credit: Trailer, social media

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Anupam Kher Role in Ramayan: नितेश तिवारी की मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' हर तरफ इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. 4000 करोड़ में बनी इस मेगा-बजट पौराणिक प्रोजेक्ट से जुड़े हर एक कास्ट बेहद दिलचस्प है. फिल्म में कलाकारों की लिस्ट पहले से ही काफी मजबूत है. जहां एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर अभिनेता रणबीर कपूर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं साउथ सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इसके अलावा, टीवी के चहेते रवि दुबे भगवान लक्ष्मण और सुपरस्टार यश खूंखार रावण के किरदार में दिखेंगे. इन सब के बीच इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक और दिग्गज अभिनेता का नाम शामिल है, जिसने फैंस का उत्साह और अधिक बढ़ा दिया है और वह है- अनुपम खेर. चलिए हम आपको बताते हैं कि रामायण में अनुपम खेर आपको किस रोल में नजर आएंगे. 

रामायण में किस किरदार में दिखेंगे अनुपम खेर?

वरिष्ठ और मंझे हुए अभिनेता अनुपम खेर भी रामायण फिल्म का अहम हिस्सा हैं. इस बात की जानकारी एक प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के ऑफिशियल सोशल मीडिया के जरिए मिली थी. सामने आई जानकारी के अनुसार, अनुपम खेर इस फिल्म में पौराणिक कथा के सबसे निष्ठावान और आदरणीय पक्षी 'जटायु' को अपनी आवाज देंगे.
इससे पहले जटायु के किरदार को महानायक अमिताभ बच्चन के आवाज देने की अफवाह थी. हालांकि, यह क्लियर हो गया है कि दर्शक परदे पर जटायु के रूप में अनुपम खेर की आवाज सुनेंगे.

रामायण का सबसे इमोशनल सीन

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले जा रहा होता है, तभी जटायु अपनी जान की परवाह किए बिना मां सीता को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं. इसके लिए वे रावण से भी युद्ध करते हैं. फिल्म जानकारों और सूत्रों के मुताबिक, निर्देशक नितेश तिवारी ने इस तरह के भावुक दृश्य को बेहद भव्य तरीके से डिजाइन किया है. मां सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध के दौरान जटायु में अनुपम खेर की दमदार आवाज फिल्म को एक इमोशनल टच देता है.

कब रिलीज होगी रणबीर कपूर की रामायण?

'रामायण' को लेकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है. फिल्म से जुड़ी अन्य खासियतों की बात करें तो इसमें अभिनेता सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे. इसके अलावा, इस फिल्म को जादुई संगीत देने की जिम्मेदारी दुनिया के दो सबसे बड़े संगीतकारों ने ली है. एक ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान है. दूसरा, हॉलीवुड के दिग्गज हंस जिमर की मशहूर जोड़ी को सौंपी गई है.

लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, रामायण फिल्म का पहला हिस्सा इसी साल दिवाली के पावन अवसर पर बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा, वहीं इसका दूसरा भाग साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में उतारा जा सकता है.


 

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