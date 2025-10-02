रामायण के रावण ने इस किरदार के लिए नहीं दिया था ऑडिशन, जानिए कैसे अरविंद त्रिवेदी को मिल गया रोल

Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान
रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी ने इस किरदार के लिए ऑडिशन नहीं दिया था. वह केवट का रोल निभाने गए थे, लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें देखकर ही लंकापति के लिए चुन लिया. यह उनके करियर का एकमात्र नेगेटिव रोल था.
आज पूरा देश दशहरा यानी विजयादशमी मना रहा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह वह दिन है जब भगवान श्रीराम ने अहंकारी रावण का वध किया था, जिसके चलते रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है. रामानंद सागर की 'रामायण' में एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने रावण के किरदार को पर्दे पर अमर कर दिया. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि अरविंद त्रिवेदी इस आइकॉनिक रोल को निभाने के लिए नहीं, बल्कि रामायण में एक बेहद छोटे किरदार एक बोटवाले यानी केवट के ऑडिशन के लिए गए थे.
मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में अरविंद त्रिवेदी ने खुद यह खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि वह रामायण में केवट का किरदार निभाना चाहते थे, जिसके लिए वह रामानंद सागर के पास पहुंचे थे. उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी किस्मत उन्हें महाबलशाली लंकापति के रूप में बदल देगी.
अरविंद त्रिवेदी के अनुसार, जब वह केवट के ऑडिशन के लिए कुछ कदम चले, तो रामानंद सागर ने उन्हें अचानक रोक दिया. रामानंद सागर ने कहा कि उन्हें उनका 'लंकेश' (रावण) मिल गया है. अरविंद त्रिवेदी के बोलने का तरीका, उनका व्यक्तित्व और उनकी चाल-ढाल ही ऐसी थी कि सागर साहब ने बिना किसी औपचारिक ऑडिशन के उन्हें रावण जैसे बड़े और जटिल किरदार के लिए तुरंत चुन लिया. इस तरह, मात्र एक चाल ने अरविंद त्रिवेदी के करियर की दिशा बदल दी.
अरविंद त्रिवेदी ने अपने अभिनय करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों और नाटकों में काम किया था. दिलचस्प बात यह है कि रावण का किरदार उनके पूरे करियर का इकलौता नेगेटिव रोल था, लेकिन इसी किरदार ने उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई. उनकी दमदार एक्टिंग के कारण फैंस उन्हें असली नाम से ज्यादा 'रावण' के नाम से ही जानने लगे. सोशल मीडिया पर उनके सीता अपहरण के सीन भी खूब वायरल हुए थे, जिसके बाद एक वीडियो में उन्होंने इस सीन के लिए माफ़ी भी मांगी थी.
'रामायण' (1987) से पहले, अरविंद त्रिवेदी 185 एपिसोड वाले लोकप्रिय शो 'विक्रम और बेताल' का भी हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने योगी का किरदार निभाया था. अभिनय के अलावा, वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) का भी हिस्सा थे. 8 नवंबर 1938 में जन्मे अरविंद त्रिवेदी का 6 अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, लेकिन उनका 'रावण' का किरदार भारतीय टेलीविजन के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा.
