Peddi Ram Charan Look: ट्रिपल रोल और गजब का ट्रांसफॉर्मेशन! 'पेद्दी' में ये 3 किरदार के लिए राम चरण ने ली आमिर-सलमान से ट्रेनिंग

Ram Charan Look: राम चरण फिल्म 'पेद्दी' में तीन अलग-अलग खेलों के एथलीट के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखा रहे हैं. यह फिल्म पहचान की तलाश और खेल के प्रति जुनून को दिखाता है.

Peddi Ram Charan Look: सुपरस्टार राम चरण अपनी नई फिल्म 'पेद्दी' के साथ सिनेमाघरों में आज दस्तक दे रहे हैं. निर्देशक बुची बाबू सना की यह स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म केवल एक खेल आधारित कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे एथलीट की भावनात्मक यात्रा है, जो अपनी पहचान की तलाश में है.

ट्रिपल रोल और गजब का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन

'पेद्दी' के लिए राम चरण का ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा का विषय बना हुआ है. फिल्म में वे एक क्रॉसओवर एथलीट की भूमिका निभा रहे हैं, जो क्रिकेट, कुश्ती और दौड़- तीनों खेलों में निपुण है. इन तीनों किरदारों के लिए राम चरण ने काफी मेहनत की.

सलमान-आमिर से ली ट्रेनिंग

फिल्म पेद्दी के लिए राम चरण को अपने शारीरिक स्वरूप में बदलाव करना पड़ा. उन्हें हर खेल के लिए अलग-अलग तरह की गहन ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी. अभिनेता ने स्वीकार किया कि यह उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है, जिसे उन्होंने सलमान खान की 'सुल्तान' और आमिर खान की 'दंगल' जैसी फिल्मों से प्रेरणा लेकर पूरा किया.

पहचान की तलाश में 'पेद्दी'

राम चरण ने मीडिया से बातचीत के दौरान साझा किया था कि यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के हर मोड़ पर अपनी पहचान तलाश रहा है. कहानी का मुख्य केंद्र यही है कि आखिर किन परिस्थितियों ने पेद्दी को इन तीन अलग-अलग क्षेत्रों में एक एथलीट बनने के लिए प्रेरित किया. यह फिल्म खेल के मैदान से आगे निकलकर मानवीय भावनाओं, संघर्ष और खुद को साबित करने की जिद को दिखाती है.

पेद्दी की स्टारकास्ट

इस पैन-इंडिया फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है. राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे दिग्गज कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है और इसे वेंकट सतीश किलारू ने 'वृद्धि सिनेमाज' के बैनर तले निर्मित किया है. 'मैत्री मूवी मेकर्स' द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म अपनी कहानी और राम चरण के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के कारण दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर रही है.

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