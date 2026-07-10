FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Rajpal Yadav Cheque Bounce: 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को होगी जेल? दिल्ली HC ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

Rajpal Yadav Cheque Bounce: 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को होगी जेल? दिल्ली HC ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

50 दिन का इंतजार...CBSE दूसरे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के धैर्य ने दिया जवाब, सोशल मीडिया पर पूछ रहे ऐसे-ऐसे सवाल

50 दिन का इंतजार...CBSE दूसरे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के धैर्य ने दिया जवाब, सोशल मीडिया पर पूछ रहे ऐसे-ऐसे सवाल

मानसून में पानी में डूबी कार तो लग सकता है लाखों का फटका, जानिए क्यों आपका नॉर्मल गाड़ी का बीमा है इस वक्त बेकार

मानसून में पानी में डूबी कार तो लग सकता है लाखों का फटका, जानिए क्यों आपका नॉर्मल गाड़ी का बीमा है इस वक्त बेकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Rajpal Yadav Cheque Bounce: 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को होगी जेल? दिल्ली HC ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सजा बरकरार रखते हुए अभिनेता को फिर जेल भेजने का आदेश दिया.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 10, 2026, 03:40 PM IST

Rajpal Yadav Cheque Bounce: 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को होगी जेल? दिल्ली HC ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Rajpal Yadav Cheque Bounce: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं. 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को बड़ा झटका देते हुए उनकी जेल की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार को 'संदिग्ध' करार दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें फिर से जेल भेजा जाए.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. फिल्म की असफलता के बाद अभिनेता तय समय पर पैसा नहीं लौटा सके, जिससे यह मामला कानूनी पचड़ों में फंस गया. 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी.

राजपाल यादव को क्यों नहीं मिली राहत?

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के कई प्रयास किए. शिकायतकर्ता कंपनी 6 करोड़ रुपये में मामले को निपटाने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन राजपाल यादव ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे पहले ही आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठा चुके हैं और अपनी संपत्ति तक बेच चुके हैं.
हाईकोर्ट ने जून 2024 में अभिनेता को बकाया 9 करोड़ रुपये चुकाने के लिए मौका दिया था, लेकिन अदालत का मानना है कि राजपाल यादव अपने वादों पर खरे नहीं उतरे और उनके बयानों में लगातार विरोधाभास देखा गया.

दिल्ली हाईकोर्ट का झटका 

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि राजपाल यादव अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते. बार-बार मौका दिए जाने और समझौते की कोशिशों के बावजूद सहमति न बन पाने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी सजा को कायम रखा है. अभिनेता को अब चेक बाउंस केस में 3 महीने की जेल काटनी होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement