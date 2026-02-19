जेलों में बने 'स्मोकिंग जोन'! राजपाल यादव ने सरकार से की अनोखी अपील, बोले- 'जब बिक्री हो रही तो जगह भी मिले'

Rajpal Yadav Appeals: जेल से रिहा हुए राजपाल यादव ने जेलों में एयरपोर्ट की तर्ज पर 'स्मोकिंग जोन' बनाने की मांग की है. उनका कहना है कि जेलों को आधुनिक सुधार गृहों में बदला जाना चाहिए.

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव हाल ही में चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं. जेल से बाहर आने के बाद वे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित अपने पैतृक गांव कुंडरा पहुंचे. अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने आए राजपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान जेल की व्यवस्थाओं और कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर कई गंभीर और दिलचस्प सुझाव दिए.

जेलों में स्मोकिंग जोन की वकालत

राजपाल यादव ने एक अनोखी मांग रखते हुए कहा कि जेलों और सुधार गृहों में रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट की तरह अलग से 'स्मोकिंग जोन' बनाए जाने चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनी रूप से हो रही है. उन्होंने तर्क दिया कि यदि जेल के भीतर सिगरेट उपलब्ध है, तो उसके लिए एक निश्चित स्थान भी होना चाहिए ताकि अन्य कैदियों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर न पड़े और बीमारियां न फैलें.

खुद छोड़ना चाहते हैं लत

बातचीत के दौरान राजपाल ने अपनी निजी कमजोरी को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि वे खुद स्मोकिंग का शिकार हैं और इसे छोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है. उनका मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति इस लत को पूरी तरह छोड़ नहीं देता, तब तक उसे एक व्यवस्थित जगह मिलनी चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे.

सुधार केंद्र बनें जेलें

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में बिताए समय के दौरान करीब 20 हजार कैदियों से संवाद किया. उन्होंने अनुभव किया कि जेलों को केवल सजा देने की जगह के बजाय 'सुधार केंद्र' के रूप में कार्य करना चाहिए. उन्होंने कहा, "बाहर से देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन पेशेवर अपराधी है और किसने अनजाने में एक गलती की है." उन्होंने उन कैदियों का मुद्दा भी उठाया जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या छोटे अपराधों के कारण लंबे समय से बंद हैं. उनके अनुसार, कैदियों के आचरण, संस्कारों और व्यवहार के आधार पर उन्हें समाज में वापसी का दूसरा मौका मिलना चाहिए.

क्या था पूरा मामला?

राजपाल यादव को साल 2010 में आई अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिए गए कर्ज को न चुका पाने और चेक बाउंस होने के मामले में जेल जाना पड़ा था. 5 करोड़ का मूल कर्ज ब्याज समेत 9 करोड़ रुपये हो गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें भतीजी की शादी के लिए 18 मार्च 2026 तक की अंतरिम जमानत दी है, जिसके बाद उन्हें पुनः अदालत में पेश होना होगा.

राजपाल ने अपनी 30 साल की फिल्मी यात्रा और प्रशंसकों के प्यार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं और अदालत के हर आदेश का पालन करेंगे.

