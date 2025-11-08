IFFI 2025 में सम्मानित होंगे Rajinikanth, इस काम के लिए 'थलाइवा' को दिया जाएगा अवार्ड

Rajinikanth To Be Honoured IFFI 2025: भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को गोवा में होने वाले 56वें IFFI 2025 के समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा. यह फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा. आइए जानते हैं कि थलाइवा से मशहूर एक्टर को इस बार किस काम के लिए अवार्ड मिलने जा रहा है.

Rajinikanth To Be honoured IFFI 2025: साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. उन्हें 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) 2025 में एक विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा. रजनीकांत को यह खास सम्मान गोवा में होने वाले एक प्रतिष्ठित महोत्सव के समापन समारोह में प्रदान किया जाएगा.

सुपरस्टार रजनीकांत को क्यों मिलेगा IFFI 2025 में अवार्ड?

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में, सुपरस्टार रजनीकांत को IFFI 2025 में सम्मानित किया जाएगा. यही नहीं, गोवा में आयोजित होने वाला IFFI 2025 कई महान फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा.

IFFI 2025 के आयोजन में 240 से अधिक फिल्मों की होगी स्क्रिनिंग

56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 20 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर 2025 तक गोवा में किया जाएगा. इस नौ दिवसीय महोत्सव के दौरान 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी. इस साल IFFI में 13 विश्व प्रीमियर, चार अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियाई प्रीमियर आयोजित होंगे. आयोजकों को इस बार 127 देशों से कुल 2,314 फिल्में प्राप्त हुई थीं.

IFFI 2025 में उन फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिन्होंने कान, वेनिस, बर्लिन और लोकार्नो जैसे विश्वव्यापी समारोहों में पुरस्कार जीते हैं, जिससे दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की बेहतरीन झलक देखने को मिलेगी.

महोत्सव की मुख्य झलकियां

फेस्टिवल की उद्घाटन फिल्म के तौर पर ब्राजील के फिल्म निर्माता गैब्रियल मस्कारो द्वारा निर्देशित फिल्म 'द ब्लू ट्रेल' दिखाई जाएगी. इसके अलावा, इस साल महोत्सव में जापान को 'फोकस कंट्री' के रूप में चुना गया है, जिसका अर्थ है कि जापान की फिल्मों और कला पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

इन कलाकारों और निर्देशकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

IFFI 2025 कई महान फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित करके उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा. श्रद्धांजलि सूची में गुरु दत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, पी. भानुमति, भूपेन हजारिका और सलिल चौधरी जैसे दिग्गज शामिल हैं.

रजनीकांत का आगामी वर्कफ्रंट

सिर्फ साउथ की फिल्मों में ही नहीं, रजनीकांत ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. उन्हें आखिरी बार फिल्म 'कुली' में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के साथ देखा गया था. जल्द ही सुपरस्टार अपनी आगामी फिल्म 'जेलर 2' में नजर आने वाले हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.