Ambani Family: अंबानी परिवार में कौन है सबसे कम और ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किसने कहां से ली है डिग्री

South Megastar: टॉपर्स से बैकबेंचर्स तक – 10वीं में हुआ फेल, थिएटर में नाम सुनते ही बजती है सीटी

साउथ के मेगास्टार जिनका नाम सुनते ही सिनेमा बजने लगती है सिटियां 74 साल की उम्र में भी रजनीकांत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि रजनीकांत की पढ़ाई कैसी रही? आइए जानते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 22, 2025, 01:01 PM IST

South Megastar: टॉपर्स से बैकबेंचर्स तक – 10वीं में हुआ फेल, थिएटर में नाम सुनते ही बजती है सीटी
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार रजनीकांत आज उस फिल्म इंडस्ट्री के नामी हस्तियों में से हैं, जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है. भारत से लेकर पूरी दुनिया तक उनके लाखों फैन्स हैं. हाल ही में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म कुली ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. 74 साल की उम्र में भी रजनीकांत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रजनीकांत की पढ़ाई कैसी रही?

रजनीकांत की प्राइमरी शिक्षा

रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु, कर्नाटक में एक आम परिवार में हुआ था. हर बच्चे की तरह उनका भी सपना बड़ा था. उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल से हुई. यही उनकी प्राइमरी पढ़ाई थी.

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा कल होगा अंतिम संस्कार

10वीं से फिल्म इंडस्ट्री का सफर

रजनीकांत पढ़ाई में तेज थे. छोटी क्लास में वह अपनी क्लास के मॉनिटर भी बन जाते थे. लेकिन बड़े होते-होते वह टॉपर्स से बैकबेंचर्स बन गए. आगे चलकर अच्छी शिक्षा के लिए उनके भाई ने उनका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. 8वीं और 9वीं में उन्होंने टीचर की मदद से पास किया, लेकिन 10वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वजह से फेल हो गए. बाद में टीचरों की एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की मदद से वह पास हो गए और उनका एडमिशन APS हाई स्कूल में हुआ.

नई उड़ान की शुरुआत

प्राइमरी के बाद उन्होंने हिस्ट्री, संस्कृति और वेद पढ़ी. 12वीं के बाद उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टिट्यूट में एक्टिंग का कोर्स किया और आज साउथ के मेगास्टार बन गए.

रजनीकांत की यह कहानी साबित करती है कि असफलताएं ही सफलता की पहली सीढ़ी होती हैं.थिएटर में उनके नाम सुनते ही सीटी बजती है और दर्शक उनकी फिल्में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं.

