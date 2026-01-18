RajKummar Rao-Patralekhaa ने दिखाई नन्ही परी की पहली झलक, कपल ने रिवील किया बेटी का नाम

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी नन्हीं बेटी का नाम 'पार्वती पॉल राव' रखा है. इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए उन्होंने प्रशंसकों के साथ यह खुशखबरी साझा की.



बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड कपल्स में शुमार राजकुमार राव और पत्रलेखा इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और नए अध्याय का आनंद ले रहे हैं. हाल ही में यह जोड़ा माता-पिता बना है, और अब उन्होंने अपनी लाड़ली के नाम का खुलासा कर दिया है. राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम बहुत ही पारंपरिक और गहरा अर्थ रखने वाला रखा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

क्या है बेटी का नाम?

राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा करते हुए घोषणा की कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'पार्वती पॉल राव' (Parvati Paul Rao) रखा है. इस नाम की सबसे खास बात यह है कि इसमें अभिनेता ने अपने और पत्रलेखा के परिवार, दोनों की पहचान को शामिल किया है.

'पार्वती' नाम भारतीय संस्कृति में शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है. वहीं, 'पॉल' सरनेम पत्रलेखा के परिवार से लिया गया है. राजकुमार ने दोनों परिवारों की विरासत को जोड़कर एक आधुनिक और संस्कारी संदेश दिया है, जिसे प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट

अपनी बेटी के नन्हे हाथों की एक झलक साझा करते हुए राजकुमार ने लिखा, "हमारी दुनिया में आपका स्वागत है, पार्वती. आप हमारे जीवन का सबसे अनमोल उपहार हो." उन्होंने पत्रलेखा के प्रति भी आभार व्यक्त किया और अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर खुशी जाहिर की.

बॉलीवुड के कई अन्य सेलिब्रिटी कपल्स की तरह, राजकुमार और पत्रलेखा ने भी अपनी बेटी की प्राइवेसी का पूरा सम्मान किया है. उन्होंने अभी तक पार्वती का चेहरा सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया है. वे चाहते हैं कि उनकी बेटी लाइमलाइट से दूर एक सामान्य और खुशहाल बचपन बिताए.

सितारों और प्रशंसकों ने बरसाया प्यार

जैसे ही राजकुमार ने यह खबर साझा की, फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया. आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और श्रद्धा कपूर जैसे कलाकारों ने कमेंट सेक्शन में नन्हीं पार्वती के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा. फैंस भी इस पारंपरिक नाम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

प्रोफेशनल लाइफ और नई जिम्मेदारी

राजकुमार राव पिछले साल 'स्त्री 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ सफलता के शिखर पर रहे हैं. अब वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पिता की नई भूमिका को भी बखूबी निभा रहे हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी बेटी के साथ बिताए हर पल को संजोना चाहते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से