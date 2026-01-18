FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

RJD राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 25 जनवरी को बैठक, लालू की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो सकती-सूत्र, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, स्वास्थ्य कारणों से लालू अध्यक्ष पद छोड़ सकते-सूत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Noida: आधी रात को घर लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, सिस्टम की गलती ने छीन ली युवक की जिंदगी!

Noida: आधी रात को घर लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, सिस्टम की गलती ने छीन ली युवक की जिंदगी!

इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अचनाक लखनऊ में हुई लैंड, बम होने की सूचना से मचा हडकंप

इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अचनाक लखनऊ में हुई लैंड, बम होने की सूचना से मचा हडकंप

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी 7 साल बाद वापसी; देखें स्क्वाड

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी 7 साल बाद वापसी; देखें स्क्वाड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग

OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

RajKummar Rao-Patralekhaa ने दिखाई नन्ही परी की पहली झलक, कपल ने रिवील किया बेटी का नाम

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी नन्हीं बेटी का नाम 'पार्वती पॉल राव' रखा है. इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए उन्होंने प्रशंसकों के साथ यह खुशखबरी साझा की.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 18, 2026, 01:00 PM IST

RajKummar Rao-Patralekhaa ने दिखाई नन्ही परी की पहली झलक, कपल ने रिवील किया बेटी का नाम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW


बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड कपल्स में शुमार राजकुमार राव और पत्रलेखा इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और नए अध्याय का आनंद ले रहे हैं. हाल ही में यह जोड़ा माता-पिता बना है, और अब उन्होंने अपनी लाड़ली के नाम का खुलासा कर दिया है. राजकुमार ने अपनी बेटी का नाम बहुत ही पारंपरिक और गहरा अर्थ रखने वाला रखा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

क्या है बेटी का नाम? 

राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा करते हुए घोषणा की कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'पार्वती पॉल राव' (Parvati Paul Rao) रखा है. इस नाम की सबसे खास बात यह है कि इसमें अभिनेता ने अपने और पत्रलेखा के परिवार, दोनों की पहचान को शामिल किया है.
'पार्वती' नाम भारतीय संस्कृति में शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है. वहीं, 'पॉल' सरनेम पत्रलेखा के परिवार से लिया गया है. राजकुमार ने दोनों परिवारों की विरासत को जोड़कर एक आधुनिक और संस्कारी संदेश दिया है, जिसे प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट

अपनी बेटी के नन्हे हाथों की एक झलक साझा करते हुए राजकुमार ने लिखा, "हमारी दुनिया में आपका स्वागत है, पार्वती. आप हमारे जीवन का सबसे अनमोल उपहार हो." उन्होंने पत्रलेखा के प्रति भी आभार व्यक्त किया और अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर खुशी जाहिर की.
बॉलीवुड के कई अन्य सेलिब्रिटी कपल्स की तरह, राजकुमार और पत्रलेखा ने भी अपनी बेटी की प्राइवेसी का पूरा सम्मान किया है. उन्होंने अभी तक पार्वती का चेहरा सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया है. वे चाहते हैं कि उनकी बेटी लाइमलाइट से दूर एक सामान्य और खुशहाल बचपन बिताए.

सितारों और प्रशंसकों ने बरसाया प्यार

जैसे ही राजकुमार ने यह खबर साझा की, फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया. आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और श्रद्धा कपूर जैसे कलाकारों ने कमेंट सेक्शन में नन्हीं पार्वती के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा. फैंस भी इस पारंपरिक नाम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

प्रोफेशनल लाइफ और नई जिम्मेदारी

राजकुमार राव पिछले साल 'स्त्री 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ सफलता के शिखर पर रहे हैं. अब वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पिता की नई भूमिका को भी बखूबी निभा रहे हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी बेटी के साथ बिताए हर पल को संजोना चाहते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा 
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement