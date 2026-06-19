3 Idiots के पार्ट 2 में नहीं दिखेगी कॉलेज लाइफ? रेंचो और दोस्तों की जिंदगी में होगी नई जद्दोजहद, डायरेक्टर ने बता दी कहानी

'थ्री-इडियट्स' के सीक्वल पर राजकुमार हिरानी का बड़ा खुलासा! कॉलेज लाइफ को छोड़ अब रेंचो और उसके दोस्तों की मिड-लाइफ क्राइसिस और नई चुनौतियों पर आधारित होगी फिल्म की कहानी.

आमिर खान की कल्ट क्लासिक फिल्म 'थ्री-इडियट्स' के सीक्वल को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है. फैंस यह जानने के लिए बेताब थे कि रेंचो, फरहान और राजू की दोस्ती का सफर अब किस मोड़ पर खड़ा है. इन अटकलों पर विराम लगाते हुए निर्देशक राजकुमार हिरानी ने सीक्वल की कहानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

3 Idiots के सीक्वल की क्या है कहानी?

जहाँ पहले पार्ट में कॉलेज की मस्ती और पढ़ाई के दबाव को दिखाया गया था, वहीं सीक्वल में दर्शक एक अलग दुनिया देखेंगे. राजकुमार हिरानी ने एक इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट किया है कि सीक्वल में कॉलेज का कोई जिक्र नहीं होगा. उन्होंने बताया, "फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि 15-20 साल बाद तीनों दोस्तों की जिंदगी ने क्या रुख लिया है. अब वे शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं, ऐसे में वे 'मिड-लाइफ क्राइसिस' (जीवन के बीच के पड़ाव की चुनौतियां) से गुजर रहे हैं."

3 Idiots का सीक्वल क्या मैसेज देगा?

पहली फिल्म ने 'पैशन फॉलो करो, कामयाबी झक मार कर पीछे आएगी' का जो संदेश दिया था, उसने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी. जब हिरानी से पूछा गया कि क्या दूसरे पार्ट में भी कोई खास मैसेज होगा, तो उन्होंने कहा, "ओरिजिनल की तरह ही सीक्वल में भी एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा."

'थ्री-इडियट्स' का सीक्वल केवल दोस्ती की कहानी नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र और बदलती जिम्मेदारियों के साथ सामंजस्य बिठाने की एक दिलचस्प यात्रा होने वाली है. फैंस अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि रेंचो और उसके दोस्त अपनी नई जिंदगी की उलझनों को कैसे सुलझाते हैं.

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