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Rajkumar Hirani Debut: ओटीटी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं राजकुमार हिरानी, जानें कब-कहां रिलीज होगी Pritam And Pedro?

Pritam And Pedro Release Date: राजकुमार हिरानी अपनी नई कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' के साथ ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं. यह सीरीज जुलाई में OTT पर रिलीज होने जा रही है.

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Pragya Bharti

Updated : May 21, 2026, 07:37 AM IST

Rajkumar Hirani Debut: ओटीटी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं राजकुमार हिरानी, जानें कब-कहां रिलीज होगी Pritam And Pedro?
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'मुन्ना भाई एमबीबीएस', '3 इडियट्स', 'पीके' और 'संजू' जैसी ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी अब डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सिनेमाघरों में अपनी कहानियों से करोड़ों लोगों को हंसाने और रुलाने के बाद, हिरानी पहली बार एक लॉन्ग-फॉर्मेट वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'प्रीतम एंड पेड्रो' (Pritam And Pedro). इस सीरीज की आधिकारिक रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म का ऐलान हो चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच भारी उत्सुकता जगा दी है.

कब और कहां दस्तक देगी यह सीरीज?

राजकुमार हिरानी के इस बहुप्रतीक्षित ओटीटी डेब्यू का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. 'प्रीतम एंड पेड्रो' आगामी 3 जुलाई 2026 को प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है. मेकर्स ने सीरीज का एक बेहद दिलचस्प और अनोखा फर्स्ट-लुक पोस्टर और टीज़र जारी किया है, जिसमें गोवा के एक बीच (समुद्र तट) पर एक लावारिस एटीएम (ATM) मशीन दिखाई दे रही है, जिसके पास दो आदमी खड़े हैं. यह अजीबोगरीब सेटिंग ही सीरीज के मुख्य सस्पेंस की ओर इशारा करती है.

क्या है सीरीज की कहानी?

राजकुमार हिरानी इस सीरीज से बतौर क्रिएटर और प्रोड्यूसर जुड़े हैं. कहानी की बात करें तो यह एक अनोखा और मजेदार कॉमेडी-ड्रामा है, जो साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड और सस्पेंस के इर्द-गिर्द बुना गया है. टीज़र में इस कहानी को "डेटा मीट्स डंडा" के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां तकनीक और जमीनी एक्शन का एक मजेदार टकराव देखने को मिलेगा. गोवा की खूबसूरत लोकेशंस पर सेट इस सीरीज में हिरानी का सिग्नेचर स्टाइल—यानी ढेर सारा ह्यूमर, इमोशन और एक सोशल मैसेज भी देखने को मिलेगा.

'पाताल लोक' के डायरेक्टर संभाल रहे हैं कमान

भले ही इस सीरीज की कहानी और विजन राजकुमार हिरानी का है, लेकिन इसके निर्देशन की कमान नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर अविनाश अरुण संभाल रहे हैं. अविनाश अरुण इससे पहले 'किल्ला', 'थ्री ऑफ अस' जैसी फिल्मों और 'पाताल लोक' व 'स्कूल ऑफ लाइज' जैसी सुपरहिट और डार्क-थ्रिलर वेब सीरीज का निर्देशन कर अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं. अविनाश और राजकुमार हिरानी का यह अनोखा कोलाबोरेशन इस सीरीज को और भी खास बनाता है.

बेटे का डेब्यू और ब्लॉकबस्टर स्टार कास्ट

'प्रीतम एंड पेड्रो' की स्टार कास्ट काफी तगड़ी और दिलचस्प है-

वीर हिरानी का डेब्यू: इस सीरीज से राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं. वे सीरीज में 'प्रीतम' का मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे.

अरशद वारसी की वापसी: 'मुन्ना भाई' के 'सर्किट' यानी अरशद वारसी एक बार फिर हिरानी के प्रोजेक्ट में लौट आए हैं, जो 'पेड्रो' की भूमिका में धमाल मचाएंगे.

विक्रांत मैसी का सरप्राइज: हाल ही में रिलीज हुए टीज़र में अभिनेता विक्रांत मैसी एक रहस्यमयी विलेन के रूप में नजर आए हैं, जो कहानी में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएंगे.

दिग्गज कलाकारों का साथ: इनके अलावा बोमन ईरानी और मोना सिंह (जो 17 साल बाद 3 इडियट्स के बाद हिरानी के साथ आ रही हैं) भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

लॉन्ग-फॉर्मेट स्पेस में किरदारों को और गहराई से तलाशने का मौका देने वाली यह सीरीज यकीनन साल 2026 की सबसे बड़ी ओटीटी रिलीज में से एक होने वाली है.

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