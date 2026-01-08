भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'  

ऐसा क्यों माना जा रहा है कि राजस्थानी फिल्म 'सागवान' भोजपुरी फिल्म को आइना दिखाने जा रही है. भोजपुरी फिल्म और गाने को करारा जवाब ये फिल्म कैसे देगी, चलिए जानें.

सागवान नाम सुनते ही भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का वो गाना "टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के" याद आता है जिसने 50 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोरे थे लेकिन इस गाने की अश्लीलता ने एक बहस भी छेड़ दी थी कि भोजपुरी फिल्में और गाने केवल अश्लीलता परसोसते हैं. लेकिन भोजपुरी अश्लीलता को करारा जवाब देने राजस्तानी फिल्म सागवान टक्कर में आ रही है. 25 साल बाद राजस्थानी सिनेमा भोजपुरी से आर-पार जंग करने उतर रही है.

राजस्थानी इस फिल्म से भोजपुरी की अश्लीलता के साम्राज्य को खत्म करने की तैयारी है. राजस्थान के जांबाज पुलिस अफसर हिमांशु सिंह राजावत की फिल्म 'सागवान' एक कहानी नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री द्वारा परोसी गई फूहड़ता को राजस्थान का करारा जवाब होगा जो 16 जनवरी 2026 रिलीज हो रही हैं.

परिभाषा बदलने की जंग

भोजपुरी गानों में 'सागवान' का यूज डबल मीनींग डॉयलॉग्स और चीप एंटरटेनमेंट के लिए गिया जाता है वहीं राजस्थान में'सागवान' का मतलब है इंसाफ से है. ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस है और पुलिस की फाइलों पर बनी है जिसमें अंधविश्वास के नाम पर मासूमों बच्चों की बलि दी गई होती है.

हिमांशु सिंह राजावत की ये फिल्म 'सागवान' पलंग तोड़ जैसी अश्लीललता से अलग अपराधियों की हड्डी तोड़ने से जुड़ी है जो समाज में डायन-प्रथा और बलि जैसे पाखंड फैलाते हैं.

25 साल बाद राजस्थानी सिनेमा का 'शंखनाद'

राजस्थानी सिनेमा, जो पिछले ढाई दशक से एक बड़े धमाके के इंतजार में था, अब इस फिल्म के जरिए पुनर्जीवित हो रहा है. बिना किसी नंगेपन, बिना किसी गाली-गलौज और बिना किसी सस्ते 'मसाले' के, इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड से भी भारी वाहवाही बटोरी है. यह उन फिल्मकारों के चेहरे पर तमाचा है जो दावा करते हैं कि अश्लीलता के बिना फिल्में हिट नहीं होतीं.

वर्दी का दर्द और रीयल लोकेशन्स

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका 'Raw & Real' होना है. फिल्म में राजस्थानी कलाकारों ने ही काम किया है और इसे उन्हीं लोकेशन्स पर शूट किया गया है जहाँ ये घटनाएं असल में घटी थीं. राजावत जी के अनुसार, "पुलिस की चार्जशीट सिर्फ कोर्ट तक जाती है, लेकिन यह फिल्म समाज की उस 'सोच' को जेल भेजेगी जो अपराधी पैदा करती है."

16 जनवरी को होगी रिलीज

सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ गई है कि आखिर दर्शक किस 'सागवान' को चुनेंगे? 500 मिलियन व्यूज वाली अश्लीलता को या खाकी के उस स्वाभिमान को जो समाज सुधारने निकला है?

फिल्म के ट्रेलर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. यह फिल्म राजस्थान के संस्कारों और गौरव की वह जीत है, जो अश्लीलता के दौर में एक नई मशाल जलाएगी.