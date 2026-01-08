FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'  

भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'  

ऐसा क्यों माना जा रहा है कि राजस्थानी फिल्म 'सागवान' भोजपुरी फिल्म को आइना दिखाने जा रही है. भोजपुरी फिल्म और गाने को करारा जवाब ये फिल्म कैसे देगी, चलिए जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 08, 2026, 07:30 PM IST

भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'  

Sagwaan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सागवान नाम सुनते ही भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का वो गाना  "टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के" याद आता है जिसने 50 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोरे थे लेकिन इस गाने की अश्लीलता ने एक बहस भी छेड़ दी थी कि भोजपुरी फिल्में और गाने केवल अश्लीलता परसोसते हैं. लेकिन भोजपुरी अश्लीलता को करारा जवाब देने राजस्तानी फिल्म सागवान टक्कर में आ रही है. 25 साल बाद राजस्थानी सिनेमा भोजपुरी से आर-पार जंग करने उतर रही है. 

राजस्थानी इस फिल्म से भोजपुरी की अश्लीलता के साम्राज्य को खत्म करने की तैयारी है. राजस्थान के जांबाज पुलिस अफसर हिमांशु सिंह राजावत की फिल्म 'सागवान' एक कहानी नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री द्वारा परोसी गई फूहड़ता को राजस्थान का करारा जवाब होगा जो  16 जनवरी 2026 रिलीज हो रही हैं. 

परिभाषा बदलने की जंग
भोजपुरी गानों में 'सागवान' का यूज डबल मीनींग डॉयलॉग्स और चीप एंटरटेनमेंट के लिए गिया जाता है वहीं राजस्थान में'सागवान' का मतलब है इंसाफ से है. ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस है और पुलिस की फाइलों पर बनी है जिसमें अंधविश्वास के नाम पर मासूमों  बच्चों की बलि दी गई होती है.

हिमांशु सिंह राजावत की ये फिल्म 'सागवान' पलंग तोड़ जैसी अश्लीललता से अलग अपराधियों की हड्डी तोड़ने से जुड़ी है जो समाज में डायन-प्रथा और बलि जैसे पाखंड फैलाते हैं.

25 साल बाद राजस्थानी सिनेमा का 'शंखनाद'
राजस्थानी सिनेमा, जो पिछले ढाई दशक से एक बड़े धमाके के इंतजार में था, अब इस फिल्म के जरिए पुनर्जीवित हो रहा है. बिना किसी नंगेपन, बिना किसी गाली-गलौज और बिना किसी सस्ते 'मसाले' के, इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड से भी भारी वाहवाही बटोरी है. यह उन फिल्मकारों के चेहरे पर तमाचा है जो दावा करते हैं कि अश्लीलता के बिना फिल्में हिट नहीं होतीं.

वर्दी का दर्द और रीयल लोकेशन्स
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका 'Raw & Real' होना है. फिल्म में राजस्थानी कलाकारों ने ही काम किया है और इसे उन्हीं लोकेशन्स पर शूट किया गया है जहाँ ये घटनाएं असल में घटी थीं. राजावत जी के अनुसार, "पुलिस की चार्जशीट सिर्फ कोर्ट तक जाती है, लेकिन यह फिल्म समाज की उस 'सोच' को जेल भेजेगी जो अपराधी पैदा करती है."

16 जनवरी को होगी रिलीज
सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ गई है कि आखिर दर्शक किस 'सागवान' को चुनेंगे? 500 मिलियन व्यूज वाली अश्लीलता को या खाकी के उस स्वाभिमान को जो समाज सुधारने निकला है?

फिल्म के ट्रेलर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. यह फिल्म राजस्थान के संस्कारों और गौरव की वह जीत है, जो अश्लीलता के दौर में एक नई मशाल जलाएगी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River
जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River
बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
फोन में नंबर सेव नहीं, फिर भी दिख रहा कॉलर का नाम? जानिए कितना दमदार है सरकार का CNAP फीचर
फोन में नंबर सेव नहीं, फिर भी दिख रहा कॉलर का नाम? जानिए कितना दमदार है सरकार का CNAP फीचर
Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी? 
Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी?
MORE
Advertisement
धर्म
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
MORE
Advertisement